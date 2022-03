PÅ KINO 25. MARS 2022: Det finnes heldigvis ikke mange filmskapere som Michael Bay. Jeg vet ikke om vi hadde tålt det. Han er kanskje den fremste eksponenten for bombastiske actionfilmer med et tempo som uttrykket «frenetisk» knapt dekker.

«Ambulance» fyker av gårde i et vilt tempo, hele veien fra prologen til rulleteksten, og bøtter på med sjangerklisjeer som er totalt blottet for ironisk distanse.

Bay («Armageddon», «Bad Boys»- og «Transformers»-filmene) vet å skape utmattende underholdning som peprer publikum med sanseinntrykk, slik at vi glemmer – eller ikke bryr oss om – at historien er totalt tullball.

Det kan virke som han av og til forsøker å skape emosjonelle øyeblikk som er ment å vekke følelsesmessige reaksjoner hos seeren, men for min del resulterer det i rullende øyne og overbærende latter. Dette er etter alle holdepunkter en dårlig film – og jeg fryder meg over at den finnes!

PARAMEDISINER: Cam (Eiza González) blir holdt som gissel i «Ambulance». Foto: United International Pictures

Bankran slår feil

Filmen er en nyinnspilling av den danske «Ambulancen» (2005), som jeg ikke har sett, og handler om to brødre som utfører et spektakulært bankran. Eks-soldaten Will (Yahya Abdul-Mateen II) trenger penger til konas kreftoperasjon, og blir med på det hardbarkede ranslaget til broren Danny (Jake Gyllenhaal), som har tatt opp farens forbryterkarriere.

Ranet slår selvsagt feil, fordi politiets ransgruppe, under ledelse av Captain Monroe (Garret Dilllahunt), er på sporet av dem, og ender med at brødrene i ren desperasjon kaprer ambulansen til paramedisineren Cam (Eiza González).

Tvisten er at hun allerede har en skadet politimann i bilen, Zach (Jackson White), og at politiet derfor må være svært forsiktige i sine forsøk på å stoppe den.

Det blir en vill flukt gjennom Los Angeles´ gater, der lokalkjente Will kan bruke sine kunnskaper, mens Danny kan benytte seg av sine kontakter i underverden i forsøkene på å unnslippe.



Som en karusell

Manuset, skrevet av Chris Fedak (basert på danskene Laurits Munch-Petersen og Lars Andreas Pedersen originalhistorie), starter med å gi Will et motiv for sine handlinger som nærmest frikjenner ham for alt han skal foreta seg senere. Redde kona fra kreft? Done deal!

Det må nesten til, fordi denne filmen er full av «collateral damage», der et høyt antall uskyldige mennesker etter alt og dømme dør som en direkte følge av brødrenes flukt gjennom LA. Slike ting kan man ikke bry seg om i en film som denne, fordi den opererer på siden av vanlig etikk og moral. Historien fungerer kun som en katalysator for Michael Bays store eksplosjoner, veltende biler og mandige menn som skyter på hverandre.

Det gjør de i nesten to timer i strekk, mens kameraet fyker rundt omkring, opp og ned, over, under og gjennom alle slags umulige posisjoner. Ett av fotograf Roberto De Angelis sine favoritt-triks, er å fly rundt høye bygninger, for så å stupe nedover langs fasadene, noe som gjentas med jevne mellomrom, gjerne mens kameraet rister som om det pågår et jordskjelv.

Det er som å være med på en karusell på et slitent tivoli, og man tumler ør og svimmel ut av kinosalen.

KAPRER AMBULANSE: Danny (Jake Gyllenhaal) og Will (Yahya Abdul-Mateen II) på flukt gjennom LA i «Ambulance». Foto: United International Pictures

Gir jernet

Jake Gyllenhaal og Yahya Abdul-Mateen II gir jernet i hovedrollene, og selv om man aldri helt tror på deres tynt beskrevne familiehistorie, fyller de sine funksjoner som actionfigurer med det man kan kalle «troverdighet». Også Eiza González imponerer som kald og rutinert paramedisiner, som kanskje kan overtales til å føle noe likevel.

Ingen av dem spiller med subtilitet, for denne filmen krever bred pensel og overtydelige virkemidler. Det må til for at de skal kunne hevde seg blant filmens store actionscener, der det jevnlig ødelegges biler, bygninger og andre konstruksjoner for flere millioner dollar.

Los Angeles ser ut som en eneste stor piñata når filmen er ferdig.

«Ambulance» er trolig ikke gangbar vare for intellektuelle cineaster med behov for å diskutere det de har sett over et glass vin. Her er det bare å kaste seg på karusellen, gomle popkorn, gulpe ned brus og glemme alt man har sett etterpå.