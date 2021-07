PÅ KINO FRA 16. JULI 2021: Et merkelig, men interessant science fiction-konsept som utspiller seg på en fjern planet, stjernene Tom Holland og Daisy Ridley i hovedrollene – Mads Mikkelsen som ond borgermester.

Ingrediensene i Doug Limans nye film, «Chaos Walking», er interessante. Der Jason Bourne-regissøren klarte å skape underholdende storfilm av et merkelig sci-fi-konsept i Tom Cruise-filmen «Edge of Tomorrow», koker det imidlertid bort i kålen denne gangen.

Filmen omfavner ikke sin egen rarhet, og har en eim av storstudioenes trygghetsbehov og feighet over seg.

Liman klarer heller ikke å sy filmens mange ingredienser sammen til en helhetlig historie. Og «Chaos Walking» føles derfor som den innledende fasen av et spill. Og du har bare så vidt begynt å utforske universet når rulleteksten treffer.

Anmeldelse: «Edge Of Tomorrow» – Smart og underholdende effektfest!

SJARMERENDE: Tom Holland har som alltid en gutteaktig sjarm i «Chaos Walking». FOTO: Nordisk Film Distribusjon.

Tanker på avveie

Året er 2257. Todd Hewitt (Tom Holland) har vokst opp på «New World», der kolonister fra Jorda har bosatt seg. En planet der en mystisk lidelse gjør at menns tanker og følelser er synlig og hørbare for alle, som en sky av støy som ligger rundt dem.

Todd er den yngste gutten i bosettingen Prentisstown, de eneste overlevende etter konflikten med romvesenene som befolker planeten.

Alle kvinnene ble drept da kolonistene først ankom planeten, så når Todd en dag møter en mystisk jente i skogen, får han livet sitt snudd på hodet.

Viola (Daisy Ridley) har et sinn som er stille som i graven. Når livet hennes står i fare bestemmer Todd seg for å hjelpe henne, til tross for at han synes det er vanskelig å stole på en person han ikke vet hva tenker.

FARLIG STILLHET: Det blir kaos når Daisy Ridleys rollefigur Viola dukker opp i «Chaos Walking». FOTO: Nordisk Film Distribusjon.

Interessant tankegods

Tanker du kan se og høre. Det er et spennende konsept filmen, som er basert på Patrick Ness sin young adult-trilogi med samme navn, bygger på.

Stilig bruk av dataanimerte effekter gjør ideen om tankestøyen til noe håndfast og troverdig i fiksjonsuniverset. En slags kakofoni av en persons indre stemme, og tankespinn som siver ut av hodet som røyk eller popper opp som bilder.

Jeg liker hvordan noen rollefigurer har stålkontroll på eget sinn. Som for eksempel hvordan den brutale borgermesteren i byen, i Mads Mikkelsens herlig sløye og sleipe skikkelse, kan manifestere tankene sine i et slags hologram. Todd derimot, må kontinuerlig rope sitt eget navn inne i sitt eget hode for å holde styr på tanketåka.

Sistnevntes fravær av kontroll fører forøvrig til et par morsomme scener, når den pubertale Todd møter den første jenta han har sett i hele sitt liv

Tom Holland byr her på den gutteaktige og litt klønete sjarmen han også innehar i rollen som Marvels Peter Parker, og kjemien med Daisy Ridley er god.

Her stopper imidlertid min begeistring for «Chaos Walking».

SLU OG HERLIG: Mads Mikkelsen spiller den iskalde borgermester Prentiss i «Chaos Walking». FOTO: Nordisk Film Distribusjon.

Feige filmskapere

Doug Liman klarer ikke å gjøre filmen til noe mer enn et kult konsept, og det er for mye som skal presses inn i filmens to knappe timer med spilletid.

Det går på bekostning både av verdensbygging, rollefigurenes utvikling og handlingen i historien.

Resultatet er rollefigurer som fremstår som pappfigurer i en verden uten dybde. Og handlingen fortelles i etapper, der actionsekvensene som leder fra det ene til det andre føles som oppdrag i et spill. Det er ikke god historiefortelling på et kinolerret.

Verst av alt er det imidlertid at «Chaos Walking» bærer preg av å være en visjon filmstudioet ikke har hatt tiltro til å fullbyrde. Filmen har en broket produksjonstid bak seg, med en rekke utskiftninger og omskrivinger av manuset.

At førsteutkastet til manuset ble skrevet av Charlie Kaufman, sier litt om hvilken retning filmen først var tiltenkt å ta.

Surrealisten som står bak filmer som blant annet «Evig solskinn i et plettfritt sinn», «Being John Malkovich» og «New York i et nøtteskall», er kjent for å utfordre sitt publikum med hjernetvistende fortellinger og eksistensielle spørsmål.

Manuset har imidlertid blitt omskrevet av seks ulike forfattere siden, og det som kunne ha vært et tankevekkende og annerledes eventyr, står igjen som en generisk science fiction-film fra Hollywoods samlebåndsmaskineri.

«Chaos Walking» har norsk kinopremiere 16. juli 2021.