PÅ HBO NORDIC FRA 13. SEPTEMBER: «Scenes from a Marriage» er en velspilt nyversjon av Ingmar Bergmanns velkjente ekteskapsdrama med samme navn fra 1973.

I den svenske miniserien (som også ble sluppet som spillefilm) var det Liv Ullmann og Erland Josephson som spilte hovedrollene. Denne gangen er det Hollywood-størrelsene Oscar Isaac («Dune», «Star Wars») og Jessica Chastain («Zero Dark Thirty», «Interstellar») som tar oss med inn i et turbulent og havarerende ekteskap.

Isaac og Chastain har en ektefølt og troverdig kjemi, og de leverer glimrende skuespill i en rekke imponerende og intenst gode scener.

Men regissør Hagai Levis («The Affair») nydiktning av Bergman blir sjeldent mer enn en lekkert fremført coverversjon. Hans oppdaterte manus har ikke den samme drivende dialogen, den samme lekne snerten og den samme relevansen som det Bergman skapte.

FORSEGGJORTE KULISSER: Kranglingen utspiller seg stort sett i ekteparets hus. Det huset blir en viktig kulisse for å både handling, håp og konflikter. FOTO: HBO Nordic

Gjenkjennelige bruddstykker

For dem som har sett Bergmans original, er det mye som ligner her. Men Hagai Levi har også skrudd litt på konflikter, byttet om på enkelte av rollefigurenes funksjoner og brakt hverdagslivet naturlig inn på 2020-tallet.

Jonathan (Oscar Isaac) og Mira (Jessica Chastain) er gift og bor sammen med datteren Ava i et velmøblert hus som blir stadig mer oppusset.

I første episode møter vi dem slik de vil beskrive seg selv, hverandre og sitt ekteskap under et forskningsintervju de har stilt opp til. Deretter lurer vi oss bak fasadene, og blir kjent med dem gjennom å være flue på veggen under en rekke vesentlige samtaler i deres haltende ekteskap og etter hvert samlivsbrudd.

Her får vi oppleve øyeblikk av lun hjemmekos, seksuell lidenskap, giftige krangler, selvrealiseringstrang, sorg og desperasjon gjennom flere lange konfrontasjoner hvor det stort sett er Chastain og Isaac som er alene foran kamera.

De to skuespillerstjernene skaper flere sterke høydepunkt med gjenkjennelige bruddstykker av alt det vakre, rause, smålige og fæle vi mennesker kan gjøre mot hverandre.

Men selv om det oppleves ektefølt, nært og treffsikkert, og det serveres noen innsiktsfulle skråblikk, så blir det også langdrygt å være i disse relativt ensformige og repeterende kranglene over fem timer.

ET SJELDENT BESØK: Det er nesten bare Oscar Isaac og Jessica Chastain som spiller i serien, men Nicole Beharie og Corey Stoll kommer innom på besøk i episode 1. FOTO: HBO Nordic

Ikke helt Bergman

«Scenes from a Marriage» markerer seg som et forseggjort prestisjedrama fra HBO, prydet med skuespillerkunst, høy vinglassfaktor og megetsigende nikk til et kvalitetsbevisst seriepublikum.

Ekteparets hus blir på elegant vis en vesentlig del av historien, og hver episode inneholder kunstferdige montasjer og et metagrep hvor vi blir med bak kameraet og får se produksjonen forberede seg til opptak.

Det er for så vidt sofistikert håndverk, men det har også et drag av selvhøytidelighet over seg. Der Bergmans original hele tiden hadde fremdrift, nysgjerrighet og energi, blir det noe uforløst og litt retningsløst over Hagai Levis tålmodige dveling ved bruddets faser og fasetter.

Og når jeg nå først sammenligner med tidligere sjangerhøydepunkt: Selv om det krangles med nebb, klør og et opprivende følelsesregister, så har ikke Levis omskrevne manus det gripende vemodet og de emosjonelle fjelltoppene som kollega Noah Baumbach klarte å nå i sitt Oscar-nominerte skilsmissedrama «Marriage Story» fra 2019.

Disse scenene fra et ekteskap blir hakket mer form over innhold. Men Isaac og Chastain er en attraksjon.

«Scenes from a Marriage» har premiere på HBO Nordic 13. september. Anmeldelsen er basert på alle 5 episodene.