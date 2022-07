PÅ KINO 29. JULI 2022: Warner Bros. og deres Warner Animation Group forsøker å appellere til et yngre publikum med sine lisensierte DC-superhelter, som de har gjort med stort hell i flere LEGO-filmer.

De lykkes også ganske godt med «DC Super-kjæledyrligaen», som er en humørfylt og handlingsmettet animasjonsfilm med flere paralleller til den «voksne» delen av DC-universet.

Regissør Jared Stern, som også har skrevet manuset sammen med Sam Whittington, bruker etablerte sjangertroper i morsomme sammenhenger, der både to- og firbente helter blir satt på uvanlige utfordringer.

«DC Super-kjæledyrligaen» er en kalkulert, men velskrudd familiefilm med både fart, snert og velplassert humor som spiller godt på velkjente superhelt-karakteristikker.

SAMARBEIDER: Skilpadda Merton, grisen HB, hunden Krypto, ekornet Snipp og hunden Ace er «DC Super-kjæledyrligaen». Foto: Warner Bros. Pictures Norway

Supermans hund må redde sin eier

Det er kanskje ikke allment kjent at Superman faktisk har en hund, som i likhet med ham selv kommer fra Krypton, og har derfor også superkrefter på jorda. Han heter Krypto og ble faktisk introdusert i bladet «Adventure Comics» så tidlig som i 1955, og har siden vært med i en rekke tegneserier, både i papirformat og på TV.

I denne filmen får vi se hvordan han må forsøke å redde Superman/Clark Kent når han kidnappes av superskurken Lex Luthor, som også setter resten av Justice League ut av spill, altså Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, The Flash og Green Lantern.

Krypto har imidlertid mistet sine superkrefter, fordi Luthor bruker grønn kryptonitt, men får uventet hjelp av nye venner fra et omplasseringssenter for kjæledyr, nemlig ekornet Snipp, grisen HB, hunden Ace og skilpadda Merton.

Bortsett fra sistnevnte, er alle faktisk hentet fra det allerede eksisterende DC-universet, som er mye mer rikholdig enn det vi har sett på film til nå.



Ville og uforutsigbare situasjoner

Det er mye historie å holde styr på her for de aller yngste. Krypto er sjalu på Clark Kents forhold til Lois Lane, og er redd for å bli eierløs. Hans nye dyrevenner får egne superkrefter, fordi Luthor også bruker oransje kryptonitt, som skaper flere ville og uforutsigbare situasjoner.

Og så er det suspekte marsvinet Lulu et usikkert kort i historien, fordi hun kan vise seg å ha onde planer som kan være fordelaktige for Lex Luthor.

Jared Stern og Sam Whittingtons manus veksler imidlertid godt mellom de ulike elementene, som aldri kommer i veien for hverandre, og sørger for at historien til enhver tid flyter fremover.

Den har også et actionfylt klimaks, der både det visuelle og – ikke minst – lydproduksjonen holder høy kvalitet. Warner Animation Group har tydelig lagt ned like mye jobb her som de gjorde i sine LEGO-filmer, som er et godt tegn.

SKUMLE PLANER: Marsvinet Lulu leker med kryptonitt i «DC Super-kjæledyrligaen». Foto: Warner Bros. Pictures Norway

Sprek og sjarmerende

De fleste kommer til å se den norske versjonen av filmen, og dubbingen er dyktig utført av blant andre Christoffer Staib Sørensen, Christian Ingebrigtsen, Sarah MacDonald Berge og Ronny Haugland.

Det er likevel mulig at dialogen kanskje er enda bedre i den originale utgaven (som jeg ikke har sett), der Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Kate McKinnon, Diego Luna, Natasha Lyonne og Keanu Reeves er blant de fremste bidragsyterne.

Hvorfor? Fordi det kan tenkes at replikkene fungerer på en annen og kanskje morsommere måte når man vet at hvilke superkjendiser som fremfører den. Fredrik Paasches norske oversettelse er riktignok solid, og er godt instruert av Lars Dahl Dolva, så dette spørsmålet er selvsagt irrelevant for de yngste kinogjengerne.

Bare enkelte «uoversettelige» vitser har mistet litt av poenget, for eksempel når Superman stryker skjorta med lasersynet og tuller med at han burde kalles Strykemann. Akkurat der fungerer det nok bedre med «they should call me Iron Man» på engelsk.

Uansett hvilken versjon man ser, er «DC Super-kjæledyrligaen» en sprek og sjarmerende animasjonsfilm som driver kjærlig gjøn med kjente superhelter.

PS: Det kan lønne seg å sitte gjennom absolutt hele rulleteksten!