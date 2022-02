PÅ PRIME VIDEO FRA 4. FEBRUAR: Bokhelten Jack Reacher har nå fått sin egen TV-serie.

Tidligere har superstjernen Tom Cruise tolket rollefiguren i de to kinofilmene «Jack Reacher» (2012) og «Jack Reacher: Vend aldri tilbake» (2016). Nå er det muskelbunten Alan Ritchson som har fått rollen som den nomadiske barskingen – og han bringer både humør, popkornvennlige slagsmål og lun etterforskning til TV-skjermen.

Strømmegiganten Amazons «Reacher» lander et stykke unna ambisiøs og kompleks prestisjekrim. Dette er ganske så sjangerordinær «tøffing ordner opp»-action myntet på å underholde et bredt publikum. Livsvisdom av typen «amerikansk hardhaus» tyter ut av den western-inspirerte hovedpersonen, og tonen i serien er full av nostalgisk americana fra enklere tider.

Så blir det jo selvsagt alt for mye når en prøver å kombinere ferdighetene til Sherlock Holmes, MacGyver og litt 80-talls Arnold Schwarzenegger inn i samme hovedperson – og det gjør serieskaper Nick Santora.

Men med Lee Childs debutroman «Killing Floor» som utgangspunkt for manuskriptet, er dette en fengende småbykonspirasjon som tåler både glimtet i øyet, de typete typene og de litt for tilfeldige tilfeldighetene.

DET BLIR EN DEL ACTION: Politikvinnen Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) må hjelpe Jack Reacher (Alan Ritchson) mot noen ganske så uredde skurker. Det inkluderer en hel del skyting. FOTO: Prime Video, Amazon Studios

Bygd for lettbent underholdning

Den tidligere militærpolitimannen Jack Reacher hopper av bussen ved småbyen Margrave i Georgia. Han setter seg på kafeen for å spise et stykke pai, og der blir han arrestert for mord.

Etterforskningen fører Jack på sporet av korrupte politikere, korrupte politifolk og en livsfarlig hemmelighet – og ja, det blir personlig.

Med det rurale Georgia som lekegrind får serien satt opp både barslagsmål, fengselslagsmål, billige motellrom, trivelige barbersalonger, usunne ribbetallerkener og en drøss med andre velkjente motiver som oser av amerikanske sørstater på film. Det gjøres lite nytt her. Alt fra spenningsmusikk til miljøskildringer er av den generiske sorten. Men det er solid utført. Og jeg trives i landskapet.

Jeg skulle jo gjerne sett at serien hadde roet ned på klisjeene og økt både spenningen og realismen noen hakk.

Med et kvassere manus, færre floskler, bedre biroller, bedre replikker og strammere regi kunne dette blitt en sprek og slagkraftig actionkrim. Nå er den ujevn i tonen, litt her og litt der i handlingen, og «Reacher» blir aldri i nærheten av nivået til kvalitetsserier som «Bosch» og «Justified».

GODLYNT KJEKLING: Den seriøse sjefsetterforskeren Oscar Finley, (Malcolm Goodwin) og Jack Reacher (Alan Ritchson) krangler blant annet om musikk, matvaner og bilkjøring i Reacher. Det er med på å gjøre serieversjonen av denne bokhelten til helt ok sofaselskap. FOTO: Prime Video, Amazon Studios

Treffer ganske bra med rollegalleriet

Jeg likte Alan Ritchson godt da han spilte sportsidioten Thad i komiserien «Blue Mountain State», og jeg liker at han tar med sitt komiske talent inn i denne tilskrudde helterollen.

Det krever en finstilt balanse når det flørtes med parodien på ulike etterforskertyper i en serie som ikke helt vil være komedie. Her synes jeg Ritchson klarer den balansen på en måte som blunker megetsigende til publikum, uten at det ødelegger for seriens mer seriøse handlingstråder.

Ritchson har litt av kvalitetene Patrick Warburton («Seinfeld», «Family Guy») har når det gjelder å treffsikkert avkle sine overselvsikre rollefigurer, og det kler denne overdrevne versjonen av Jack Reacher-figuren.

Jeg liker også Malcolm Goodwin i rollen som den stive politisjefen Oscar Finley. Og Willa Fitzgerald som etterforsker Roscoe Conklin. Sammen med hovedpersonen blir de en fronttrio som både kan kjekle lekent om musikk og matvaner, samtidig som de sammen har nok spesialferdigheter til å fikse biffen.

Veteran Bruce McGill («MacGyver»), komiker Harvey Guillén («What We Do in the Shadows») og krimfavoritt Currie Graham er andre skuespillere som plasseres møysommelig ut på brettet for å bidra med kjente fjes og komiske adspredelser til sofaselskapet.

Og det er helt greit sofaselskap dette. Kanskje ikke din nye favorittserie, men «Reacher» bør fungere bra for deg som trives med serier som «Rookie» og «Jack Ryan» på skjermen.

En humørfylt actionkrim som passer fint til chipsskåla på en hverdagskveld.

«Reacher» har premiere på Amazons strømmetjeneste Prime Video fredag 4. februar. Anmeldelsen er basert på 6 av 8 episoder.