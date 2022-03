PÅ KINO 25. MARS 2022: Menn som liker å sprenge har også tidligere vært brukt som humoristisk virkemiddel i norsk film. Mange husker med glede Harald Heide Steen Jr. som Dynamitt-Harry i de gamle Olsenbanden-filmene. I nyere tid har sprengingseksperten i NRK-serien «Ikke gjør dette hjemme» gjort et visst inntrykk. I «Alle hater Johan» spiller Pål Sverre Hagen en mann som sprenger seg gjennom livet. Regissør Hallvar Witzøs første spillefilm er en snurrig og underfundig bygdekomedie, der han virker mer interessert i å skildre pussige typer og miljøer enn å fortelle en helhetlig historie som engasjerer. Erlend Loes manus har flere fargerike figurer og merkverdige skjebner, noen av dem godt observerte, andre litt uforløste, i alle fall slik de ender opp i filmen. Den episodiske strukturen og tidshoppene gjør «Alle hater Johan» til en lun komedie som bare skraper forsiktig i overflaten av en historie som med fordel kunne vært enda mer hjertevarm og tragikomisk. ANMELDELSE: «The Batman» er et mørkt og dystert opus med både følbar nerve og fortettet spenning VARIGE MEN: Solvor (Ingrid Bolsø Berdal) er merket for livet etter en sprengingsulykke i «Alle hater Johan». Foto: Nordisk Film Distribusjon. Svært dårlig likt familie Historien foregår over et spenn på 80 år i det idylliske fiskeværet Titran i Frøya kommune på Trøndelagskysten. Hovedpersonen er Johan Grande (Pål Sverre Hagen), som har sprengstoff i blodet. Foreldrene hans (Paul Ottar Haga og Ine F. Jansen) gjør seg upopulære blant lokalbefolkningen når de sprenger bruer med litt for stor iver under 2. verdenskrig. Som tenåring blir Johan involvert i en sprengingsulykke som går ut over hans store kjærlighet, Solvor. I voksen alder kommer han tilbake til Titran etter flere år i utlendighet, og oppdager at Grande-familien fremdeles er svært dårlig likt på hjemstedet og at den voksne Solvor (Ingrid Bolsø Berdal) ikke vil ha noe med ham å gjøre. Johan er snart den siste gjenlevende på slektstreet, og innser at Grande-navnet rett og slett kan dø ut med ham. Derfor inviterer han vietnamesiske Pey (Vee Vimolmal) til Titran, til Solvors store irritasjon.

-Samling av finurlige anekdoter «Alle hater Johan» har flere enkeltepisoder som skildres med humoristiske skråblikk. Hovedpersonens omgang med dynamitt resulterer som seg hør og bør i flere scener med høye smell. Johans kamp mot nærmiljøet har flere humreverdige situasjoner, blant annet under avdukingen av et minnesmerke. John Brungots rolle som postmannen Frode har noen av de komiske høydepunktene, både når han viser sitt standhaftige hat mot Grande-familien og i sine tvilsomme forsøk på å fremheve egen innsats som motstandsmann under krigen. Det anspente forholdet mellom Johan og Solvor har et dramatisk klimaks som både morer og stikker på samme tid, men man blir ikke nødvendigvis spesielt grepet eller engasjert av figurenes skjebner. Filmens avmålte tone og slentrende humor gjør at den verken blir så morsom eller så kraftfull som den kanskje kunne ha blitt, og den fungerer bedre som en samling av finurlige anekdoter enn en helhetlig historie. ANMELDELSE: Claire Foy stråler som skandaløs hertuginne i «Ein britisk skandale» NYTT FORHOLD: Johan (Pål Sverre Hagen) forsøker å finne tonen med vietnamesiske Pey (Vee Vimolmal) i «Alle hater Johan». Foto: Nordisk Film Distribusjon. Fantastisk flott filmet Disse betraktningene betyr på ingen måte at «Alle hater Johan» ikke er severdig, for det er den! Filmen har en brukbar underholdningsfaktor på reisen gjennom ulike epoker med en gjennomført tidskoloritt og imponerende god alderssminke av sentrale skuespillere. Pål Sverre Hagen presterer godt som en tragikomisk skikkelse med overbevisende trønderdialekt, mens solide skuespillere som Ingrid Bolsø Berdal, Marianne Meløy, Trond-Ove Skrødal, Ingunn Beate Øyen, Vee Vimolmal og Hermann Sabado også setter fint preg på handlingen på hver sin måte. «Alle hater Johan» er i tillegg fantastisk flott filmet på Trøndelagskysten, i likhet med Hallvar Witzøs «student-Oscar»-belønnede kortfilm «Tuba Atlantic», fra 2010. Begge er fotografert av Karl Erik Brøndbo, som nå fanger inn den ville, men idylliske naturen på Frøya i vidunderlige og superbrede bilder (2.66:1) som får man til å ønske seg dit. Dette er en hederlig og velgjort film, kanskje mer sympatisk enn direkte supergod, men like fullt et velkomment tilskudd til den tradisjonsrike norske folkekomedien. («Alle hater Johan» er åpningsfilmen på Kosmorama Internasjonale Filmfestival i Trondheim, og har vanlig Norgespremiere 25. mars)

Om FILMEN Alle hater Johan

Slippdato: 25.03.2022

Regi: Hallvar Witzø

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Originaltittel: Alle hater Johan

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama, Komedie



