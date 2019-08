Filmfestivalen i Venezia (NRK): En skilsmisse på film har kanskje ikke gjort større inntrykk siden «Kramer mot Kramer» i 1979. «Marriage Story» er nemlig en varm, morsom, kjærlig og opprivende skildring av et ekteskap i ferd med å bryte sammen.

Den gir innsikt i hvorfor de drev fra hverandre, men viser med all tydelighet at kjærligheten som førte dem sammen fremdeles er sterk.

Scarlett Johansson og Adam Driver spiller fantastisk i roller som setter dem på store emosjonelle prøvelser. De viser stjerneklasse i et svært menneskelig drama, der manusforfatter og regissør Noah Baumbach gir hovedfigurene masse rom og god tid til å vise oss den desperate håpløsheten og rådvillheten som kan ligge i et ekteskapsbrudd.

«Marriage Story» er så imponerende god at det lukter Oscar-nominasjoner av både manus, regi og skuespill.

Nicole (Scarlett Johansson) får hjelp av advokaten Nora (Laura Dern) i “Marriage Story”. (Foto: Netflix)

10 års samliv er på vei mot slutten

Når filmen starter, hører vi Charlie (Adam Driver) fortelle hva han liker med Nicole (Scarlett Johansson). Etterpå gjør hun det samme. Det legger grunnlaget for å forstå hvor figurene kommer fra, og gir en verdifull kontekst for det som er i ferd med å skje med dem.

Hun er skuespiller, han er teaterinstruktør, men nå er 10 års samliv og samarbeid i New York på vei mot slutten. Nicole og sønnen Henry (Azhy Robertson) flytter til moren/bestemoren Sandra (Julie Hagerty) i Los Angeles for å prøve seg i en ny tv-serie, og Charlie flyr på besøk når han kan.

I utgangspunktet har de tenkt å løse skilsmissen selv, men når drevne advokater kommer inn i bildet (Laura Dern, Alan Alda og Ray Liotta), blir det plutselig en styggere kamp enn de hadde forutsett.

Noah Baumbach lar sine figurer spille på hele følelsesspekteret, noe som er med på å gjøre filmen like underholdende som den er melankolsk.

Den fantastiske inngangen på filmen skaper en umiddelbar forståelse for figurene. Det etableres en nærhet til dem som skaper sorg over at dette flotte parets kjærlighet kunne ta slutt.

Johansson og Drivers eminente spill lar det ikke være noen tvil om at Nicole og Charlie fremdeles har følelser for hverandre, selv om de ikke skal være gift lenger.

De sørger også over at en viktig del av deres liv er over, og det står skrevet i både ansiktsuttrykk og i samtalene de har med andre og hverandre.



Vondt, men fint

Det kan kanskje virke som at «Marriage Story» er ren tristesse, men den er faktisk ofte veldig morsom, for eksempel i en skarp monolog fra advokaten Nora (Laura Dern) og i flere bittersøte sekvenser med parets 8 år gamle sønn, Henry.

Det hender likevel at moroa overdrives, som i scenen der Nicoles søster Cassie (Merritt Wever) må overlevere rettspapirer til Charlie, eller i hver scene der Julie Hagerty overspiller som Nicoles kunstig lystige mor.

Det er greit at en film som dette trenger komiske innslag for å lette på trykket, men det resulterer i noen få scener som krasjer med filmens øvrige takt og tone.

Regissør Noah Baumbach lykkes særdeles godt med sin nye film, “Marriage Story”. (Foto: Netflix)

Filmens høydepunkt kommer til å gi både Scarlett Johansson og Adam Driver hver sin Oscar-nominasjon. Det som starter som en høflig diskusjon etter en rettsrunde med aggressive advokater, ender som en hylende krangel der spenningene fyker til himmels mens tårene spretter.

Akkurat her ser man for alvor hvor følelsesladet et brudd kan være, både for den som gikk og for den som ble forlatt. «Marriage Story» gir et likeverdig blikk på både hennes og hans historie, der ingen blir stemplet, selv om både personlige svakheter og kritikkverdige handlinger blir avdekket.

Noah Baumbach skildrer ekte mennesker med virkelighetsnære følelser og utfordringer. Dette er en vond historie som samtidig er veldig fin, og viser et ekteskapsbrudd med latter, tårer og alt det som ligger imellom.

«Marriage Story» vises på filmfestivalen i Venezia, og får trolig premiere på Netflix i desember.