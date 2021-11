Rockemusikalen «Rent» ble et kulturelt fenomen etter sin premiere i 1996. Men skaperen av musikalen, Jonathan Larson, rakk aldri å få med seg musikalens suksess. Han døde nemlig av en hjertefeil samme dag som teppet gikk opp for første gang.

Det han imidlertid rakk, var å sette opp et soloshow om sitt eget liv som strevende komponist og dramatiker. Og «tick, tick … BOOM!» handler om følelsen av å enda ikke ha slått gjennom i karrieren, når grensa for å kunne kalle seg ung og lovende nærmer seg med stormskritt.

Det er denne musikalen som nå har kommet til Netflix i regi av Lin-Manuel Miranda. Han har i sin regidebut laget en film som renner over av livsglede og skapertrang.

Og med Andrew Garfield i hovedrollen som Jonathan Larson, har «tick, tick … BOOM!» blitt en engasjerende musikal som fenger!

LEVER OG PUSTER MUSIKK: Jonathan nekter å gi opp drømmen om å slå gjennom som musikalforfatter og komponist i «tick, tick … BOOM!». FOTO: Netflix.

Gnistrende god Garfield

Lin-Manuel Miranda («Hamilton», «In the Height») tar meg seg sin egen erfaring fra Broadway i sin regidebut. Han lar Jonathan, i Garfields skikkelse, fortelle historien om sitt eget liv fra scenen, slik han gjorde i «tick, tick … BOOM!».

Denne oppsetningen rammer inn handlingen om Jonathan, som forsøker å få satt opp sin rocke-sci-fi-musikal «Superbia». Der venner legger skuespillerkarrieren på hylla, eller gir opp å slå gjennom som danser, nekter Jonathan å gi opp drømmen.

Andrew Garfield spiller Larson som om han vet at han ikke kommer til å bli gammel i livet. Han kjenner på en trang og et enormt hastverk for å prestere noe stort, og Garfield skildrer dette med en nerve og tilstedeværelse som røsker tak i meg.

STOR STEMME: Vanessa Hudgens viser frem sin store røst i rollen som den unge sangeren Karessa i «tick, tick … BOOM!». FOTO: Netflix.

Sårt og gripende

Regissør Miranda veksler fint mellom fortellingen fra scenen og scener fra Jonathans liv. Han setter scenekunsten inn i filmens rammer og skaper magi ved å visualisere de kreative strømningene som hele tiden stormer inne i kunstnerens hode.

Som for eksempel når et kjedelig skift på dineren der Jonathan jobber, blir til et musikalnummer der alle kundene bryter ut i sang.

Andrew Garfield er riktignok ikke noe mer enn en helt kapabel sanger, så de store musikalske høydepunktene kommer ikke fra ham, men fra birolleskuespillere som blant andre Vanessa Hudgens.

Det er mye sårhet i filmen. Med håp som svinner hen, drømmer som blir knust og venner som mistes i den pågående Aidsepidemien, er dette en historie som tar et hardt tak i hjertet.

Samtidig så er «tick, tick … BOOM!» en musikal som kiler lattermusklene og som får deg til å smile over livets gleder – riktignok muligens gjennom et slør av tårer.