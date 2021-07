PÅ KINO FRA 30. JULI: «Old» er en ambisiøs konseptthriller, som med et lekkert filmspråk og noen fiffige påfunn både bergtar og lokker oss ut på stolkanten med spenning. M. Night Shyamalan har blitt en av Hollywoods mest karakteristisk filmskapere gjennom filmer som «Den sjette sansen» og «Unbreakable»-trilogien, og her er den egenrådige sjangerregissøren på sitt mest filmatisk interessante. Gløden for plottvrier og tilgjorte premiss kombineres med sterke motiv og et blikk som imponerer både tematisk og visuelt. Men stiv dialog, rollefigurer som forklarer det publikum skal tro på underveis og påtagelig sjokkdramatikk gjør at jeg blir tatt ut av den intense stemningen flere ganger. ANMELDELSE: The Visit – Gørrkjedelig grøss på landet DET SKJER FORFERDELIGE TING: Rapperen Mid-Sized Sedan (Aaron Pierre) og resten av gjestene på den øde stranden må takle krise på krise på sin dyrekjøpte ferietur. FOTO: ©2021 Universal Pictures. All Rights Reserved Paradiset fra helvete Cappa-familien (Gael García Bernal, Vicky Krieps, Nolan River og Alexa Swinton) ankommer et tropisk og helsefokusert luksushotell hvor de skal feriere og slappe av. Sammen med et knippe andre gjester får de mulighet til å besøke en øde og smellvakker strand som ligger klemt helt inntil fjellveggen. Men da de kommer dit, begynner veldig merkelige ting å skje – og verken mobilsignal eller muskelkraft kan hjelpe dem bort. ANMELDELSE: I onde dager – Blodig moro Helsetematikken står sentralt i dette kammerspillet hvor menneskers fremtidige styrker og svakheter spilles ut. Konseptet om en strand hvor aldringsprosessen går mye raskere enn ellers på jorden, utforskes fiffig og med nok mystikk og hint til at manuset ikke rakner i sømmene. Historien er best når den fokuserer på hva tid og perspektiv gjør med nære relasjoner og konflikter. Forfengeligheten får også passet påskrevet, og kroppens medisinske hemmeligheter skildres effektivt som tikkende bomber som plutselig kan endre alt. Så er det ikke til å komme fra at enkelte hendelser går litt over kanten når det gjelder høydramatiske problemstillinger som kan dukker opp når døgnet rommer 48 års aldring. Regissør Shyamalan spruter godt med tennvæske på leirbålet bare for å være helt sikker på at alle kjenner på omfanget av konsekvensene i hans tilskrudde «folk blir gamle på stranda»-konsept. ANMELDELSE: Black Widow – Underholder godt FULL AV VAKRE BILDER: Fotograf Mike Gioulakis gjør en fantastisk jobb med å fange flere poetiske, gripende og vemmelige motiver med sitt søkende og sanselige kameraarbeid. FOTO: ©2021 Universal Pictures. All Rights Reserved Begeistrer og irriterer Selv om jeg ikke alltid har sansen for M. Night Shyamalans litt selvhøytidelige og pretensiøse konsepter og plottvrier, så er han en visuell filmkunstner som virkelig går for å skape noe nytt og særegent. I «Old» lykkes han veldig godt, og det er flere scener og sekvenser som griper tak og begeistrer meg som filmentusiast. Her får vi lange tagninger hvor familiedynamikk fanges gjennom observasjonens kraft. Det er svimlende vakre og intense kamerakjøringer over den frodige og nådeløse naturen på stranden. Og det er en gjennomgående vilje til å bruke filmens unike språk til å trekke oss inn i denne grublegode «sci-fi»-historien. Tankene mine gikk flere ganger til Ari Asters «Midsommar» – en film jeg liker veldig godt. ANMELDELSE: Midsommar – Soldynket sektthriller Dessverre er det en del sand i maskineriet når det gjelder dialog og rollefigurenes oppførsel. Der lar jeg meg irritere. Strandfangenes yrker og gruppefunksjoner blir påtatt viktig, og jeg opplever flere ganger at replikkene er fremført mer for å holde publikum informert, enn for å faktisk være i dialog med de andre menneskene. Og mye av de psykologiske traumene og det samfunnsproblematiske konfliktstoffet som eter seg gjennom de raskt aldrende rollefigurene, blir bare emosjonell staffasje uten dybde. For meg er «Old» likevel en av M. Night Shyamalans beste filmer. Den er visuelt slående, leken med thrillergrepene og konseptet lander overraskende stødig før rulleteksten. «Old» har kinopremiere fredag 30. juli.

Om FILMEN Old

Slippdato: 30.07.2021

Regi: M. Night Shyamalan

Utgiver: United International Pictures

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Drama, Sci-fi, Survival, Thriller



