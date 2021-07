PÅ KINO FRA 16. JULI: «Hitman’s Wife’s Bodyguard», oppfølgeren til «The Hitman’s Bodyguard» fra 2017, er en samlebåndsactionkomedie fra Hollywoods latside.

Den er spekket med dyktige skuespillerstjerner, full av bannskap og lettbente groviser og svir av et greit budsjett på kuleregn, slagsmål og eksplosjoner.

Men gamle favoritter som Samuel L. Jackson, Salma Hayek og Antonio Banderas går for halv maskin, manuset er en generisk klump av klisjeer og ingen av Ryan Reynolds vitser treffer bedre enn greit humrenivå.

KARIKERT: Salma Hayek dundrer på med en fandenivoldsk energi, men hun burde bedt manusforfatterne gjøre en bedre jobb med vitsene hun må lire av seg i denne oppfølgeren. Det er mye platt humor. FOTO: Another World Entertainment

Et dataangrep kan ødelegge Europa

«Stopper vi ikke boringen, vil de laste opp viruset og ødelegge Europa».

Dette er et sitat som serveres like før våre antihelter skal redde dagen, og det er et sitat som oppsummerer både uoppfinnsomheten og latskapen i denne filmens simple spenningsplott. Det er parodisk dårlig, men leveres bare glimtvis som en parodi.

Livvakten Michael Bryce (Ryan Reynolds) må sammen med sine fiendevenner, leiemorderen Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) og hans kone Sonia Kincaid (Salma Hayek), redde Europa fra en forsmådd og stormannsgal shippingmogul (Antonio Banderas).

Bryce har egentlig sabbatsår, så han er bare motvillig med på all skytingen og slåssingen. Og Morgan Freeman dukker også opp.

Hadde dette syltynne manusskallet vært fylt opp med smart selvinnsikt, rå humor, filmatisk lekenhet og spennende actionsekvenser, så hadde det vært lett å la seg underholde av denne formelfilmen.

Men her kastes det kun inn et par selvbevisste filmreferanser og noen slapstickmuntre gladvoldstriks. Resten er en samling simple publikumsfrieri kjørt gjennom Hollywoods mest uinspirerte filmgenerator som trykker ut en dusinvare som skinner på plakaten, men kjeder i kinomørket.

ALDRENDE STJERNER: Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Salma Hayek og Ryan Reynolds får alle spille på sine mest karikerte signaturtrekk i «Hitman’s Wife’s Bodyguard». FOTO: Another World Entertainment

Slappe versjoner av tidligere bragder

«Hitman’s Wife’s Bodyguard» er en film hvor trekkplasteret er kjente stjerner som spiller karikerte versjoner av sine signaturtrekk fra tidligere storfilmer.

Samuel L. Jackson er grinete og banner mye. Antonio Banderas spiller kultivert skurk med tykk aksent. Salma Hayek spiller fyrig og lidenskapelig svindler. Og Ryan Reynolds leser selvhjelpsbok ved bassenget, og gjør andre Ryan Reynolds-ting.

Igjen, gode bestanddeler hvis du har et manus som virkelig vil noe med disse rollefigurene. Det har ikke «Hitman’s Wife’s Bodyguard».

Her har stjernegalleriet et drag av «innleid til firmafest» over seg, hvor regissør Patrick Hughes ber skuespillerne fremføre ting de er kjente for.

Siden disse tingene er megapopulære, er det lett å anta at dette er en film som vil finne sitt publikum. Men for meg ble dette et lettglemt sommersnork.

«Hitman’s Wife’s Bodyguard» har premiere på kino fredag 16. juli.