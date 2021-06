PÅ NETFLIX FRA 17. JUNI: Islandske «Katla» er en estetisk forseggjort serie som blander et vulkanutbrudd, nordisk folketro og science fiction i en overnaturlig meditasjon rundt sorg og savn.

Den visuelle stilen er mørk, skitten og ofte kompromissløs vakker i Baltasar Kormákurs («101 Reykjavík», «Everest») kunstferdige bruk av en isolert småby, vulkansk aktivitet og en sortgrå fargepalett. Det gir serien et fengende drag av postapokalypse.

I dette intenst ugjestmilde landskapet utspiller det seg et litt såpete og overnaturlig krimdrama som til tross for gode rollefigurer, flere slående scener og et interessant konsept, blir for mildt og kjedelig til å bære vekten av åtte timer TV.

Her brukes kjente typer og grep fra nordisk noir, skrekk og «sci-fi»-thrillere, men nesten alt brennes på stemningsbålet – handlingen blir aldri særlig spennende.

VÅR HOVEDETTERFORSKER Grima, meget godt spilt av Guðrún Ýr Eyfjörð, vil vite hva det er som kommer opp fra Katlas aske. Hun setter i gang sine undersøkelser. FOTO: Lilja Jonsdottir/Netflix

Et utbrudd av fortid

Et år etter at Katla fikk utbrudd, syder det fremdeles godt i den aktive vulkanen. Asken ligger tykt over landskapet, den nærliggende landsbyen Vik er nesten fraflyttet og du må ha spesialtillatelse for å komme til området.

En kvinne (Aliette Opheim) blir funnet ved vulkanen. Hun er tildekt av tykk svart gjørme, og hevder at hun er Gunhild som jobber på hotellet. Men Gunhild forlot Island for over 20 år siden, og bor nå i Sverige med sin sønn.

Gunhild er ikke det eneste fra fortiden som kommer ut av asken, og en bølge av intriger, gamle sår, håp og dramatiske hendelser skyller over Vik.

Den tilreisende geologen Darri (Björn Thors) og den lokale bonden Grima (Guðrún Ýr Eyfjörð) er begge mistenksomme, og begynner å nøste i sporene fra hver sin kant.

Etterforskningen tar tid i «Katla», og jeg må innrømme at jeg lar meg irritere av en serie hvor opplagte spørsmål og konfrontasjoner stadig utsettes i et manus som anstrengt forsøker å tviholde på mystikken ved å tvære ut handlingen.

Starten og slutten på denne serien svinger godt, og aktiviserer det underliggende konseptet og tematikken på veldig interessant vis. Men midtdelen småputrer lunkent og langtekkelig.

Selve utbruddet fra Katla skimtes stort sett i bakgrunnen, og de vitenskapelige undersøkelsene blir ikke mer enn staffasje. Det er også et par av rollefigurene som blir så grå at de nesten forsvinner i det støvdekte skandinaviske 70-tallsinteriøret.

IKKE HELT LYNCH: Den lune og bereiste hotelleieren i Vik, som aldri går langt fra kortstokken, er et forsøk på å gi serien et lag av mystikk. Dessverre blir den mystikken stort sett bare på overflaten i «Katla». FOTO: Lilja Jonsdottir/Netflix

Har sterke kvaliteter

Kombinasjonen av småbykrim, mystiske krefter og skrekkelementer er bestanddeler som har svingt meget godt sammen på TV-skjermen før. Og selv om dette er langt fra Twin Peaks, så trekker Baltasar Kormákurs en del på arven fra David Lynch («Lost Highway», «Blue Velvet»).

Men der den amerikanske mesterregissøren fester kloen i sitt publikum, og virkelig griper med minneverdige og originale scener som forundrer, setter seg i ryggmargen og river oss med, så er det noe tamt og forsiktig over «Katlas» rariteter.

Den bereiste hotelleieren, med tarotkortstokk og stålkontroll på folketroen, kunne blitt en attraksjon som virkelig koblet oss på mytologien. Men her blir hun en lett karikert overflate som stort sett brukes til å gi et internasjonalt publikum viktig informasjon, og serien et ekstra slør av mystikk og åndelighet.

«Katlas» meditative tempo og behandling av ulike sorgprosesser vil nok treffe publikum ulikt, og jeg er veldig åpen for at det er mange TV-seere som vil ha en mer positiv og berikende opplevelse av denne serien enn det jeg hadde.

Estetisk og stemningsmessig har serien noen særegne og sterke kvaliteter som virkelig treffer emosjonelt.

Det finnes likheter her til Netflix-serien «Dark». Og selv om jeg mener den tyske serien ligger flere hakk over den islandske i både mytologi, verdensbygging og spenningsmotor, så er «Katla» definitivt verdt å sjekke ut hvis du liker seig og mørk sci fi med fokus på hvordan vi mennesker blir påvirket av store savn og traumer.

Men vær også advart mot noen vonde scener og en gjennomgående tung og mollstemt tone. Det er knapt et smil å se i denne serien, og den har noen motiv som gjør sterkt inntrykk.

«Katla» har premiere på Netflix torsdag 17. juni. Anmeldelsen er basert på alle åtte episodene. Netflix har gitt serien aldersgrense 16 år.