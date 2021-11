PÅ KINO 26. NOVEMBER 2021: Du trenger ikke være spesielt interessert i «haute couture» for å ha glede av «House of Gucci». Regissør Ridley Scott har kokt sammen et saftig og moteriktig såpedrama med både komiske og tragiske undertoner.

Lady Gaga, Adam Driver og Al Pacino er kostelige som mildt overdrevne karikaturer, mens jeg er mer usikker på Jared Leto, som ender opp som tungt maskert klovn og filmens svakeste punkt.

«House of Gucci» kan vanskelig tas helt på alvor, og det er heller ikke Scotts mål, siden både figurer og situasjoner med vitende og vilje er skrudd opp til et «nær-camp-nivå».

Spilletiden på 2 timer og 37 minutter er kanskje i overkant lang, men filmen fungerer ellers storfint som nydelig, kostbar og sorthumoristisk underholdning.

ET EKTE EKTEPAR: Maurizio (Adam Driver) og Patrizia Gucci (Lady Gaga) i «House of Gucci». Foto: © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Sjekker opp Gucci-arving

Filmen viser hvordan Patrizia Reggiani (Lady Gaga) i 1978 sjekker opp Gucci-arvingen Maurizio Gucci (Adam Driver) på en fest i Milano. De tilhører kanskje ulike samfunnslag (hun jobber som sekretær i farens transportfirma), men det virker som ekte kjærlighet og ender med et giftemål.

På dette tidspunktet er Maurizio ikke på talefot med faren Rodolfo (Jeremy Irons), som eier 50% av klesmerket Gucci. Sønnen virker heller ikke særlig interessert i familiebedriften.

Det blir imidlertid snart tydelig at Patrizia har store ambisjoner om å få sin nye ektemann inn i den svært lukrative varmen igjen.

Hun finner ut at den beste måten å lykkes på, er å innynde seg hos Maurizios onkel Aldo (Al Pacino) og søskenbarnet Paolo (Jared Leto), som til sammen eier den andre halvparten av Gucci-aksjene.



Bisarre og gøyale intriger

«House of Gucci» er basert på faktiske begivenheter, beskrevet i en bok av Sara Gay Forden, og spesielt en sentral hendelse som ikke trenger å avsløres her, i fall man ikke kjenner til den.

Filmen kunne sikkert ha skildret disse figurene med historisk realisme, men det er ikke Ridley Scott og manusforfatterne Becky Johnston og Roberto Bentivegna særlig interesserte i. De fokuserer isteden på bisarre og gøyale intriger i den italienske rikmannsfamilien, på en måte som ikke er helt ulik det vi også ser i suksess-serien «Succession».

Om ikke alle medlemmene i Gucci-familien nødvendigvis elsker hverandre, finnes det i det minste en viss grad av respekt og følelse av tilhørighet. Man kommer imidlertid til et punkt der makt og penger går foran blodsbånd, og det er her filmen blir riktig spennende.

Det morer å se hvordan flere i persongalleriet posisjonerer seg for et best mulig utfall for seg selv. Det er kaldt, komisk og kynisk på en og samme tid, samtidig som det italienske temperamentet males med bred pensel. Noen vil sikkert synes at Ridley Scott overdriver bruken av Italo-klisjéer, men det kan ikke underslås at resultatet engasjerer!

DAME MED EN PLAN: Patrizia Gucci (Lady Gaga) innynder seg hos mannens søskenbarn Paolo Gucci (Jared Leto) i «House of Gucci». Foto: © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Lady Gaga stjeler lerretet

Skuespillerne har mye av æren for at «House of Gucci» aldri sklir helt ut i det parodiske, bare nesten. Alle fremfører dialogen med sterke aksenter, som muligens ikke er helt troverdige, men underholdende.

Lady Gaga er best som arbeiderklassejenta som slår seg opp i overklassen med kløkt og snarrådighet. Hun stjeler lerretet hver gang hun viser seg med både tidløs eleganse og bitende brodd, men også ekte følsomhet. Adam Driver står til troende som sexy og fasjonabel motehus-arving, mens de drevne ringrevene Al Pacino og Jeremy Irons gir tyngde og troverdighet til roller som … drevne ringrever!

Jared Letos rolle som Paolo Gucci vil nok være en smakssak, for han overspiller såpass kraftig at han nesten virker å tilhøre en annen film. Han er i det minste imponerende maskert, nesten til det ugjenkjennelige, etter alle kunstens regler.

Dette er utrolig nok årets andre spillefilm fra 84 år gamle Ridley Scott, etter at det solide ridderdramaet «The Last Duel» dessverre ble dårlig besøkt tidligere i høst, trolig på grunn av et uheldig lanseringstidspunkt og en mislykket PR-kampanje. Han bør han større muligheter med denne, for «House of Gucci» kan skilte med sterke merkevarer, både i filmtittelen og ellers på plakaten!