PÅ NETFLIX FRA 30. JUNI: Det var mange grunner til at jeg gledet meg til å se «America: The Motion Picture».

Denne animerte og satiriske historieforfalskningen kommer fra produsentene Phil Lord og Christopher Miller, som tidligere har begeistret med blant annet «Lego-filmen» og den fabelaktige «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

Filmen har bånd til morsomme seriegodbiter som «Archer» og «Clone High», og den har et stjernelag av Channing Tatum, Andy Samberg, Simon Pegg, Killer Mike, Jason Mantzoukas og Judy Greer på rollelisten.

Men selv om produksjonskvaliteten er høy, humoren er grov, blodet spruter og samfunnskritikken har noen kvasse kanter, så ble dette en real skuffelse.

Filmen er et lappeteppe av halvgode ideer som aldri svinger sammen til en spennende historie, og det blir rett og slett overdose med «bro»-parodier, simple filmreferanser og teite ordspill.

IKKE HELT AVENGERS: Det smøres tjukt på med filmreferanser i denne parodikomedien – fra Ringenes Herre og Star Wars, til Transformers og Avengers. FOTO: Netflix

En veldig alternativ historietime

I denne alternative historietimen er det Abraham Lincoln (Will Forte) som er pådriver for at USA skal frigjøre seg fra Storbritannia og bli en egen fri nasjon.

Men Abe blir drept på en konsert av svikeren Benedict Arnold (Andy Samberg), som står i ledetog med britenes konge (Simon Pegg).

En rasende George Washington (Channing Tatum) vil hevne sin flosshattbærende bestevenn, og han samler et superlag som inkluderer Geronimo (Raoul Trujillo), vitenskapskvinnen Thomas Edison (Olivia Munn) og smeden John Hendry (Killer Mike) for å jakte rødjakkene.

Herfra og ut er «America: The Motion Picture» en ordinær og rotete parodi på en actiondrevet eventyrkomedie som både tuller med sjangermontasjer og dundrer på med supertydelige referanser til Star Wars, Transformers og storslaget fra «Atter en Konge».

Filmens erkebritiske og veskebaserte MacGuffin er heller ikke helt min tekopp.

Et av filmens usagte poeng er at amerikanerne flest ikke egentlig kjenner sin historie så veldig godt, så her blandes elementer fra den amerikanske uavhengighetskrigen med den amerikanske borgerkrigen. Titanic og Vietnam-krigen får også være med på moroa.

Det er lekent og litt fiffig, men heller ikke her klarer manusforfatter Dave Callaham å virkelig treffe spikeren på hodet. Det er et metagrep som blir hengende uforløst over filmen.

SUPERSKURK: Det er Benedict Arnold (Andy Samberg) som er hovedskurken i denne alternative historietimen. Han er også varulv. FOTO: Netflix

Andy Samberg er filmens høydepunkt

Stjernene sørger for at stemmeskuespillet holder høy kvalitet, og spesielt Andy Sambergs Benedict Arnold er en fornøyelse å høre.

Den supersleske personligheten smøres tjukt på gjennom gjennom leken uttale og overdrevne karikaturer – alt gjort i en strek som sender tankene tilbake til Disneys «Mesterdetektiven Basil Mus» (1986) og den stormannsgale skurken Rottenikken.

Jason Mantzoukas er lett å dra kjensel på i rollen som den xenofobe partygutten Sam Adams. Hans breiale og selvsentrerte stil kommer umiddelbart frem gjennom den overdrevne «bro»-stemningen som Mantzoukas stemmeprakt strutter av. Men selv om komikeren treffer godt med tonen, så blir det alt for mye av denne enkle guttastemningsparodien. Det er ikke en vits som tåler 90 minutter på skjermen.

Og det er hovedproblemet til «America: The Motion Picture». Det er alt for mange av poengene, ideene, parodiene og rollefigurene som er ok til sketsjbruk, men som ikke har nok ved seg til å bære en helaftens animasjonsfilm.

Det er litt trist å ikke bli underholdt av en film hvor George Washington slåss med motorsag mot en maktgal britisk varulv, men dette var en langdryg og slapp satire.

«America: The Motion Picture» har premiere på Netflix den 30. juni.