Et strålende ensemble, et gnistrende manus og rasende skarp regi gjør “The Favourite” til en fantastisk morsom og engasjerende film. Yorgos Lanthimos, grekeren bak “The Lobster” og “The Killing of a Sacred Deer”, har laget alle kostymedramaers slemme stesøster, der scene etter scene hamrer inn nådeløs ondskap med en herlig sorthumoristisk vri. Olivia Colman, Emma Stone og Rachel Weisz balanserer elegant mellom teatralsk overspill og nyanserte skildringer av figurenes særegenheter. Anmeldelse: “Smaken av Toscana” er en mild og pregløs kokkefilm “The Favourite” er i tillegg ekstremt smakfullt filmet, med noen frekke valg av linser, i overdådige kulisser, der absurditeten i ekstravagante kostymer, parykker og maskeringer avsløres av naturlig belysning, det være seg dagslys eller stearin. Lanthimos er en av Europas mest interessante regissører, og “The Favourite” bekrefter at han er i storform. Et betagende åpningsbilde signaliserer hva man har i vente i “The Favourite”. (Foto: 20th Century Fox) Kjemper om dronningens gunst Handlingen foregår tidlig på 1700-tallet, mens England er i krig med Frankrike. Dronning Anne (Olivia Colman) konfererer hyppig med sin nære venn Lady Sarah (Rachel Weisz), som i bunn og grunn styrer landet på grunn av dronningens dårlige helse. Lady Sarahs falne slektning Abigail (Emma Stone) får jobb ved slottet, og jobber seg stadig oppover til hun oppnår kontakt med dronningen selv. Hennes store ambisjoner fører til en konflikt med Lady Sarah, der begge kjemper innbitt om dronningens gunst. Anmeldelse: “Shoplifters” er en bevegende film med lunt hjertelag Filmen lever gjennom absolutt hele spilletiden, der både skuespill og kameraarbeid har nesten maniske kvaliteter. Man får inntrykk av at skuespillerne simpelthen elsker rollene sine. De har nemlig gleden av å formidle skarp, syrlig og bitende dialog, som er ypperlig skrevet av Deborah Davis og Tony McNamara. Samtidig har fotograf Robbie Ryan valgt noen ukonvensjonelle metoder. Alt er filmet i naturlig lys på 35MM Kodak-filmruller med Panavision PVintage og Nikon Nikkor linser. De nesten aggressive kamerabevegelsene, og noen ekstreme vidvinkel-scener, strider mot oppfatningen av hvordan et kostymedrama “skal” se ut, og er med på å gjøre “The Favourite” til en uvanlig frisk filmopplevelse. Anmeldelse: Mahershala Ali er glimrende i “True Detective” S03

Burlesk og surrealistisk “The Favourite” er en herlig slem film, der trekløveret Colman/Stone/Weisz har flere fantastiske scener med sviende replikker som det rett og slett lukter brent av. Spesielt Olivia Colmans lite flatterende portrett av dronning Anne byr på noen vanvittige høydepunkter fra en skuespiller som enkelt kan veksle mellom å være ven og vakker til heslig og stygg. Dette er burlesk og surrealistisk satire som bobler over av kreativitet. Yorgos Lanthimos har kokt sammen litt av et heksebrygg om farlig renkespill, i et kostymedrama som stadig bryter sjangerens konvensjoner. Filmen er mørk, morsom og mesterlig, og Olivia Colman er virkelig konge som dronning!

Om FILMEN The Favourite

Slippdato: 18.01.2019

Regi: Yorgos Lanthimos

Utgiver: 20th Century Fox

Originaltittel: The Favourite

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama



