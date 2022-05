PÅ DISNEY+ FRA 11. MAI: «How I Met Your Father» er en syltynn situasjonskomediesuppe som på simpelt vis prøver å slå mynt på den nå 17 år gamle suksessen «How I Met You Mother».

Originalen var en komedie som gikk fra 2005 – 2014. Det er en serie jeg har sett og kost meg med flere ganger, og hvor spesielt de tre første sesongene var friske, morsomme og fulle av lunt TV-selskap.

I den nye «spinn off»-serien (som er forsøk nummer to på farsvrien), er konseptet, kjenningsmelodien og leiligheten den samme. Og med Hillary Duff («Younger»)/Kim Catral («Sex og singelliv») i den historiefortellende hovedrollen, så er det mye kjent og kjær TV-trivsel som skal melkes for gjensynsglede og nostalgi her.

Man dette er en hul kopi, hvor både manus, vitser, rollefigurer og kjemi er mange hakk under moderskipet.

New York-kjærligheten er postkortflat. Situasjonskomikken er stokk stiv. Og bokslatteren virker nesten parodisk mellom de mange slappe vitsene.

MANGLER KJEMI: Rollegalleriet er stivt og manuset klarer ikke å gi Ellen (Tien Tran), Sophie (Hilary Duff) og Valentina (Francia Raisa) handling og utvikling som gjør dette til en vennegjeng som svinger på skjermen. FOTO: Disney+ / Hulu

Oppdatert og utdatert

Året er 2050. En 58 år gammel Sophie (Kim Cattrall) har drukket vin, videoringt sin studerende sønn og skal fortelle junior om hvordan hun møtte faren hans.

Den reisen starter i New York i 2022, hvor en 29 år gammel Sophie (Hilary Duff) var på jakt etter den store kjærligheten. Men først fant hun vennegjengen sin.

Serien er på flere måter en oppdatert versjon av HIMYM. Her har rollegalleriet mer mangfold, datingproblematikken er flyttet inn i smarttelefonen og her er det ingen Barney Stinson.

Men serien kjennes også utdatert. Formen følger den trausteste amerikanske sitcom-formelen. Handlingen plantes og forklares så tydelig at det ikke er plass til noen overraskelser. Og det er en eim av stiv firmafest over måten menneskene oppfører seg mot hverandre på – det oppleves ikke ektefølt.

Og de streberske vitsene, om blant annet dating-apper, «fomo» og «yolo», er så bakpå at de gir serien – som sikter på 30-åringer – et anstrengt drag av «capsen bak frem».

Vitsene om stemmeaktiverte sexleketøy og urinlukt på T-banen er det heller ikke særlig mye liv i. Jeg humret så vidt én gang i løpet av fire episoder.

HAR KULISSENE, MEN IKKE HJERTET: Det er en vennegjeng, de henger i en bar og de jakter kjærligheten i New York. Men utover å kopiere konsptet, så klarer ikke «How I Met Your Father» å fylle sine kulisser med den samme lunheten, selskapet og de morsomme historiene som moderserien bygde sin suksess på. FOTO: Disney+ / Hulu

En lat «spin off»-serie

Det er en gjennomgående latskap over hele linja i «How I Met Your Father».

En ting er at manusets historie, komedien og rollefigurene er skrevet etter enkleste og bredeste sitcomoppskrift – pregløst og friksjonsfritt.

En annen ting er at klippingen fra vitsens oppsett til punchline knirker av gamle reklametriks. En tredje ting er at serien bruker sentimental popmusikk for å skape stemninger og følelser serien selv ikke klarer å bygge mellom rollefigurene.

Og mest påfallende er at serieskaperne virker å være tilfreds med å lene seg fullt og helt på det kyniske regnestykket: Hillary Duff + serienostalgi = et stort nok publikum.

Her er det ingen skaperkraft, her jaktes ingen dypere gjenkjennelighet og det er ingen fingerspissfølelse for tidsånden i 2022.

Det er litt potensial i skuespillerensemblet. Tien Tran (Ellen) og Chris Lowell (Jesse) spiller et nylig gjenforent søskenpar som gir serien et snev av hjerte. Suraj Sharma spiller den kvikke bareieren Sid, som gir gjengen en raus lekegrind. Og ut fra rollelisten skal både Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) og Kyle MacLachlan (The Captain) svinge innom for å føre mor- og far-seriene tettere sammen.

Det er derfor mulig å finne bitte litt greit TV-selskap mellom 30-årsengstelser og kjærlighetsjakt. Men det er ingen grunn til å «suit up» for denne.

«How I Met Your Father» har premiere på Disney+ onsdag 11. mai. Anmeldelsen er basert på 4 av 10 episoder i sesong 1. Alle 10 episodene slippes samtidig. Serien er allerede fornyet med en sesong 2.