2022: Filmene vi gleder oss til

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

DOCTOR STRANGE ER TILBAKE: I «The Multiverse of Madness». FOTO: The Walt Disney Company Nordic

Da Benedict Cumberbatch ble introdusert til Marvel Cinematic Universe som Doctor Strange i 2016, var det både med humoristisk snert, men også med en spennende mytologi som ble viktig for Avengers-filmene videre.

Når Strange nå endelig får sin egen film igjen er det som en av de mektigste figurene i MCU, og vi er veldig spent på hva som vil skje når han antageligvis må hamle opp med en traumatisert Wanda etter hendelsene i «WandaVision».

Nå må vi bare få sett «Spider-Man: No Way Home» (norsk premiere utsatt til 14. januar), sånn at vi er helt oppdatert på ståa i multiverset før doktoren og kappa hans inntar kinolerretet på ny i mai.

Premieredato: 4. mai 2022.

«Uncharted»

UNCHARTED: Tom Holland i kjent Nathan Drake-stil FOTO: Sony / SF Studios.

Det er omtrent fjorten år siden vi først hørte om at arbeidet med en adapsjon av Naughty Dogs populære spillserie «Uncharted» var i gang.

Et moderne «Indiana Jones»-eventyr, med den karismatiske skattejegeren Nathan Drake i spissen er noe vi gjerne ville se på det store lerretet!

Men utviklingen av filmprosjektet varte og rakk. Skuespiller og fanfavoritt Nathan Fillion, som er den fødte Nathan Drake, begynte å bli for gammel for rollen. I 2017 kom nyheten om at Tom Holland hadde fått rollen som en litt yngre versjon av spillhelten – året etter slapp Fillion denne fanfilmen som et slags siste farvel til drømmerollen.

Så det har vært litt av en reise! Men det er ingen tvil om at Tom Holland har den gutteaktige sjarmen som skal til for å spille Drake i starten av sin karriere som skattejeger. Mark Wahlberg har rollen som Drakes mentor Sully, og ut ifra trailerne som er sluppet ser det ut til at de to har god kjemi.

Vi gleder oss til å knekke koder og løse mysterier for å finne El Dorado sammen med dem når filmen kommer på kino i februar!

Og forresten, en av manusforfatterne på filmen er Rafe Judkins, skaperen av Amazon-serien «The Wheel of Time», som et par her i redaksjonen er sånn passe opptatt av.

Premieredato: 11. februar 2022.

«Krigsseileren»

KRIGSSEILEREN: Pål Sverre Hagen og Kristoffer Joner spiller sammen på film for første gang. FOTO: Stian Servoss / Mer Film / Scandinavian Film Distribution.

Pandemiutsatte «Kampen om Narvik» er like rundt hjørnet, men det er ikke den eneste filmen om andre verdenskrig som er på vei.

«Krigsseileren» forteller historien hvordan norske sjømenn som var på havet da krigen brøt ut, endte opp som viktige brikker i de alliertes kamp mot Nazi-Tyskland.

Mange av krigsseilerne ble utsatt for store psykiske påkjennelser som flere fikk senskader av. Pål Sverre Hagen og Kristoffer Joner spiller to sjømenn som fanges i en krig de ikke ønsker å være en del av, mens Ine Wilmann gir oss perspektivet til kvinnene som var igjen på land.

Et budsjett på over 100 millioner kroner vitner om at det ikke er spart på kruttet når historien om disse menneskene skal fortelles.

Det blir spennende å se resultatet på kino i oktober!

Premieredato: 14. oktober 2022.

«Licorice Pizza»

LICORICE PIZZA: Cooper Hoffman og Alana Haim spiller Gary og Alana, som vokser opp i San Fernando Valley på 70-tallet. FOTO: MGM / SF Studios.

«Boogie Nights», «Magnolia, «There Will Be Blood», «The Master», «Phantom Thread» – Paul Thomas Anderson er en filmskaper som elsker å fortelle historier fra tidsepoker som kan sette en tydelig visuell stil på filmene hans.

Han elsker også å fortelle historier fra San Fernando Valley i LA, og det er nok en gang hans eget oppvekststed, hjemplassen til Hollywoods filmbransje, som er utgangspunktet for historien i hans nye film «Licorice Pizza».

Og det er en delvis selvbiografisk historie som fortelles når vi får være med på Gary og Alana sin overgangsfase fra ungdomslivet til voksentilværelsen en gang på 70-tallet.

Nykommerne Alana Haim (ja, hun fra HAIM) og Cooper Hoffman (sønnen til Philip Seymour), spiller hovedrollene i det som ser ut som en lun fortelling med mye hjerte og sjarm, og ikke minst en nydelig tidskoloritt!

Premieredato: 18. mars 2022.

«The Northman»

THE NORTHMAN: Alexander Skarsgård spiller vikingen Amleth i Robert Eggers nye film. FOTO: Focus Features / UIP.

Den amerikanske regissøren Robert Eggers imponerte stort med sitt skrekkfylte drama fra havgapet, «The Lighthouse», med Willem Dafoe og Robert Pattinson i fantastiske roller.

Filmen ble nominert til Oscar for beste film i 2020, og siden da har vi ventet i spenning på Eggers neste prosjekt. Det kommer i form av en episk fortelling han har skrevet sammen med den islandske forfatteren Sigurjón Birgir Sigurðsson (aka Sjón), som tar oss med tilbake til vikingtiden.

«The Northman» er en «Hamlet»-inspirert hevnthriller. Alexander Skarsgård spiller vikingprinsen Amleth som er ute etter blod fordi onkelen har drept faren hans.

