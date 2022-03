PÅ DISCOVERY+ FRA 17. MARS: Verdens beste jenter er tilbake i en ny sesong av «Basic Bitch». Jentegjengen i Tønsberg har allerede gitt oss to sesonger med flaue opplevelser, kleine situasjoner og lun humor. Serien som handler om helt vanlige jenter som forsøker å finne seg selv, er et slags kjærlighetsbrev til jentene som ikke er så flinke. Og i denne sesongen prøver Julie, Madde, Ingrid og Anine fortsatt å finne ut av hvem de er og hva de vil i livet, samtidig som venninnegjengens dynamikk utfordres fordi tre av fire har fått seg kjæreste. Sesong tre byr fortsatt på øyeblikk med høy putefaktor, og er fortsatt ispedd dosen med hjertevarme som gjør «Basic Bitch» så bra. Anmeldelse: «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.» – Helsprø svindelhistorie i ordinær dokumentar. FEMTE HJULET PÅ VOGNA: Blikket før du finner ut at du ikke er invitert på trippeldate… Kristine Grændsen har god komisk timing i rollen som Anine i sesong tre av «Basic Bitch». FOTO: Discovery+. Musehus og fittepalass Første sesong av «basic Bitch» var lettbeint underholdning, som fungerte som et artig avbrekk i hverdagen. I sesong to ga manusforfattere Amanda Erlandsen og Vilde Klohs jentegjengen mer å spille på. Etter hvert som rollefigurene utviklet seg fikk jeg virkelig et hjerte for jentene i Musehuset. Denne reisen ser ut til å fortsette i sesong tre, og det er både gøy og fint å se rollefigurene jobbe seg gjennom usikkerheter, konfliktskyhet og forventninger fra familie og venner. Madde synes det er vanskelig å være sammen med en hurragutt som bor i «Fittepalasset», og som mener at sånne romantiske klissegreier er klamt. Julie jobber fortsatt med å godta seg selv for den hun egentlig er, og Anine sliter med å finne sin plass nå som hun er den eneste single i gruppa. Ingrid lever fortsatt godt i sitt rare, lille univers. FIN DUO: Emilie Skolmen og Odin Waage står for flere fine, små øyeblikk i sesong tre av «Basic Bitch». FOTO: Discovery+. Små øyeblikk av varme Rollebesetningen i «Basic Bitch» gjør seg fortsatt godt i TV-ruta. Jeg koser seg med Kristine Grændsens komiske timing og fysiske spill i rollen som Anine, og jeg elsker hvor rar Ada Eides Ingrid er. Og som romantikeren jeg er, liker jeg spesielt godt Julie og Anders aka Røyketissen sin fortelling. Som i sesong to har Karin Klouman og Mikkel Bratt Silset herlig kjemi sammen, og samspillet deres er spesielt godt når Anders får Julie til å innse nye ting om seg selv og om forholdet deres. Odin Waage, som har gjort stor karriere av å spille en fyr som sliter med å snakke om følelser, er herlig slesk i rollen som Molle, den populære fyren som pakker seg inn i drittsekktendenser for å beskytte hjertet som ligger langt inni der en plass. Små øyeblikk av varme mellom han og Emilie Skolmen, som spiller Madde, er noen av høydepunktene i de tre første episodene i denne sesongen. Når det er sagt så er tre episoder på omkring 17 minutter hver, selvfølgelig altfor lite for å si noe om kvaliteten på sesong tre som helhet, men jeg gleder meg til å se hvor utviklingen bærer videre. Anmeldelsen er basert på 3 av 8 episoder. «Basic Bitch» ser du på Discovery+.

Om SERIEN Basic Bitch

Slippdato: 17.03.2022

Regi: Torstein Bjørklund

Utgiver: Discovery+

Serieskaper: Amanda Erlandsen, Vilde Klohs

Sjanger: Komedie



