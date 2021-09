PÅ DISNEY +: «Only Murders in the Building» er en leken krimkomedie som godlynt parodierer «true crime»-podkasten – både som politiskeptisk amatøretterforskning og som popkulturelt fenomen.

Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short har god kjemi som tre nysgjerrige naboer med litt for stor sans for virkelighetsbasert krim. Humoren er smart og lettbent, fargepaletten på Manhattan er innbydende og serien er full av fiffige metagrep og vittige observasjoner.

Satiren er ikke veldig slem eller saftig når det gjelder mediekritikk og de problematiske sidene ved true crime-fansens krimappetitt – her er serien ganske mild og snill.

Serieskaperne Steve Martin og John Hoffman går heller for en bred publikumsappell hvor det humres mer enn det sparkes. Her gjøres det også plass til drivende godt skuespill, en vemodig klangbunn og en lunhet som bobler frem i både rollegalleri, kulisser, situasjonskomikk og medmenneskelige perspektiver.

ANMELDELSE: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – full av popkorngleder

KOSTYMER OG KULISSER: «Only Murders in the Building» har en innbydende og forseggjort stil med mye varme farger, flotte kostymer og lunt interiør på beste Manhattan-kant. FOTO: Disney+

Podkastvennskap for ensomme «true crime»-fans

Det starter med et dødsfall i en flott og gammel bygård på øvre Manhattan. Tim Kono (Julian Cihi) blir funnet skutt i sin egen leilighet, og politiet konkluderer raskt med at det er selvmord.

Men tre av hans nysgjerrige naboer, som finner hverandre gjennom en fascinasjon for morbide podkaster, får raskt mistanke om at det er snakk om mord – og at en av beboerne i bygården trolig er morderen.

De innser også at de har en helt unik mulighet. De kan lage en podkast omtrent direkte fra åstedet, og løse saken foran åpen mikrofon.

ANMELDELSE: Post Mortem: Ingen dør på Skarnes – Lunt vampyrdrama

Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short er en sjarmerende trio som kombinerer kos, krimglede og komedie med et gryende vennskap som også lar serien fange opp den ensomheten våre hovedpersoner har kjent på i sine liv.

Humorveteranene Steve Martin og Martin Short tar vare på gamle Hollywood-triks med elegant bruk av tullete overraskelser og raffinert metahumor.

Selena Gomez blir en effektiv kontrast til det gammelmodige. Hun gir dynamikk til referansehumoren, hun er kul og kledelig bakpå i replikken og hun gir puls til etterforskningen.

Selve bygningen, The Arconia, er også en rollefigur som vokser seg frem gjennom episodene. Det er en ærverdig murbygning med dørvakt, egen borggård, gamle hemmeligheter og luksusleiligheter med skjulte rom. Spesielt episode sju, som virkelig viser hvor nysgjerrig, dedikert og leken denne serien er med sine formgrep og sin historiefortelling, får virkelig involvert og levendegjort hovedkulissen.

Og Amy Ryan, Tina Fey, Aaron Dominguez og artisten Sting sørger for at det svinger av birollegalleriet.

ANMELDELSE: De uskyldige – Like god som den er ubehagelig

GOD KJEMI: Trekløveret Selena Gomez, Martin Short og Steve Martin utvikler et vennskap som gir komikk, lunhet og en sår klangbunn i «Only Murders in the Building». FOTO: Disney+

Humreverdig krimhygge

«True crime»-sjangerens store popularitet har ført til flere kritiske blikk de siste årene. Det har kommet dokumentarer og parodier som peker på de problematiske sidene ved at journalister, amatørdetektiver og krimfans skal blande seg i politietterforskninger, og utføre eget detektivarbeid i sensasjonsjagene og smått spekulative podkaster og Youtube-videoer.

The Onions «A Very Fatal Murder» fra 2018 filleristet både sjangerens nyhetskriterier og podkastjournalistenes selvhøytidelige arroganse. Og tidligere i år slapp Netflix dokumentaren «Åstedet: Mysteriet på Cecil Hotel» som tok innover seg hvor ille det kan gå når krimfans begynner å følge opp teorier kokt opp av selverklærte internettdetektiver.

«Only Murders in the Building» er en mildere og mer kjærlig parodi.

Her brukes ertende stikk og poengtert fjas til å pirke i arven etter braksuksessen «Serial» og «true crime»-podkastens floskler og klisjeer. Alt fra musikkbruk, sponsorer, episodeinndelinger, lyttertall, fankultur og podkastomfang blir gjort litt narr av. Her involverer et av høydepunktene introduksjonen av et lite belginstrument – en perfekt blanding av Steve Martins musikalske talent, hans komiske timing og evnen til å virkelig ta noe på kornet.

I tillegg til å tulle med kløkt, innsikt og peiling, så er dette også en underholdende krimserie. Under vitsene ligger en velspilt og stemningssjarmerende «who dunnit» med gøyale finter og grubleglede – og etter åtte av ti episoder (som var det pressen fikk til anmeldelse) er det drapsgåten som har meg på kroken.

«Only Murders in the Building» hadde premiere på Disney+ den 31. august med ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på 8 av 10 episoder.