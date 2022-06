PÅ NETFLIX 8. JUNI 2022: Den amerikanske sportsfilmen er en egen sjanger med lange tradisjoner, med eksempler som «White Men Can’t Jump», «Any Given Sunday», «Moneyball», «The Way Back» og «King Richard».

«Hustle» føyer seg pent inn i rekka, med Adam Sandler som et sentralt midtpunkt. Legenden LeBron James er en av filmens produsenter, og da forstår man kanskje at sportsgrenen er basketball. Om man er godt kjent med National Basketball Association (NBA), vil man kunne more seg med stadige glimt av en rekke kjente spillere og trenere.

Jeg aner ikke hvem noen av dem er, kanskje bortsett fra Shaquille O’Neal, men det spiller egentlig mindre rolle. «Hustle» er nemlig strukturert som en god, gammeldags suksesshistorie med mellommenneskelige relasjoner i fokus.

Man blir kanskje ikke spesielt overrasket over hvordan dette utspiller seg, men regissør Jeremiah Zagar har laget en effektiv film som trykker på de rette knappene, med gode miljøskildringer, velgjorte basketscener og Adam Sandler i en av sine bedre roller.

KAMP OM BALLEN: Juancho Hernangomez spiller Bo Cruz, mens Beanie Sigel spiller seg selv i «Hustle». Foto: Cassy Athena/Netflix © 2022

Oppdager en uslepen diamant

Stanley Sugarman (Adam Sandler) er en tidligere basketballspiller som i litt for mange år har vært en mindre viktig talentspeider for NBA-laget Philadelphia 76ers.

Han er imidlertid lei av den stadige reisinga over hele verden og vil gjerne komme seg et steg videre i karrieren. Han har nemlig trenerambisjoner og blir lovet en plass på benken dersom han greier å finne et nytt stortalent. På en av hans turer i Europa oppdager han spanske Bo Cruz (Juancho Hernangomez), en uslepen diamant med et stort potensial.

Sugarman tar ham med seg til USA med store løfter, men når han kommer på kant med 76ers-sjefen Vince Merrick (Ben Foster), må han selv ta hånd om Bo for å gjøre ham klar til det kommende NBA-draftet for nye spillere.

Hjemme ser kona Teresa (Queen Latifah) med bekymring på hvordan Stanley risikerer familiens egen kapital på et prosjekt med uvisst utfall.



Har et nærmest dokumentarisk preg

Filmens oppbygging er velkjent og velprøvd, og selv om originaliteten ikke nødvendigvis er skyhøy, er utførelsen god. Regissør Zagar har gitt filmen et levende og nærmest dokumentarisk preg i samarbeid med fotograf Zak Mulligan.

Troverdigheten heves også av at filmen er innspilt i faktiske omgivelser med ekte utøvere som seg selv i flere roller. Det merkes imidlertid godt at de ikke er profesjonelle skuespillere, men så blir de fleste da heller ikke satt på de store prøvene.

Den sympatiske NBA-spilleren Juancho Hernangomez har den største utfordringen i rollen som Bo Cruz, og kan virke litt stiv og utilpass som skuespiller, men han har også fysikken og ferdighetene som rollefiguren tross alt krever.

Heldigvis tar Adam Sandler mest plass i filmen, og her gjør han nok en god rolletolkning, med en tilnærming som kan minne om det han gjorde i Safdie-brødrenes «Uncut Gems». Han er god som en litt akterutseilt mann som stabler på beina et siste, ustøtt forsøk på å oppnå en viss suksess i spillet han elsker.

GIFT: Queen Latifah og Adam Sandler spiller ekteparet Sugarman i «Hustle». Foto: Scott Yamano/Netflix © 2022

Serie av seire og tilbakeslag

«Hustle» skjemmes litt av noen feilslåtte forsøk på humor som skurrer mot handlingens øvrige realisme. Noen kan nok også reagere på at historiens paralleller til «alle andre» sportsfilmer er mange.

Her får man oppskriftsmessig en serie av både seire og tilbakeslag, og en heseblesende og tidskomprimerende treningsmontasje med løping i motbakke som et gjentatt element.

Filmen refererer selv til «Rocky», som foregikk i samme by og også hadde en sportsutøver løpende til topps.

Man får kanskje ikke samme hjertelag for Stanley Sugarman og Bo Cruz som man hadde for Rocky Balboa og hans trener, men «Hustle» er en ærlig og redelig sportsfilm som dyrker sin suksesshistorie uten å ty til altfor mange åpenbare troper og klisjeer.