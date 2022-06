PÅ KINO FRA 24. JUNI: «Beautiful Beings» er en vond, vakker, flott filmet og meget velspilt ungdomsskildring fra Island. Når den er vond, så smeller den som en knyttneve av provoserende urettferdighet, opprivende omsorgssvikt og ungdommens brutalitet. Når den er vakker, så kvitrer den. Med poetiske magedrag av frihet, utforskende tenåringsnysgjerrighet og vidunderlig vakre vennskapsskildringer. Regissør Guðmundur Arnar Guðmundsson blander rå sosialrealisme med varm medmenneskelighet og en søkende åndelighet. Og gjennom Sturla Brandth Grøvlens nydelige filmfoto, så serveres vi en film hvor det hele veien svinger i samspillet mellom handling og visuelt uttrykk. ANMELDELSE: Elvis – en to og en halv time lang feberdrøm FANTASTISKE ROLLEPRESTASJONER: Birgir Dagur Bjarkason (Addi) og Viktor Benóný Benediktsson (Konni) spiller begge imponerende godt i to krevende rollefigurer. De skifter sømløst mellom inderlig og vakkert vennskap og brutal vold. FOTO: Mer Filmdistribusjon Kruttsterke rolleprestasjoner Vi befinner oss i Reykjavík på starten av 2000-tallet. 14 år gamle Balli (Áskell Einar Pálmason) blir mobbet og banket på skolen. Den spinkle og engstelige guttungen bor i en nedkjørt trygdebolig sammen med sin mor, og gruer seg til den dagen stefaren slipper ut av fengsel. Lyspunktet i tilværelsen kommer sårt tiltrengt, og litt tilfeldig. Addi (Birgir Dagur Bjarkason), Konni (Viktor Benóný Benediktsson) og Siggi (Snorri Rafn Frímannsson) er tre outsidere som har rykte på seg for å være både livlige og litt farlige. Og etter en ganske så kynisk motivert «bli kjent»-fase, så utvikler det seg etter hvert sterke vennskapsbånd mellom de fire tenåringene. Filmens handling kan bli noe omstendelig i de mange konfliktene som presenteres, men det gir også filmen en rik kompleksitet. Og et tidlig frempek holder oss fokusert på uværet som kommer. ANMELDELSE: Lightyear – Morsomt og energisk romeventyr Det er flere kruttsterke rolleprestasjoner som løfter «Beautiful Beings» til en film hvor vi virkelig møter noen nydelige mennesker. Áskell Einar Pálmason leverer en glitrende prestasjon i det den stramt forknytte Balli forsiktig tør å åpne seg opp for den oppriktige omsorgen og vennskapet han får fra sine kamerater. I den andre enden finner vi Viktor Benóný Benediktsson som sprudler av brutal energi som den dristige og hypersosiale Konni. Og i filmens kjerne stråler Birgir Dagur Bjarkason som en solstråle i rollen som den åndelige og gatesmarte Addi. En sympatisk gutt som lever i spennet mellom sin lune personlighet, og en lojalitet, en kjærlighet og et sinne som stadig setter han i utfordrende situasjoner. Det dirrer en fortvilt og destruktiv kraft rundt våre hovedpersoner som trekker gjengen mot noen uunngåelige konflikter. Og med stor troverdighet, sterke følelser og et nådeløst manus, så fillerister Guðmundur Arnar Guðmundsson oss med både det grusomme og det smellvakre. ANMELDELSE: Top Gun: Maverick – En luftig adrenalinfest av de sjeldne FANTASTISK FOTO: Den norske fotografen Sturla Brandth Grøvlen, kjent for blant annet «Et glass til» og «De Uskyldige», har her skapt nok en smellvakker og visuelt engasjerende film . FOTO: Mer Filmdistribusjon Sturla Brandth Grøvlen med nok et blinkskudd I tillegg til å ha et godt manus og et engasjerende rollegalleri, så løftes «Beautiful Beings» av å være aldeles fabelaktig filmet. Det skiftes uanstrengt mellom det flytende, det kaotiske og det gnistrende presise. Norske Sturla Brandth Grøvlen («Et glass til», «De Uskyldige») lar et nysgjerrig kamera følge guttene på deres ferd. Han tar oss med tett inn i hektiske actionscener, frydefulle ungdomsopplevelser og de vondeste stunder. Kameraet utforsker både menneskene og omgivelsene, og det som filmes legger stadige lag av mening, stemning og erfaringer til den ytre handlingen. ANMELDELSE: Et glass til – fortreffelig filmet av Sturla Brandth Grøvlen Brandth Grøvlen låser også opp filmens åndelige side på fortreffelig vis. Gjennom ømme og kjærlige vennskapsscener, sørger fotoet for at vi virkelig får kjenne på båndene våre hovedpersoner har for hverandre. Og vet å skape naturlige rom for Addis unike verdensanskuelse, blir flere av filmens dypere kamper og erkjennelser visualisert med drømmelogikk og magisk realisme. «Beautiful Beings» har kinopremiere fredag 24. juni.

Om FILMEN Beautiful Beings

Slippdato: 24.06.2022

Regi: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Utgiver: Mer Filmdistribusjon

Originaltittel: Berdreymi

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Drama



