PÅ NETFLIX FRA 21. JANUAR: Det er en av Netflix sine mest populære krimserier som nærmer seg slutten når «Ozark» nå tar fatt på første del av sin finalesesong. Den avsluttende del 2 skal komme senere i 2022, men vi merker allerede fra første episode i del 1 at vi nå er i gang med sluttspillet for Byrde-familiens krimkarriere i Ozark-området. Denne billedskjønne hvitvaskingshistorien har hentet mye inspirasjon fra «Breaking Bad», «Fargo» og «Justified» i skildringen av tallknuseren Marty Byrdes (Jason Bateman) møte med lokal forbryterfauna. «Ozark» er fremdeles ikke like original og tematisk interessant som sine forbilder, men sesong 4 er veldig underholdende TV. Etter tre sesonger har serien et rikt rollegalleri og noen trailerlass med fengende konflikter. Og serieskaperne Bill Dubuque og Mark Williams går for den reinspikka stolkantspenningen når de nå bringer alt opp til kokepunktet for en rekke saftige oppgjør. Her er det full tenning i Ozarks underverden. Full splittelse i flere sentrale familier. Fullstendig stormannsgalskap i lokalpolitikken. Og FBI og meksikanske narkokartell har begge bestemt seg for å vasse ut i det mudrete innsjølandskapet. *Herfra og ut vil det komme informasjon fra handlingen i sesong 1, 2 og 3.* ANMELDELSE: Euphoria S2 – Provoserende TV-kunst GAMLE KJENTE: Ruth Langmore (Julia Garner) og Darlene Snell (Lisa Emery) fortsetter å finne kreative løsninger for å holde på forbrytermakten i Ozark. Og sammen med Wendy Byrde (Laura Linney) utgjør de et trekløver som er av de råeste og mest interessante matriarkene i amerikansk TV-krim om dagen. FOTO: Netflix Innhøstingstid for alle narkokonfliktene Gjennom tre sesonger har Byrde familien gjennomgått store endringer i sine interne relasjoner, sine ferdigheter og sitt syn på kriminell virksomhet. De ble røsket opp fra sine behagelige forstadsliv i Chicago, og har måttet tilpasse seg en turbulent tilværelse i et røft landskap med mange livsfarer. De har også blitt godt kjent med Langmore-familien, Snell-familien, Kansas-mafiaen, korrupte politikere, FBI-agenter og brutale narkotikakartell. Disse møtene har foregått i noe ujevne sesonger, hvor jeg har kjent på både figurslitasje, savnet større dybde og kjedet meg litt underveis. Men i sesong fire er presentasjonsrunden og verdensbyggingen unnagjort. Nå er det tid for dessert, og vi får nyte sju fartsfylte episoder som hele tiden kan høste frukter av godt etablerte konflikter. ANMELDELSE: The King’s Man – underholder godt over middels Og det er en herlig cocktail av problemer som tårner seg opp i det Byrde-familien forsøker å spille stort for å gjenvinne sin frihet. Selv om noen av plottvriene slurer litt i krimmotoren, så sørger den kjappe handlingsutviklingen for å gi publikum stadige påfyll av fengende popkorngleder. Og smålige hevnoppgjør, sinnemestringsproblemer, smarte overlevelsesinstinkter og skiftende allianser sørger for å hele tiden holde overraskelsesfaktoren høy. ANMELDELSE: Ozark S01 – Netflix lar Jason Bateman ta en Breaking Bad NY SPILLER:

Alfonso Herrera spiller Javi Elizonndro, en ung kartellsjef som har nye planer for Marty Byrde (Jason Bateman) og hans talenter. FOTO: Netflix Ser veldig bra ut på TV-skjermen En av «Ozarks» store attraksjoner har alltid vært en lekker gråblå overflate. Og serien fortsetter å begeistre med en stilistisk gjennomført og stemningsskapende TV-estetikk. En annen av seriens styrker er et rollegalleri som både er velspilt og som har flere figurer publikum har blitt skikkelig glad i. Ruth Langmore er fremdeles min favoritt. Julia Garner har gitt henne så mange lag av moral, opportunisme, fremtidshåp, skyldfølelse og frustrasjoner at det alltid er interessant å være i hennes TV-selskap. Og når Ruth nå er ført sammen med den eksentriske Darlene Snell (Lisa Emery), så er kontrastene mellom lokale tradisjoner, moderne effektivisering og storkapitalens brutale grådighet igjen en sprudlende kilde til gnisninger og sidemotiv. Jason Bateman fortsetter å ta mye av skjermtiden som Marty Byrde. Han er ingen Walter White («Breaking Bad») i utvikling og kompleksitet, men han gir serien en solid motor av smarte løsninger og påfunn i møte med eskalerende problemer. De problemene får også påfyll av friskt blod denne sesongen. Den ambisiøse kartellsjefen Javi Elizonndro (Alfonso Herrera), den mistenksomme sheriffen (CC Castillo) og den litt for dedikerte (og Colombo-inspirerte) privatdetektiven (Adam Rothenberg) bidrar alle til å tilføre noen ekstra kilovolt til allerede helspente situasjoner. Denne sesongstarten har et skikkelig godt driv, og er «Ozark» på sitt beste. Vi ser her en serie som virkelig vet å spille på sine styrker når det nærmer seg klimaks, og det har virkelig løftet forventningene mine til den kommende seriefinalen. «Ozark» sesong 4, del 1 har premiere på Netflix fredag 21. januar. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene. Den avsluttende del 2 skal komme til Netflix senere i år.

Om SERIEN Ozark

Slippdato: 21.01.2022

Sesong: 4

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Bill Dubuque og Mark Williams

Aldersgrense: 16 år

Sjanger: Action, Drama, Krim, TV-Serie



