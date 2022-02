PÅ KINO FRA 25. FEBRUAR: «Margrete den første» er et påkostet og engasjerende historisk drama fra Kalmarunionens ungdom, som blander rettsdrama, konspirasjonskrim og politisk maktspill på det danske slott i 1402.

Historien, som er en dramatisering rundt virkelige hendelser, setter den danske dronning Margrete i en klemme da skitne metoder og skjulte allianser truer unionsfreden mellom Norge, Sverige og Danmark.

Trine Dyrholm storspiller i hovedrollen som Margrete. Hun eier kinolerret, og leverer et uttrykksfullt portrett av en mor og en dronning som blir stilt ovenfor noen grusomt krevende valg.

Og i spennet mellom storslåtte landskapsbilder og intimt kammerspill sørger regissør Charlotte Sieling («Homeland», «Forbrytelsen») for at både nordisk natur og nordisk lynne blir vevet inn i et dynamisk bakteppe.

SVINDLER ELLER ARVING: Jakob Oftebro (t.h) spiller en mann som hevder å være Oluf, den rettmessige arvingen til tronen. Søren Malling (t.v) spiller kirkens øverste leder. En mann som setter Kalmarunionen foran det meste. FOTO: SF Studios

Unionen trues fra utsiden og innsiden

Det er et spennende stykke skandinavisk historie som spilles ut i «Margrete den første».

Fredstiden har gitt dronningen arbeidsro, og Margrete benytter anledningen til å samle en unionshær med soldater fra både Norge, Sverige og Danmark. Og for å virkelig sikre at de tre nordiske landene er beskyttet mot angrep fra kontinentet, så jobbes det med å arrangere et allianseekteskap mellom tronarvingen Erik (Morten Hee Andersen) og den engelske prinsesse Philippa (Diana Martinová).

Men det er ikke alle som tjener på fred og fordragelighet. Og da det dukker opp en mann (Jakob Oftebro) som hevder å være dronningens antatt døde sønn, Oluf Håkonsson, så trues både unionsfreden og dronningens posisjon.

Filmen glir tidvis inn i et litt sjangerordinært og dialogtungt historisk dramalandskap, og det er et par av handlingstrådene som ikke blir mer enn handlingsdrivende klisjeer. Men her er det filmatiske høydepunkt hvor naturkreftene får brøle om kapp med dronningens frustrasjon. Og det er skuespill som løfter selv de små scenene til engasjerende biter av puslespillet.

For det er «Game of Thrones»-gleder å finne i det politiske spillet, hvor kirken, svenske adelsmenn og norske ledere alle forsøker å skaffe seg mest mulig innflytelse. Og hvor England og Tyskland utøver sine interesser fra sidelinjen.

Etterretning, desinformasjon, spionasje og krigshissing i Europa på 1400-tallet blir her et fascinerende skue.

Og med rettssalens tidsfrister, brev på avveie, soldater på hemmelig oppdrag og rikelig med veltrente renkespillere på slottsbesøk, så er det dette et godt sammenskrudd historisk konspirasjonsdrama. Og det er spennende til siste akt.

KONGELIG DRAMA: Giftermål, renkespill, forræderi og trusselen om krig er blant rettene som presenteres på det danske slottet. Stemningsfullt filmet av fotograf Rasmus Videbæk. FOTO: SF Studios

Trine Dyrholm storspiller

Trine Dyrholm er filmens store attraksjon i en rollefigur som treffer med stor menneskelighet og steinhard pragmatisme.

Det er gjennom valgene rollefigurer gjør at vi virkelig lærer dem å kjenne, og dronning Margrete må gjøre flere knallharde valg i skvisen mellom rollen som mor, maktperson og fredsøkende dronning.

Den påkjenningen som brer om seg, etter hvert som rykter og tvil vokser til en desperat jakt etter sannhet, er en ferd Dyrholm behersker til fingerspissene.

Og hun spiller så naturlig majestetisk som statsleder. Med en utstråling som kan minne om Robin Wright («House of Cards») i måten hun elegant finner sin autoritet.

Og sammen med kjente og dyktige skuespillere som Jakob Oftebro, Søren Malling, Magnus Krepper, Bjørn Floberg og Simon J. Berger sørger hun for at «Margrete den første» er et meget velspilt historisk drama.

«Margrete den første» har norsk kinopremiere 25. februar.