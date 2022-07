PÅ DISNEY+ 27. JULI 2022: En virkelig drapssak med religiøse undertoner viser seg å være en kruttsterk pakke i en svært velspilt og medrivende miniserie.

«Under the Banner of Heaven» er basert på en dokumentarbok av den anerkjente forfatteren Jon Krakauer («Into the Wild», «I tynn luft»), og handler om en helt spesiell mordsak blant mormonere i Salt Lake Valley på midten av 1980-tallet.

Serieskaper Dustin Lance Black («Milk», «Big Love», «J. Edgar», «When We Rise») har selv en fortid som mormoner, og gir oss en interessant innføring i et strengt konservativt og lukket miljø som er på kollisjonskurs med det øvrige samfunnets lover og regler.

Den gode miljøskildringen, samt Andrew Garfield og Gil Birminghams solide hovedroller, gjør dette til et imponerende true crime-drama som virkelig pirrer nysgjerrigheten.

NYTT FJES: Brenda (Daisy Edgar-Jones) introduseres for medlemmer av den store Lafferty-familien i «Under the Banner of Heaven». Foto: Michelle Faye/FX

Maktkamp blant mormonere

Politietterforskeren Jeb Pyre (Andrew Garfield) blir satt på en stor prøve når Barbara Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) og hennes 15 måneder gamle datter blir funnet brutalt drept i den lille byen East Rockwell i Utah.

Etterforskningen forgår nemlig blant hans egne i mormonerkirken, og Pyre blir satt i en skvis mellom jobben og privatlivet i jakten på morderen. Det samme gjelder ikke hans partner, Bill Taba (Gil Birmingham), som tilhører urbefolkningen, og er på alle måter en outsider i møte med mormonermiljøet.

Sammen må de grave i den store Lafferty-slekta, som beskriver seg selv om Utahs Kennedy-familie.

Flere tilbakeblikk viser hvordan Barbara blir introdusert for slekta av kjæresten Allen Lafferty (Billy Howle), møtet med brødrene Ron (Sam Worthington), Dan (Wyatt Russell), Robin (Seth Numrich) og Sam (Rory Culkin), og hvordan en intern maktkamp i familien kan ha fått alvorlige konsekvenser.



Politietterforskerne er fiksjonelle, det samme er byen som mordsaken foregår i, men hovedtrekkene skal være basert på det som virkelig skjedde i American Fork, Utah. Det hjelper på troverdigheten at Jon Krakauer er kreditert som konsulent for serien og har deltatt i promoteringen av den.

I tillegg har serieskaper Dustin Lance Black førstehånds kjennskap til miljøet som skildres, og hvordan det eksisterer på siden av det øvrige samfunnet, blant annet med egne lover og regler som sterkt favoriserer patriarkatet på en måte som umyndiggjør kvinner.

Daisy Edgar-Jones’ sprudlende figur blir på mange måter publikums øyne inn i dette miljøet, som noen vil kalle en sekt, og det er interessant å se hvordan de interne mekanismene fungerer, både på godt og vondt. Samholdet er tilsynelatende sterkt, men konsekvensene er store om man trår over deres interne moralske grenser.

AVHØR: Robin Lafferty (Seth Numrich) grilles av Jeb Pyre (Andrew Garfield) i «Under the Banner of Heaven». Foto: Michelle Faye/FX

Fundamentalisme er stikkord

«Under the Banner of Heaven» kan ikke ha vært langt unna en Emmy-nominasjon, men ble «bare» nominert for Andrew Garfields utfordrende hovedrolle. Han ble Oscar-nominert for musikalen «tick, tick…Boom!» tidligere i år, og rollen som Jeb Pyre i denne serien bekrefter inntrykket av at han ser ut til å være i sitt livs form som skuespiller.

Emmy-utdelingen har dessverre ingen kategori for beste birolle i en miniserie, noe som gjør at karismatiske Gil Birminghams fantastiske rolle som Bill Taba ikke var mulig å nominere. Det er synd, for skildringen av Pyre og Tabas ulike personligheter, og ikke minst deres kontrastfylte tilnærming til etterforskningen, er noe av det som gjør serien så spennende.

Men det er mye mer som fenger, for eksempel det betente forholdet mellom de to eldste Lafferty-brødrene, godt spilt av dyktige Sam Worthington og Wyatt Russell, og hvordan familiens fromme hustruer, spilt av Daisy Edgar-Jones, Chloe Pirrie, Megan Leitch og Britt Irvin, etter hvert opponerer mot ektemennenes stadig krassere innstilling til storsamfunnet.

Fundamentalisme er et stikkord her, og det trekkes paralleller helt tilbake til 1840-tallet og kampen som ble ført av Joseph Smith, opphavsmannen til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Og det kanskje mest interessante aspektet ved historien er å se hvordan Jeb Pyre selv begynner å tvile på grunnlaget for sin egen tro i løpet av etterforskningen.

FENGSELSBESØK: Lafferty-brødrene Ron (Sam Worthington), Robin (Seth Numrich) og Jacob (Taylor St. Pierre) i «Under the Banner of Heaven». Foto: Michelle Faye/FX

Har serien noen svakheter? Ikke mange, men noen få. Den ble produsert av FX for den amerikanske reklamebaserte strømmetjenesten Hulu, som medfører at episodenes dramaturgi er strukturert med jevnlige spenningstopper før reklameavbrudd. Dette synes jeg påvirker flyten i en litt kunstig og negativ retning.

Jeg er også litt i tvil om Rory Culkins rolletolkning som en av de yngre Lafferty-brødrene, siden figuren tilsynelatende har to ulike personligheter i tilbakeblikkene og 1984-scenene som vanskelig lar seg forklare. Her må det tas høyde for at radikaliseringen kanskje utdypes nærmere i de to siste episodene, som Disney+ av ukjente årsaker ikke har ønsket å forhåndsvise.

Det gjør også at det selvsagt er umulig å si hvordan miniserien greier å knytte sammen de mange handlingstrådene og spenningselementene, men om kvaliteten fra de fem første episodene også reflekteres i konklusjonen, burde kvaliteten være sikret.

«Under the Banner of Heaven» er et sterkt og provoserende krimdrama, uansett hvilken tro man eventuelt måtte bekjenne seg til eller ikke.

(Anmeldelsen er basert på 5 av 7 episoder. Premiere på Disney+ 27. juli)