PÅ NETFLIX: «Blasted – gutta vs aliens» er en norsk Netflix-komedie som kombinerer ufo-rykter fra Hessdalen, med et utdrikningslag, en mulig rominvasjon og et skeptisk lokalpoliti.

Regissør Martin Sofiedal har laget en mild og fjasete film tuftet på gjenbruk av Hollywoods enkleste «B-film»-gleder. Turen går til grisgrendte strøk, og her lesses det på med tilskrudde typer, corny replikker, masse grønn gugge, rikelig med filmreferanser og masse teit action.

Det er flere morsomme tilløp her, og Ingrid Bolsø Berdal er filmens beste – med en festlig variant av høygravid lokalpoliti med sunt bondevett, handlekraft og kvikk replikk.

Men jevnt over er manuset for omstendelig, klisjebruken for uinspirert, humoren for ujevn, spenningskurven for flat og rollegalleriet for tamt til at dette virkelig blir den morsomme metasjangerfesten det legges opp til.

KULE KULISSER: Både skog, dal, gruver, ufo-turisme og en kledelig bygdeskrotete paintballbane brukes til god effekt som kulisser i «Blasted». FOTO: Julianne Leikanger/Netflix

Fra utdrikningslag til kamp mot romvesen

Sebastian (Aksel Bøyum) vil imponere en brekkekkel investor på jobben (André Sørum), og inviterer han med på sitt eget utdrikningslag i et desperat forsøk på å klatre i karrierestigen.

Heisaturen går til den trønderske fjelldalen Hessdalen, hvor utfordringene står i kø.

Vennegjengen er jo ikke akkurat helt på samme partyplanet som den superegoistiske investoren. Sebastians tidligere «laser tag»-partner Mikkel (Fredrik Skogsrud) er en uvelkommen overraskelsesgjest. Og så blir jo alt ekstra vanskelig når zombieaktige romvesen har lyst til å ta over «hudsekkene» deres.

Mye av den nesten to timer langdryge spilletiden brukes på en lett blanding av forviklinger, enkel situasjonskomikk, stive jaktsekvenser, en del opplagte skråblikk på finansbreial guttastemning og noen enda mer opplagte budskap rundt vennskap. Alt er humørfylt og lett å følge med på, men det er verken veldig morsomt eller særlig engasjerende.

Da er det litt mer liv i bygdas sentrum, hvor politibetjent Hjørdis (Ingrid Bolsø Berdal) etter hvert må erkjenne at det kan være noe i alle de lokale ufo-ryktene.

Denne delen av plottet får mye mindre skjermtid, men jeg synes likevel «Hjørdis vs aliens» slår «gutta vs aliens» med god margin.

FRA UTDRIKNINGSLAG TIL KAMP FOR LIVET: Aksel Bøyums garderobe inkluderer både «one pice»-pels og «laser tag»-vest etter hvert som Sebastians helgen går fra party til pew pew. FOTO: Julianne Leikanger/Netflix

Har øyeblikk hvor det gnistrer av «B-film»-glede

I gamle gruver, skrotete paintballbaner, en opportunistisk turistnæring og den trønderske bygdas særegenheter ligger det kvaliteter som gir «Blasted» flere kule eksteriørscener, kulisser og rekvisitter å spille på.

Og det er et stort potensial i både den lokale ufo-mytologien, «Piknik med døden»-klangen i de lokale birollene og det isolerte dalføret som lett kan avskjæres fra resten av verden.

Dessverre får ikke regissør Martin Sofiedal og manusforfatter Emanuel Nordrum hentet ut dette potensialet i denne filmen. «Blasted» ser seg fornøyd med å bruke den norske fjellbygda som en kul og lett eksotisk bakgrunn, og filmen klarer sjeldent å koble spenning, fengende miljøskildringer og særlig smart humor på de lokale attraksjonene.

Filmen blir også ganske flat når det gjelder jaktende zombiealiens, slimdryppende actionsekvenser og forklaringene på hva romvesenene driver med. Det er noen kule oppbygninger til kamp, men også her snytes vi for et par gladvoldelige klimaks. Og filmen er gjennomgående sjangerforsiktig når det gjelder grovheten i både komedie, kroppsvæskeutgytelse og verbalt skyts.

Det er likevel lett å se film- og seriekjærligheten skinne gjennom i filmens mange hommager, referanser, spesialeffekter, artige lydeffekter, ivrige musikkspor og smadreglade stunts. Og det ser ut til at flere av skuespillerne virkelig koser seg med å være i en dedikert sjangerfilm hvor alt er lov.

Både Rune Temte, Ingrid Bolsø Berdal, Fredrik Skogsrud og Aksel Bøyum har øyeblikk hvor det gnistrer godt av pur «B-film»-glede på Netflix-skjermen.

Og Eirik Hallert og Mathias Luppichini bidrar med noen fine doser sjarm i sine karikerte vennegjengroller. Disse høydepunktene sørger for at «Blasted – gutta vs aliens» absolutt har kvaliteter som gjør den severdig for fans av overdrevent teite lavbudsjettfilmer. Men som helaftens spillefilm, er dette ganske så syltynt «sci-fi»-fjas.

«Blasted – gutta vs aliens» har premiere på Netflix tirsdag 28. juni.