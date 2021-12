PÅ C MORE OG TV 2 PLAY FRA 6. DESEMBER: «The Lost Symbol» er en mysteriethriller blottet for stolkantspenning og medrivende eventyrfølelse. Serieskaperne Dan Dworkin og Jay Beattie har skrevet et manus som tværer ut Dan Browns roman fra 2009, om symboleksperten Robert Langdon og hans jakt på frimurerordenens hemmeligheter. Ashley Zukerman spiller Langdon flatt og uten karisma, og han klarer ikke å skape begeistring og magekribling når han dekoder gamle gåter og hemmeligheter. Selve skattejakten/redningsoppdraget er også omstendelig fremført – fult av tamme transportetapper og kunstige spenningstopper. ANMELDELSE: Ghostbusters: Afterlife – Gammel spøkelsesmoro i ny innpakning MANGLER MAGEKRIBLING: Måten Robert Langdon (Ashley Zukerman) løser gåter og koder på mangler den lekne innlevelsen som de beste skattejaktfilmene og -seriene har. FOTO: C More Taper seg i TV-versjon I serieversjon har «The Lost Symbol», som i bokform foregår etter «Da Vinci-koden», blitt en historie om den unge Robert Langdon. Hans mentor Peter Solomon (Eddie Izzard) har blitt kidnappet av en mystisk person som kaller seg Mal’akh (Beau Knapp) og som trenger Landons ekspertise for å finne noe sagnomsust. Så for å redde sin venn, må Langdon tråkle seg gjennom symboler, gåter, grotter og hemmelige rom. Samtidig som CIA, Solomons datter (Valorie Curry) og en gjeng frimurere også er i bevegelse. ANMELDELSE: Engler & Demoner – Helt grei Hollywoodsk underholdning Jeg hadde virkelig forventet mer når Robert Langdon går til TV-skjermen. For oss som setter pris på lettbent etterforskningsglede rundt historiske hemmeligheter – altså vi som gjerne setter på «National Treasure» på en sofasøndag – så er historiene rundt den djerve kodeknekkeren Langdon velegnet for god frossenpizzaunderholdning. Men til tross masse potensial, med et vinterlig Washington, D.C., kjente bygg og frimurernes hemmeligheter som lekegrind, så blir dette etter hvert gørrkjedelig TV. Jeg synes ikke «The Lost Symbol» er blant Dan Browns beste bøker om Langdon, men her har TV-manuset gjort historien merkbart dårligere. Til og med en frisk tilstedeværelse som Eddie Izzard blir en grå og forglemmelig skikkelse i dette seige serieuniverset. ANMELDELSE: House of Gucci – Saftig og moteriktig såpedrama STEMNINGSFULLE KULISSER: Det er mye som lover godt i etableringen av «The Lost Symbol», med spennende bokhyller, hemmelige ganger og frimurere som beskytter sine hemmeligheter. Men dessverre får serien minimalt ut av sitt potensial. FOTO: C More Fyller ikke skoene til Tom Hanks Tom Hanks traff godt med sin filmversjon av Robert Langdon. Han formidlet kløkt, et rufsete mot og en lun medmenneskeligheten som skapte en fascinerende akademiker med teft for skattejakt. Det er store sko å fylle, og dessverre blir Ashley Zukerman mange nummer for små. Zukerman blir pregløs sammenlignet med Hanks, og den yngre skuespilleren sliter med å gi en helhet til en rollefigur som er litt skeptiker, litt geni, litt teit, litt traumatisert, litt sjarmerende og litt handlekraftig. Som tilblivelseshistorie er heller ikke dette en historie som er verdig den Robert Langdon vi kjenner fra bok og film. Når Langdon setter de små grå i sving for å løse gåtene, så er det noe hult og uengasjerende over det hele. En ting er serien ikke klarer å få med publikum i grubleprosessen. Vi blir distanserte tilskuere til plutselige løsninger. En annen ting er hvor tilfeldig de gjør løsningene på de uløselige kodene som «kun Langdon kan knekke». I en scene, hvor Langdon lenge har jobbet med en gjenstand, får han beskjed av en kamerat om å sjekke skriften på utsiden av boksen. Som umiddelbart blir nøkkelen som løser oppgaven. Det er nok ment å være litt humreverdig, men det er nok en grunn til å trekke litt oppgitt på skuldrene av vår hovedperson. Og er nok en side ved denne serien som fungerer overraskende dårlig. «The Lost Symbol» har premiere på C More og TV 2 Play mandag 6. desember. Anmeldelsen er basert på fem av ti episoder.

Om SERIEN The Lost Symbol

Slippdato: 06.12.2021

Sesong: 1

Utgiver: C More, TV 2 Play

Serieskaper: Dan Dworkin og Jay Beattie

Sjanger: Action, Eventyr, Hjernetrim, Krim, TV-Serie



