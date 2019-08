Filmfestivalen i Venezia (NRK): – Det er så personlig å snakke om dette. Det føles som at det er så mye av oss i denne filmen som alle snart kan se og diskutere. Da jeg møtte Noah, gikk jeg gjennom en skilsmisse, og jeg visste ikke hva vi skulle snakke om, bare at det var om noe han jobbet med, sier Scarlett Johansson.

34-åringen er i Venezia med filmen «Marriage Story», som handler om en skuespiller og en teaterinstruktør som bryter med hverandre etter 10 års samliv.

Selv har Johansson to havarerte ekteskap bak seg. Forholdet med filmstjerna Ryan Reynolds gikk i oppløsning i 2011, mens ekteskapet med den franske reklamemannen Romain Dauriac endte i 2017. På en pressekonferanse i Venezia kunne Johansson avsløre at dette skjedde akkurat idet regissør Noah Baumbach ville møte henne i forbindelse med hans neste film.

– Jeg hadde ikke sett ham på lenge, men med Noah føles det som ingen tid har gått. Jeg gikk inn i rommet, bestilte hvitvin og begynte å klage. Han lyttet oppmerksomt, men avbrøt og sa «det er rart at du snakker om dette, for dette er et prosjekt du enten vil eller ikke vil gjøre». Det var befriende å dele dette med ham, denne rollen kom til rett tid.

Scarlett Johansson, Azhy Robertson og Adam Driver spiller en familie i oppbrudd i Netflix-flimen «Marriage Story». (Foto: Netflix)

Ville utforske ekteskapets opprinnelse

«Marriage Story» handler om et ektepar som er i ferd med å gå fra hverandre. Skuespilleren Nicole (Scarlett Johansson) og teaterinstruktøren Charlie (Adam Driver) vil egentlig løse bruddet på best mulig vis for å skåne hverandre og deres 8 år gamle sønn.

Når slu advokater blir innblandet, befinner de seg plutselig i en situasjon der begge parter må ty til skitne triks for å posisjonere seg. Samtidig er dette en historie om kjærlighet, der de får muligheten til å minnes hva som førte dem sammen.

– Det er noe jeg oppdaget mens jeg skrev: Det er når noe slutter å virke at du setter pris på det du hadde, som en lås som plutselig ikke fungerer lenger. Jeg tenkte vi kunne utforske opprinnelsen til et ekteskap gjennom en skilsmisse, sier Noah Baumbach.

Han er kjent for kritikerfavoritter som «Frances Ha», «While We’re Young», «Mistress America» og «The Meyerowitz Stories (New and Selected)”, som i likhet med “Marriage Story” er finansiert av Netflix.

Den nye filmen starter med en lengre sekvens der både Nicole og Charlie hver for seg leser opp det de har skrevet om hva de liker med hverandre, som et ledd i den innledende ekteskapsrådgivningen. Dette startet i utgangspunktet som en skriveøvelse for Baumbach.

– Jeg skrev nesten bare for meg i begynnelsen. Filmen starter når de driver fra hverandre og Nicole er på vei ut. Jeg skrev det for å sette meg inn i deres sted og hvordan en dag i deres liv var. Jeg ville utforske det ordinære, siden det ordinære i alle våre liv er eksepsjonelt. Jeg fant en musikalitet i det. De driver fra hverandre, men kjærligheten er tydelig i hver scene. Dette var en måte å etablere det på, sier Baumbach.

Regissør Noah Baumbach under innspillingen av «Marriage Story». (Foto: Netflix)

Vanskelig innspilling av sterk scene

Den mannlige hovedrollen spilles altså av Adam Driver. Mannen med det karakteristiske utseendet er kanskje aller mest kjent for rollen som Kylo Ren i den pågående «Star Wars»-trilogien, men har spilt gode roller i flere mindre filmer de siste årene, som i «BlackKklansman» av Spike Lee, «Midnight Special» av Jeff Nichols og «Paterson» og «The Dead Don’t Die» av Jim Jarmusch.

Nå spiller han en teaterinstruktør som mot sin vilje blir nødt til å kjempe for bosted og foreldrerett. Filmens høydepunkt er utvilsomt en diskusjon mellom Charlie og Nicole som går over til å bli en heftig krangel, der desperate følelser får strømme fritt.

– Innspillingen av den scenen gikk over to dager. Filmingen foregikk i første etasje, og så hadde vi hadde egne rom ovenpå, der vi kunne trekke oss tilbake. Vi snakket ikke mye, bare litt om hvordan vi skulle gjøre scenen, men improviserte ikke. Noahs manus er veldig skarpt og konsist, og vi endret lite. Det var to vanskelige dager, det er alt jeg har å si. Jeg var heldig som fikk si det jeg fikk si og ha Scarlett som sparringspartner, sier Adam Driver.

– Den scenen var veldig teknisk. Jeg måtte for eksempel få dem til å snu hodene på riktig tidspunkt slik at jeg kunne klippe slik jeg ønsket. Å ha disse to skuespillerne gå fullt opp i rollene sine, men samtidig ha full kontroll, var utrolig. Det er ikke en scene du kan hoppe rett inn i, du må beholde hele drivet. Derfor gjentok de scenen gang på gang, og det var som å se to idrettsutøvere kjempe på toppnivå. Det er den mest givende opplevelsen jeg har hatt, sier Baumbach.

US actress Scarlett Johansson arrives on August 29, 2019 for the screening of the film «Marriage Story» during the 76th Venice Film Festival at Venice Lido. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)

Tror ikke lenger på parforholdet

Scarlett Johansson har i flere år vært høyt profilert som Marvel-helten Black Widow i «Avengers»-filmene, men har også brynet seg på utfordrende roller i mindre filmer, som i britiske «Under The Skin» av Jonathan Glazer og «Hail, Ceasar!» av Coen-brødrene.

I «Marriage Story» spiller hun en altså en skuespiller som ikke lenger tror på parforholdet med teaterinstruktøren, og tar med seg sønnen fra New York til moren i barndomshjemmet i Los Angeles for å utvikle karrieren i en tv-serie.

– Jeg tror ikke at familien som Nicole kommer fra, og dynamikken der, ligner familien jeg vokste opp i, selv om moren min tok seg av karrieren min siden jeg var barn. Dynamikken i hennes familie er en stor del av hvem hun er, og hvorfor hun blir en skuespiller. Jeg tror hun sliter med å føle seg som en ekte skuespiller, og det er en del av dynamikken i forholdet deres.

– Hvorfor de driver fra hverandre, er åpenbart komplisert, men det er visse deler av henne det ikke var vanskelig for meg å forstå, sier Scarlett Johansson, som selv er nyforlovet med komiker, skuespiller og manusforfatter Colin Jost, kjent fra «Saturday Night Live».

«Marriage Story» vises på filmfestivalen i Venezia, og får sannsynligvis premiere på Netflix i desember.