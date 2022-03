PÅ KINO 11. MARS 2022: Regissør Sean Bakers første film etter fenomenale «The Florida Project» (2017) er nesten like god, hvilket betyr at den er fabelaktig! Handlingen har kanskje forflyttet seg vestover til Texas, men Baker er også denne gangen opptatt av fattige amerikanere som sliter med kaotiske liv og en utsatt økonomi.

Hans utstuderte miljøskildringer preges igjen av slitne omgivelser pyntet i glorete farger og forbrukersamfunnets sjelløshet.

Skuespiller Simon Rex («Felicity», «Scary Movie»-filmene, «Superhero Movie») får endelig sitt store gjennombrudd i en hovedrolle som veksler mellom sjarmerende entusiasme og ufordragelig idioti. Man blir kraftig irritert på hovedpersonen, samtidig som man utvikler et hjertelag for både ham og flere andre figurer.

«Red Rocket» er en kanonfilm med røff humor og drøye virkelighetsbeskrivelser fra det amerikanske samfunnets nedre sjikt.

BEKLEMT: Mikey (Simon Rex) med svigermor Lil (Brenda Deiss) og hans fraseparerte kone Lexi (Bree Elrod) i «Red Rocket». Foto: © Red Rocket Productions, LLC.

Pornostjerne banker på

Mikey (Simon Rex) banker på døra til sin fraseparerte kone Lexi (Bree Elrod) og svigermora Lil (Brenda Deiss) i Texas City. Han har åpenbart stukket av fra trøbbel i California, og har ikke har noe annet sted å gjøre av seg, men forholdet mellom dem er anstrengt og han er ikke spesielt velkommen.

Mikey greier likevel å overtale dem til å la ham bo der noen dager, og bruker tida til å tjene raske penger på narkosalg for å få bo der lenger. Samtidig forsøker han å gjenoppta forholdet til Lexi for å sikre sin posisjon i huset, men samtidig møter han 17 år gamle Strawberry (Suzanna Son) bak disken på ei donut-sjappe.

De innleder et intimt forhold der han gradvis begynner å bearbeide henne for en mulig innbringende karriere i bransjen han forlot i California. Mikeys dårlig skjulte hemmelighet, er nemlig at han er en vaskekte pornostjerne.



Skildres med autentisitet

Filmen har en gjennomgående realistisk tone der både mennesketyper og miljøer skildres med både kjærlighet, respekt og autentisitet. Samtidig føles det litt sosialpornografisk å la seg underholde av vanskeligstilte amerikanere med sviktende helse og dårlig økonomi som tilbringer dagene foran skjermen med søplete underholdning og Fox News som eneste nyhetskilde.

Handlingen foregår åpenbart før presidentvalget i 2016, fordi vi blant annet overhører bruddstykker med Donald Trump og nyhetsinnslag om Hillary Clintons e-post-server.

Apropos pornografi, så er det nesten rørende å se Mikey skryte av sine «bedrifter» i bransjen for å holde selvbildet oppe. Alt han gjør i denne filmen, handler om å fremme seg selv og forbedre sin vanskelige posisjon med ørsmå museskritt, og han har hverken tid eller råd til å vurdere de moralske sidene ved sine handlinger.

Det irriterer kanskje kraftig å se ham forsøke å utnytte unge Strawberrys uskyldige drømmer om å komme seg vekk fra den lille drittbyen, men Mikey står uten reelle valgmuligheter og har ikke råd til å være moralist. Filmen åpner for at han ikke har egenskapen, heller.

GJENNOMBRUDD: Simon Rex er briljant i hovedrollen som pornostjerna Mikey i «Red Rocket». Foto: © Red Rocket Productions, LLC.

Briljant hovedrolle

«Red Rocket» (et slanguttrykk for en hanhunds kjønnsorgan) speiler den delen av det amerikanske samfunnet som ikke får ta del i rikdommen og den materielle overfloden. Den moraliserer ikke nødvendigvis over hva figurene foretar seg, bare konstaterer at de gjør som de gjør for å sikre et minimum av livskvalitet.

Filmen er veldig god i sine skildringer av den betente dynamikken mellom Mikey, Lexi og Lil, sistnevnte spilt av Brenda Deiss, som dessverre døde etter et slag i februar, bare 60 år gammel. Det er også beklemmende å se Mikeys kameratskap med den stakkarslige nabogutten Lonnie (Ethan Darbone), som vi skjønner bare er basert på at Lonnie disponerer en bil. Her kommer også filmens eneste egentlige feiltrinn, nemlig et dramatisk klimaks som virker overdrevet i forhold til det meste ellers i filmen.

Suzanna Son spiller kanskje den modigste rollen, som krever en viss frigjorthet foran kamera. Den store aldersforskjellen mellom Mikey og Strawberry kan kanskje provosere noen, men Sons blomstrende spill og frekke uttrykk etterlater seeren med en viss tvil om hvem som egentlig utnytter hvem (Son er for øvrig 26 år gammel, altså 8 år eldre enn sin rollefigur, som føles litt betryggende i forhold til filmens eksplisitte innhold).

Filmens beste og viktigste kvalitet er likevel Simon Rex sin sterke prestasjon som Mikey, der han treffer både på det komiske, det tragiske og alt som ligger mellom ytterpunktene. Han har en fortid som VJ på MTV og roller i flere mindre filmer og serier, men etter denne briljante hovedrollen, vil det være fortjent om han får et oppsving i karrieren.

Samtidig sementerer Sean Baker med dette sin posisjon som en av USAs mest interessante regissører. «Red Rocket» er nemlig et både morsomt og bekymringsverdig portrett av den amerikanske underklassen, der det gjør inntrykk å se et knippe mennesker som er villige til å kjempe for nesten ingenting.