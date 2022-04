PÅ KINO 08.04.2022: Den tredje Fabeldyr-filmen fra J.K. Rowlings «Wizarding World» har de samme styrkene og svakhetene som den forrige. Den erfarne Harry Potter- og Fabeldyr-regissøren David Yates bygger nok en gang en storslått fantasiverden som pirrer eventyrlysten med magisk spenning.

Dessverre er også denne historien overbefolket med for mange figurer på en gang, slik at ingen av historietrådene oppnår sitt fulle potensial. «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» er likevel en brukbar film, der styrkene trumfer svakhetene.

Den mangler kanskje den helt store nerven, og noen av figurene får ikke helt den forløsningen de fortjener, men det visuelle er så vanvittig lekkert gjort at man får den store kinofølelsen.

MAKTSYK: Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) vil herske over både magikere og gomper i «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter». Foto: SF Studios

Vil herske over gompene

Mads Mikkelsen er en aldeles fortreffelig erstatning for Johnny Depp i rollen som den onde Gellert Grindelwald. Han ønsker fremdeles at magikere skal herske over gompene, altså menneskeheten, og vil nå forsøke å påvirke et forestående valg av ny leder for verdens magikere.

Albus Humlesnurr (Jude Law) kan ikke gå imot ham på grunn av en blodpakt de en gang inngikk, og fordi Grindelwald i tillegg har evnen til å se inn i fremtiden, må Humlesnurr samle en gruppe magikere som kan bekjempe den onde ved å forvirre ham.

Blant dem er Salmander Fisle (Eddie Redmayne), broren Thesevs (Callum Turner), professor Eulalia «Lally» Hicks (Jessica Turner), mystiske Yusuf Kama (William Nadylam) og gompen Jacob Kowalski (Dan Fogler).

Samtidig er Konstans (Ezra Miller) en uforutsigbar faktor etter den sjokkerende avsløringen om hans sanne identitet.



Filmens kjerne

Den forrige filmen var skuffende vag i sine antydninger om Humlesnurr og Grindelwalds en gang så nære forhold. Det tar heldigvis ikke lang tid av denne før vennskapets form avklares i klartekst, og hvorfor det er så vanskelig for den fremtidige Galtvort-rektoren å ta opp kampen.

Dette er filmens kjerne, men dessverre er det litt for mye annet på gang i J.K. Rowling og Steve Kloves’ omfattende historie. Jacobs sorg over veivalgene til kjæresten Queenie (Alison Sudol) utforskes videre, mens Salmanders sekretær, Bunty Broadacre (Victoria Yeates), ser ut til å ha en følelsesladet lojalitet til sin arbeidsgiver som det blir gjort for lite med.

Konstans (Ezra Miller) hadde trengt (og fortjent) mye større plass for å fullføre figurens mørke historiebue.

Det kommer også flere nye figurer inn i det rikholdige persongalleriet, som virker å være oppfunnet for å få historieelementer fra forrige film til å gå opp. Dette, og mer til, gjør at man mister litt av søkelyset på Humlesnurr og Grindelwald, som burde ha vært filmens førsteprioritet.

MAGISK SMYKKE: Albus Humlesnurr (Jude Law) viser frem en gammel blodpakt i «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter». Foto: SF Studios

Tidsriktig tematikk

«Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» nyter godt av å tilhøre et allerede elsket eventyrunivers, som det fremdeles er deilig å oppholde seg i.

Historiefortellingen lykkes ikke helt på alle fronter, og klimakset er nesten skuffende svakt, men filmen får et kryss i margen for tidsriktig tematikk om maktsyke krigshissere og manipulering av valg.

Man kan ikke ignorere appellen og tiltrekningskraften som ligger i det fargerike persongalleriet og den fantasifulle og detaljrike verdensbyggingen. Samtidig er det lov å ønske at filmen var basert på et sterkere manus som ikke er fullt så avhengig av å finne opp helt nye figurer og sammenhenger for å gi fungerende løsninger på tidligere etablerte mysterier.

«Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» er likevel et engasjerende eventyr, bare man ikke forventer seg en ny klassiker.