PÅ DISNEY+: En ny tilblivelseshistorie, en ny high school-serie og enda et nytt tilskudd til Marvel Cinematic Universe – «Ms. Marvel» er i gang på Disney+.

Ved første øyekast er dette en enkel superhelthistorie som følger high school-komediens konvensjoner og regler. Samtidig oppleves de to første episodene av den nye serien som et friskt pust i MCU.

Med sin sprudlende personlighet og umiddelbare sjarm, skyter hovedrolleinnehaver Iman Vellani seg rett opp på stjernehimmelen.

Hun begeistrer stort i rollen som den drømmende og distré tenåringsjenta Kamala Khan, som finner uante krefter i gammelt arvegods.

PLUTSELIGE KREFTER: Et gammelt armbånd fører med seg noe uventet for Kamala Khan i «Ms. Marvel». FOTO: Marvel Studios / Disney+.

Fra cosplay til virkelighet

Kamala er en 16 år gammel amerikanskpakistansk jente fra Jersey City som er dyktig til å tegne, som elsker å nerde om superhelter, og som ofte glemmer seg bort i dagdrømmeri om Captain Marvel og hvordan det ville vært å være en superhelt.

Når hun og bestevennen Bruno (Matt Lintz) skal delta i en cosplaykonkurranse på verdens første AvengerCon, må hun finne noe som kan sette et personlig preg på sitt hjemmesnekra Captain Marvel-kostyme.

Et gammelt armbånd fra bestemor i Pakistan blir hentet frem fra loftet, men når Kamala fester armbåndet rundt håndleddet, frigjøres sterke krefter i henne selv.

Nå må hun lære seg å tøyle sitt nye talent, men det er lettere sagt enn gjort.

TRIVELIG TRIO: Yasmeen Fletcher, Matthew Lintz og Iman Vellani spiller vennegjengen Nakia, Bruno og Kamala aka Ms. Marvel i den nye superheltserien. FOTO: Marvel Studios / Disney+.

Kreativ og leken

Kamalas hode er et fantasirikt sted å være, og «Ms. Marvel» lar en dagdrømmers drodlerier komme til live i TV-ruta i seriens formspråk.

Elementer som at Kamalas Captain Marvel-tegneseriefigur flyr over himmelen når hun titter ut av vinduet, at graffitien på veggene i Jersey City kommer til live når hun sykler forbi, eller at hun selv blir til en tegneseriefigur når fantasien tar overhånd, bidrar til å gi serien en leken og kreativ stil som gjenspeiler Kamalas personlighet.

Effekter som dette kan fort bli en billig gimmick, men i «Ms. Marvel» føles det som en naturlig forlengelse av Kamalas indre liv, som er underholdende og friskt å se på.

Utformingen av selve superkreftene i serien ser ikke like bra ut. Kamala kan manipulere luften rundt seg, og dette gjøres med datagenererte effekter som kan minne om noe fra serier som «Magikerne på Waverly Place» (2007) på Disney Channel.

Det var for all del en morsom serie den gang da, men jeg forventer mer fra Disney i 2022.

FIN FAMILIEDYNAMIKK: Mohan Kapur, Zenobia Shroff og Saagar Shaikh, spiller henholdsvis Kamalas far Yusuf, moren Muneeba og storebroren Aamir i «Ms. Marvel». FOTO: Marvel Studios / Disney+.

Vennegjengen du vil være en del av

Likevel så kjenner jeg at det ikke er så fryktelig farlig for meg hvordan superkreftene ser ut i «Ms. Marvel». Og jeg synes heller ikke det er så farlig at serien tar godt for seg av velkjente klisjeer du har sett i high school-filmer og serier før.

Den pene og populære, men overfladiske jenta på skolen, sosiallæreren som prøver litt for hardt å være kul, den tøffe, smarte venninna, de strenge foreldrene og selvfølgelig bestekompisen som åpenbart er hemmelig forelsket – «Ms. Marvel» har dem alle.

Men serien omfavner dem med en lunhet og hjertevarme som gjør at rollefigurene blir folk jeg bryr meg om, og en gjeng jeg gjerne vil henge med. Det er godt gjort å etablere det bare i løpet av de to første episodene.

Jeg koser meg i de hverdagslige øyeblikkene, som på familiemiddag med Kamalas godlynte far Yusuf (Mohan Kapur) og strenge mor Muneeba (Zenobia Shroff), eller når Kamala og bestevenninnen Nakia (Yasmeen Fletcher) nok en gang er for seint ute til bønn og springer gjennom trappene i moskeen. Her er serieskaper Bisha K. Ali god på å få frem det særegne i Kamalas kulturelle bakgrunn på en genuin og naturlig måte.

Også blir jeg underholdt av Kamalas fryd over nyvunne krefter i seriens mer supre del av historien. Det er virkelig gøy å se stjerneskuddet Iman Vellani i rollen som Ms. Marvel.

Det her er en rollefigur som lett kunne ha blitt favoritten for Marte, 14 år. Og selv om to episoder er for lite til å bedømme kvaliteten på en hel serie, gleder den voksne utgaven seg likevel stort til å følge Ms. Marvel videre.

«Ms. Marvel» har premiere på Disney+ 8. juni, og kommer med én episode i uka. Anmeldelsen er basert på 2 av 6 episoder.