PÅ APPLE TV+ FRA 1. APRIL: «Slow Horses» er en fengende underdoghistorie som blander litt arbeidsplasskomedie inn i sin drivende gode agentspenning.

Serien er basert på boken «Slow Horses» (2010) som er den første av elleve bøker om MI5s Slough House-avdeling, skrevet av Mick Herron. Jeg har ikke lest noen av dem, men blir umiddelbart begeistret for en herlig brokete gjeng britiske agenter – som alle er fryst ute av det gode selskap på grunn av ulike forseelser og tabber.

Stilen er skitten, mørk og full av tørrvittige fornærmelser, og Gary Oldman spiller en deilig uflidd drittsekk av en kontorleder.

Og for oss som elsker gode spionhistorier, enten det er «Le Bureau» eller «Muldvarpen» – så får vi her en serie som tar vare på stemningsfulle oppdragsskildringer og utspekulerte dobbeltspill – samtidig som det krydres med litt fjas og en kledelig sort humor.

MINDRE BUDSJETT: Agentene ved Slough House har utslitte kontorlokaler og må gjøre jobben der det er plass. Her er agent Cartwright (Jack Lowden) på jakt etter spor. Agent Baker (Olivia Cooke) observerer. FOTO: Apple TV+

Forviste agenter slår tilbake

Jackson Lamb (Gary Oldman) er sjef på Slough House. Det nedslitte og avsidesliggende kontorbygget hvor MI5 sender agenter og ansatte de vil ha unna vei.

Lamb regjerer kontoret med hullete sokker, snerrende kjefting og markert flatulens, og setter sin stolthet i å gjøre jobbhverdagen til sine ansatte så meningsløs og tarvelig som mulig.

Men så snubler nykomlingen River Cartwright (Jack Lowden) over en sak som kan ryste både britisk politikk, MI5 og internasjonale forbindelser.

Og dermed trekkes de ubrukelige agentene inn i et intenst etterteningsspill som stadig eskalerer med kidnapping, vold, festlige vitser og stolkantspenning.

Med en sosialrealistisk grunntone svinger det lekent av både komedien og spionsjangeren i «Slow Horses». Dobbeltspill, trippelspill og noen saftige vendinger i spionplottets avsløringer gjør at det blir engasjerende å følge hvem som lurer hvem – og årsakene som ligger bak.

Dårlige kontorromanser, prompehumor og en Coldplay-CD til besvær er blant de mer enkle humorgledene som gir humring til både konfrontasjoner og spaningsoppdrag.

SUPERLAGET: De virkelige agentene, under ledelse av Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) har et flott hovedkvarter med flunkende nytt utstyr – og et greit lag av arroganse hos sine ansatte. FOTO: Apple TV+

Gary Oldman passer perfekt som slaskete spion

Det er et smart sammensatt galleri av B-agenter vi følger på jakt etter sannheten. Til tross for sine varierte skavanker og brister, så har de ferdigheter som gir serien et kult spenn i metodene som skildres.

Gamle analoge spiontriks, parkmøter og beredskapsmanøvrer fra den kalde krigen blandes med digitalt jaktarbeid og kløktige feltoppdrag. Og høydepunktene inkluderer en filmatisk liten spionsymfoni av overvåking, svingdører, bussbytter og overraskelser.

Miljøskildringene er også gjennomførte. Det er treffsikkert jålete i det høyteknologiske, og når Jackson Lamb tenner en sigarett, er som om tiden står fast i en spionfilm fra 70-tallet.

Det hjelper selvfølgelig at serien er utstyrt med en glimrende rolleliste. Gary Oldman, Kristin Scott Thomas og Jonathan Pryce gir serien en aura av høykvalitets spiondrama. Olivia Cooke, Sophie Okonedo og Christopher Chung gjør mye ut av skjermtiden de får. Og Jack Lowden gir hjerte til underdoghistorien.

Så er det ikke alle plottrådene som er like gode her. Serien bruker litt tid på å finne rytmen, og noen av de komiske innslagene er av den ganske så enkle sorten. For min seriesmak var dette likevel en riktig så festlig og spennende spiongodbit. Sesong 2 er allerede i produksjon, og jeg gleder meg allerede til å henge på Slough House igjen.

«Slow Horses» har premiere på strømmetjenesten Aple TV+ den 1. april med ukentlige episoder.