Traileren ser fantastisk ut, og vi er meget spente på å se denne filmen, som også kan skilte med navn som Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk, og Claes Bang på rollelista.

Premieredato: 1. april 2022.

«Thor: Love and Thunder»

THOR: LOVE AND THUNDER: Vi gleder oss stort til å se hva Taika Waititi finner på denne gangen. FOTO: Marvel Studios.

Jada, vi vet det allerede er en Marvel-film på denne topplista, men det var rett og slett beint nødt til å bli to!

Vi elsket Taika Waititis «Thor: Ragnarok», som var «et fargesprakende fyrverkeri av en superheltfilm som vet nøyaktig hva den er: stor, dum og selvironisk underholdning for massene.» Slik Birger skrev i sin anmeldelse av filmen.

Der Waititi nøyde seg med å ha regi på «Ragnarok», har han både skrevet og regissert filmen denne gangen, noe som betyr at vi mest sannsynlig vil få enda mer av hans skrudde og fornøyelige humor denne gangen. Det gleder vi oss til!

Vi vet ikke mye om handlingen i «Thor: Love and Thunder» enda, men vi regner med at den fortsetter der handlingen i «Avengers: Endgame» slapp. Filmen skal også være inspirert av Jason Aarons utgave av «The Mighty Thor», der Dr. Jane Foster får bryne seg på store krefter når hun plukker opp Mjølner for første gang.

Vi gleder oss til å se Natalie Portman tilbake i rollen!

Premieredato: 8. juli 2022.

«Avatar 2»

AVATAR ANNO 2009: I år blir det spennende å se hvor langt teknologien har kommet siden sist. FOTO: 20th Century Fox.

James Cameron er en filmskaper som er mer tålmodig enn de fleste. En filmskaper som venter på at teknologien skal ta igjen drømmene hans. Da hans hjertebarn «Avatar», kom i 2009 var det banebrytende bruk av CGI som kunne gjøre hans verden virkelig.

En verden han hadde begynt å tegne allerede da han var tenåring på 70-tallet. Og fra han faktisk begynte å skrive på historien til «Avatar» i 1994, skulle det ta 15 år før filmen var klar for det store lerretet.

Nesten like mange år skulle det ta før oppfølgeren nå er klar for kinopremiere.

«Avatar» er den mest innbringende kinofilmen noensinne, og det er ingen tvil om at det er store sko å fylle for en oppfølger som skal plukke opp historien så mange år etterpå. Vi er utrolig spente på å se resultatet!

Premieredato: 16. desember 2022

«Drive My Car»

DRIVE MY CAR: Hidetoshi Nishijima og Toko Miura spiller i filmen basert på en Haruki Murakami-roman. FOTO: Arthaus.

Japans Oscar-kandidat for beste internasjonale film, og vinneren av beste manus under Cannes-festivalen i 2021, er endelig på vei til Norge.

«Drive My Car» er basert på en novelle skrevet av forfatteren Haruki Murakami, kjent for blant annet «Norwegian Wood», «Kafka på stranden» og «1Q84». En fortelling om tap og kjærlighet.

Hidetoshi Nishijima har rollen som en skuespiller som mister kona si. Og verden virker å være et grått sted uten kvinnen han elsker. Men når han litt motvillig knytter bånd til sin nye, unge sjåfør, ser det ut til at livsgnisten vender tilbake igjen.

Ryûsuke Hamaguchi («Spionens kone») har både manus og regi på filmen, som virker å være en vakker og stemningsfull fortelling om selve livet.

Premieredato: 4. februar 2022.

«Spider-Man: Across the Spider-Verse»

(Part One)

ACROSS THE SPIDER-VERSE: Miles Morales svinger seg på nytt i oppfølgeren til «Into the Spider-Verse». FOTO: Sony / SF Studios.

«Spider-Man: Into the Spider-verse» tok oss med storm da den kom i 2018.

Filmskaperne Bob Perschietti, Peter Ramsey og Rodney Rothman hadde laget en fargesprakende fest av en superheltfilm, som kunne skilte med spektakulær og kreativ animasjon som vitnet om stor kunstnerisk frihet for filmens animatører.

Introduksjonen av Miles Morales som dette universets versjon av Spider-Man var rett og slett en ren fryd å se, og vi har gledet oss til oppfølgeren siden.

Nå kommer den altså. Og hvis «Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)» blir i nærheten av like god som den første filmen, er vi sikret et superhelteventyr av ypperste klasse!

Premieredato: 7. oktober 2022

«The Batman»

THE BATMAN: Robert Pattinson skal ta Bruce Wayne med inn i mørket igjen i «The Batman». FOTO: Warner Bros.

For en skuespillerreise Robert Pattinson har vært på siden han spilte glitrende vampyr i «Twilight»-filmene!

Altså, ikke misforstå – vi sier aldri nei, takk til en dose Edward Cullen i ny og ne, men Pattinson har de siste årene imponert oss stort i flere roller.

Fra desperat, men uanstrengt i rollen som småskurken Connie i «Good Time», til karismatisk og kul som tidsreisende agent i «Tenet», til ren og skjær berusende galskap som sjøulk i tidligere nevnte «The Lighthouse».

Pattinson er et annerledes og spennende valg for rollen som Batman, og det lille vi har sett av klipp fra den nye filmen vitner om at han også er et godt valg for filmskaper Matt Reeves sin visjon.

Reeves lot seg inspirere av Kurt Cobain da han skrev sin versjon av Bruce Wayne. Og hans «The Batman» ser ut til å by på et mørkt og skrudd univers, noe Pattinson kler veldig godt.

Premieredato: 4. mars 2022.