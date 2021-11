– Netflix kommer med en serie basert på «League of Legends» nå.

– Ja, så det, men det er sikkert mest kun for de som er fans av spillet?

– Sikkert. Da dropper vi den og prioriterer noe annet i stedet.

Dette er en fiktiv samtale. Men det kunne ha vært omtrent sånn da vi i Filmpolitiets redaksjon bestemte oss for å nedprioritere «Arcane: League of Legends», da den hadde premiere i starten av november.

I motsetning til det meste av innholdet på Netflix, ble ikke «Arcane» lagt ut i ett smekk. Ved å fordele seriens ni episoder på tre akter over tre uker, har Netflix klart å bygge stor oppmerksomhet rundt serien.

Nå er hele sesongen ute på Netflix, og det er bare å konstatere at vi tok feil – «Arcane» er ikke bare for spillfansen – dette er en mesterlig fortalt historie om kjærlighet, traumer og tap.

Animasjonsserien skildrer en rik eventyrverden med en visuell kreativitet som vitner om stor skaperglede og kunstnerisk frihet. «Arcane: League of Legends» er rett og slett animasjonskunst på sitt ypperste.

EN RIK VERDEN: Byen Piltover fremstår som et levende sted i «Arcane: League of Legends». FOTO: Netflix.

Politikk og søskenkjærlighet

I «Arcane» tar vi turen til Piltover, en by der vitenskapen står i høysetet for å sikre fremgang for alle rikets innbyggere. Bortsett fra de fattige og de kriminelle utskuddene som bor i den neglisjerte underbyen, Zaun, da. Slike tarvelige folk, må man holde seg unna.

I dette spennende steampunkuniverset møter vi en gjeng med foreldreløse småbanditter. Sammen med Milo og Claggor, er søstrene Vi og Powder (aka Jinx) på vei til andre siden av elva. På vei til byens rike side «Topside», for å stjele fra de rike og gi til de fattige, altså dem selv.

Men akkurat denne dagen har de valgt feil person å plyndre, for Powder får med seg en mystisk krystall som skal tilføre enda mer spenning til det allerede anspente forholdet mellom Piltowers to bydeler.

Storesøster Vi og lillesøster Powder har nå havnet midt i en større historie om makt og politikk, og vitenskap og magi. Det skal få store konsekvenser for det nære forholdet deres.

SØSTRE: Vi og Powder har et tett bånd når vi først møter dem i «Arcane: League of Legends». FOTO: Netflix.

Strålende stemmeskuespill

Det er en omfangsrik historie med mange rollefigurer som fortelles i «Arcane», men på grunn av et velskrevet manus og god regi blir det aldri forvirrende.

Ash Brannon («Toy Story 2») har sammen med Conor Sheehy fra «LoLs» skrivestab, skrevet en medrivende fortelling som overraskende kjapt får meg dypt engasjert i rollefigurenes skjebner.

«Arcane» klarer dermed å være mye mer enn en tilblivelseshistorie for Vi og Jinx, to av «LoLs» mest populære rollefigurer. Folka vi møter i serien er hele mennesker med styrker og svakheter, noe et godt ensemble av stemmeskuespillere bidrar til å få gjennom TV-ruta.

Hailee Steinfeld («Hawkeye», «True Grit») er en stødig klippe i rollen som Vi, og Ella Purnell («Yellowjackets», «Belgravia») klarer å kombinere Jinx sin fandenivoldskhet med en bunnløs sårbarhet som skjærer i hjertet.

FABELAKTIG STEMMESKUESPILL: Ella Purnell låner både sjarm, djevelskap og sårhet til Jinx sin stemme i «Arcane: League of Legends». FOTO: Netflix.

Ren magi i TV-ruta

Og hjerteskjærende er en god beskrivelse for historien som fortelles i «Arcane». Det er en fortelling om traumer og menneskelige skjebner som røsker tak i meg.

På samme tid er «Arcane» også en humørfylt serie som pirrer både eventyrlyst og gladvoldsglede. Her får du storslagne actionsekvenser og en detaljrik verden som vitner om at animatørene har fått full kunstnerisk frihet.

Det er det franske animasjonsselskapet Fortiche Production, som har samarbeidet med Riot Games i lang tid, som står bak animasjonen.

Ved å kombinere 3D-animerte figurer med håndtegnet 2D-animasjon gir de «Arcane» en unik stil og et malerisk uttrykk som ser helt fantastisk ut. Og gjennom sin lek med lys og skygge, og kreative bruk av ulike kameravinkler og perspektiver, har kunstnerne i Fortiche rett og slett skapt magi.

«Arcane: League of Legends» ser du på Netflix, og sesong to er heldigvis allerede i produksjon.