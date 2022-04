PÅ DISNEY+: I 2003 ble Elizabeth Holmes den yngste kvinnelige selvskapte milliardæren noensinne. Med bioteknologiselskapet Theranos hadde hun ambisjoner om å revolusjonere det amerikanske helsevesenet.

Den bærbare maskinen Edison skulle kunne diagnostisere hele 200 sykdommer bare med et par dråper blod, og dermed utelukke nålestikk og lange ventekøer. En helsetjeneste som skulle bli lett tilgjengelig for alle.

Problemet var bare at selskapet som var verdsatt til omtrent 9 milliarder dollar var basert på en løgn. Teknologien fantes ikke.

Den utrolige historien om hvordan Elizabeth Holmes lurte verden har allerede blitt grundig utforsket både i nyhetsartikler, podkaster og bøker.

Når historien nå fortelles på TV-skjermen er det derfor med et enda større fokus på mennesket bak skandalen. Og «The Dropout» skaper et fascinerende bilde av hvem Elizabeth Holmes er.

Anmeldelse: «Inventing Anna» – Såpete svindelhistorie.

PARTNERE: Naveen Andrews spiller Elizabeths fortrolige partner Sunny Balwani i «The Dropout». FOTO: Hulu/Disney+.

Fra visjonær til storsvindler

«The Dropout» er basert på podkasten med samme navn, og på åtte episoder tar miniserien oss gjennom en handling som strekker seg fra 2001 til 2017 på relativt effektivt vis.

Vi møter Elizabeth Holmes, spilt av Amanda Seyfried, like før hun begynner å studere biomekaniske fag ved Stanford University.

Da er hun en målrettet jente med store drømmer om å skape noe som både kan forandre verden, og som kan gjøre henne til millionær – akkurat sånn som Steve Jobs gjorde.

Serien tar seg deretter god tid til å la oss bli kjent med mennesket bak svindelskandalen. Selv om det ikke graves fryktelig dypt i Holmes sin psyke, får vi et innblikk i hva som kan ha formet henne til å bli den manipulerende forretningskvinnen og svindleren hun endte opp med å bli.

HARDTARBEIDENDE: Elizabeth Holmes jobber konstant både for å få investorer og for å holde på dem og løgnen i «The Dropout». FOTO: Hulu/Disney+.

Tar juksekultur på kornet

«The Dropout» tar for seg den amerikanske «fake it til you make it»-mentaliteten på en interessant måte. For det er jo helt vanlig å jukse litt med den første prototypen du viser til investorer, er det ikke?

Men når går det for langt? Hva gjør du hvis du aldri får prototypen til å fungere? Når blir penger viktigere enn den opprinnelige visjonen?

Serieskaper Elizabeth Meriwether har skrevet et manus som skaper rom for at vi kan forstå Elizabeths handlinger, uten at hun blir fremstilt som en person som innerst inne egentlig er sympatisk.

GOD KJEMI: Samspillet mellom Amanda Seyfried og Naveen Andrews er svært godt i «The Dropout». FOTO: Hulu/Disney+.

Glitrende løst

Balansegangen med å menneskeliggjøre Elizabeth uten å unnskylde noen av handlingene hennes, klarer både manuset og hovedrolleinnehaver Amanda Seyfried klarer på glitrende vis.

Den Oscar-nominerte skuespilleren («Mank») har et fengslende blikk som hun gjerne setter rett i seeren når Elizabeth snakker til seg selv i speilet. Og det gjør hun mye av, fordi hun stadig øver seg på hvordan hun skal snakke med andre.

Som kjent endret Elizabeth Holmes både stemmeleie og måten hun pratet på, i et forsøk på å bli tatt mer seriøst i en mannsdominert bransje. Og Amanda Seyfried klarer å skildre denne overgangen på fascinerende vis, uten at det blir parodisk.

Anmeldelse: «Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.» – Helsprø svindelhistorie i ordinær dokumentar.

DET BESTE MED SERIEN: Amanda Seyfried tolkning av Elizabeth Holmes i «The Dropout», er verdt å få med seg. FOTO: Hulu/Disney+.

Imponerende friskt

«True swindel»-trenden har tatt oss med storm de siste åra, enten det har vært i dokumentarform som for eksempel «Fyre: The Greatest Party That Never Happened» og «The Tinder Swindler», eller i dramaserier som «Inventing Anna».

«The Dropout» føyer seg til som en av de bedre seriene i sjangeren. Det er imponerende at man sitter igjen med en følelse av å ha fått noe mer, selv om du allerede kjenner til historien fra før.

Amanda Seyfried må ta mye av æren for dette, for det er en opplevelse å se hennes tolkning av den enigmatiske Elizabeth Holmes.

«The Dropout» er en Hulu-serie som nå er tilgjengelig på Disney+ i Norge.