PÅ KINO FRA 27. MAI: «Filmtyven» er en billedskjønn og ektefølt hyllest til kinosalens uendelige horisonter og film fremvist på film.

For meg, som har jobbet som kinomaskinist og vist mange forestillinger på 35 mm-film, er det lett å la seg begeistre av en spillefilm som viser stor kjærlighet til maskinrommet og den gamle analoge måten å vise levende bilder på.

Det farger nok min opplevelse, og vi filmkritikere kan jo være litt ekstra svake for filmer som handler om film. Men jeg lar meg også begeistre av en inspirert oppvekstskildring.

«Filmtyven» engasjerer med en sjarmerende hovedperson, vakre naturbilder, stemninger til ettertanke og en hjertevarm fortelling om en fattig gutt som må overkomme flere hinder for å følge sin store drøm og filmlidenskap.

MAT- OG FILMKULTUR I SKJØNN FORENING: I tillegg til en brennende lidenskap for kinoen, så viser regissør Pan Nalin stor kjærlighet for matkultur. Det er mors (Richa Meena) nister som blir Samays (Bhavin Rabari) inngang til maskinrommet. FOTO: Another World Entertainment

Bergtatt av kinoen

Samjay (Bhavin Rabari) bor med familien i et lite hus på landsbygda i Gujarat, India. Hans strengt religiøse far (Dipen Raval) vil at han skal være en disiplinert og veloppdragen gutt, men det er vanskelig for vår oppdagelseslystne hovedperson.

Langs togskinnene som går forbi familiens hjem, finner Samjay skatter han kan bruke til sine fantasiflukter. Han bruker blant annet bildene på fyrstikkesker til å fortelle storslåtte eventyr for sine venner. Og han får virkelig vekket sin lidenskap som historieforteller da han kommer på kino, og ser hvordan 24 bilder i sekundet kan lyse opp både lerret og drømmende ansikt.

Uten penger er det vanskelig å komme tilbake i salen. Men gjennom hans nistepakke – med velsmakende hjemmelaget mat fra mor – får han innpass hos kinomaskinisten Fazal (Bhavesh Shrimali). Hver dag etter skolen er Samjay i maskinrommet. Han lærer hvordan filmprojeksjon fungerer, og lar kunnskapen inspirere hans fortellinger for vennegjengen på bygda.

«Filmtyven» er ikke spesielt original i sin enkle grunnhistorien om en fattig gutt, en streng far, noen gode hjelpere og en umulig drøm.

Men sterke skuespillerprestasjoner, et poetisk filmspråk, et lag av sosialrealisme og en ektefølt kjærlighet til denne spesifikke filmdrømmen, gjør at filmen ikke sklir ut i det sentimentale og det opplagte.

UTDANNER SEG SELV: Samay (Bhavin Rabari) har verken penger eller en støttende familie, men han har et brennende øndkse om å lære alt han kan om hvordan man forteller historier på film. FOTO: Another World Entertainment

Treffer ekstra godt for kinoelskerne

Regissør Pan Nalin («Angry Indian Goddesses») lar sin egen filmlidenskap skinne gjennom Samjays fascinasjon for historiefortelling.

Et metagrep er alle de ulike filmene Samjay får se fra maskinrommet – der de beveger seg fra rykkhjul til lerret. Et annet metagrep er Samjays utforsking av lys og hvilke mekanismer det er som lar oss se refleksjoner, skygger og fargespill på en måte som begeistrer og stimulerer fantasien.

Gjennom fargede glassflasker, streif av sollys, skygger på veggen og speil skaper Pan Nalin vakre bilder som fanger essensen i det å se verden på nye måter.

Det er utført med et poetisk og nysgjerrig filmspråk, og det binder filmens handling sammen med fysikkens lover og Nalins egen takknemlighet for dem som har lyst opp filmhistorien før han. Regissøren navngir sine inspirasjonskilder både før og etter filmen, fra Lumière-brødrene til store navn som Akira Kurosawa, Stanley Kubrick og Jane Campion.

Denne respekten for filmhistoriens utvikling og dens pionérer og kunstnere, gjør at filmen også blir en tilbakeskuende hyllest. Og selv om Samjays underdoghistorie er lett å leve seg inn i for et bredt publikum, så er dette en film som treffer ekstra godt for oss som elsker kinoens magiske lys og mørke.

«Filmtyven» har kinopremiere fredag 27. mai.