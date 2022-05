Filmfestivalen i Cannes: Regissør George Miller er best kjent for sine episke «Mad Max»-filmer, blant annet actionfylte «Mad Max: Fury Road», som hadde premiere på Cannes-festivalen i 2015.

Hans nyeste film tilhører en helt annen sjanger, men Millers imponerende bruk av alt som finnes av filmatisk verktøy, er fremdeles en viktig del av verket.

«Three Thousand Years of Longing» er et underfundig romantisk eventyr med rikelig av fantasifilmens virkemidler, og Tilda Swinton og Idris Elba i fine hovedroller.

Om man ikke nødvendigvis blir direkte bergtatt av resultatet, heves filmopplevelsen definitivt av Millers gode egenskaper som visuell historieforteller.

PÅ FILMSETTET: Regissør George Miller instruerer Tilda Swinton og Idris Elba under innspillingen av «Three Thousand Years of Longing». Foto: Elise Lockwood

© 2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved

Finner en ånd i flaske

Historien er adaptert fra novellen «The Djinn in the Nightingale’s Eye» av A. S. Byatt fra 1994. Vi møter Alithea Binnie (Tilda Swinton), en lærd kvinne som lever alene, og reiser rundt i verden for å tilegne seg nye historier.

I en liten bruktbutikk på Grand Bazaar i Istanbul kjøper hun en unnselig glassflaske som viser seg å inneholde en Djinn (Idris Elba), altså en ånd i en flaske.

Han tilbyr henne å få oppfylt tre ønsker i bytte mot hans frihet, men Alithea nøler med å benytte seg av tilbudet. I stedet begynner Djinnen å fortelle henne om sine utrolige opplevelser, og hvordan han tre ganger tidligere har havnet i fangenskap i en flaske.

Det er utgangspunktet for en eventyrlig historie med flere referanser til gamle arabiske sagn og myter.



Skulle ønske at filmen grep mer

Filmens budskap kan kanskje tolkes på flere måter, men det mest sannsynlige er det gode gamle ordtaket om at man må passe seg for hva man ønsker seg, fordi man kan faktisk få det.

Det ligger en lengsel etter uforløst kjærlighet i alle historiene som fortelles, som også preges av George Millers kraft som visuell mester. Her er det flere kameraføringer, overganger og effekter som smelter sammen på nydelig vis, og gjør filmen til en nytelse å se på.

Tom Holkenborg (Junkie XL) har også komponert ett svært vakkert kjærlighetstema som understreker det episke i historien.

Jeg skulle imidlertid ønske at filmen grep mer. Tilda Swinton og Idris Elba er selvfølgelig gode som henholdsvis tilknappet lærd og imponerende ånd, og deres diskusjoner rundt skjebne, lyst og kjærlighet holder på engasjementet.

Samtidig fremstår begge litt i overkant tørre og kalde i roller som kunne gjort mer inntrykk med større emosjonelle svingninger.

JUBILEUMSPLAKAT: Årets festivalplakat spiller på filmen «The Truman Show» med Jim Carrey. Foto: Festival de Cannes

Stappfull av filmatiske innfall

«Three Thousand Years of Longing» er kanskje ingen film for evigheten, men det ER en film for elskere av storslagen, kinematisk historiefortelling for de bredeste lerret.

Det er en fryd å se George Millers ambisiøse visjoner få utfolde seg uten synlige grenser, for den er stappfull av filmatiske innfall med imponerende løsninger.

Den sentrale historien mangler den helt store nerven og det brennende engasjementet, og jeg kunne ønske meg en tydeligere kjemi mellom hovedfigurene. «Three Thousand Years of Longing» er likevel et nydelig eventyr med flere lekre visuelle påfunn som man sent glemmer.

(Filmen vises utenfor konkurranse på filmfestivalen i Cannes, og får Norgespremiere 9. september 2022)