PÅ NETFLIX 15. JULI 2022: Som en film- og serieseer som har spist det meste som noensinne er disket opp av Jane Austens historier, gledet jeg meg stort til Netflix sin nye Austen-adapsjon, basert på den siste romanen forfatteren skrev før hun døde. Og Netflix-filmen gir den rette smaken av regency-æraen i kostymer, kulisser og landskap, samtidig som Dakota Johnson er sjarmerende og morsom i hovedrollen som Anne Elliot. Problemet er bare at Jane Austens «Persuasion» («Overtalelse» på norsk), opprinnelig er en vakker og sår kjærlighetshistorie full av lengsel og hjertesmerte – ikke en romantisk komedie med glimt i øyet. Med Dakota Johnsons skarpe kommentarer og lattermilde blikk i kamera, brytes den fjerde veggen på en måte som samtidig bryter ømheten i fortellingen. Og regissør Carrie Cracknell klarer aldri å få meg til å tro på den sterke kjærligheten som er grunnlaget for historien. Anmeldelse: «Bridgerton» S2 – Dearest, gentle reader. Did you miss me? SPILLER GODT: Dakota Johnson gjør sitt beste med rollen som Anne Elliot i «Persuasion». FOTO: Nick Wall/Netflix. Gjensyn med tapt kjærlighet Vi møter Anne Elliot syv år etter at hun ble overtalt til å bryte forlovelsen med sin store kjærlighet, Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), på grunn av hans mangel på rikdom og sosiale status. Det er et valg hun har angret på hver dag siden. Hun har aldri klart å legge sine følelser for Wentworth bak seg, og fra avstand har hun fulgt med på hans karriere og liv. Når deres veier nå krysses igjen, har Wentworth blitt en suksessfull og velstående kaptein i den britiske marinen. Er det nå Anne skal gripe sjansen til å vinne ham tilbake? Og er det i det hele tatt mulig at Wentworth fortsatt elsker henne etter alle disse årene? STRAM KAPTEIN: Cosmo Jarvis passer i utgangspunktet godt i rollen som Wentworth, men han har ingen kjemi med motspiller Dakota Johnson i «Persuasion». FOTO: Nick Wall/Netflix. Dreper hjertet i historien Dakota Johnson spiller godt i rollen hun har blitt tildelt. Og hun er absolutt en skuespiller som takler overgangen fra replikker med glimt i øyet til mer sårbare øyeblikk. Likevel fungerer ikke filmens fortellerstil, som åpenbart er inspirert av den britiske komedien «Fleabag». Der Phoebe Waller-Bridge kombinerte sylskarp komedie med hjerteskjærende tematikk på glitrende vis i den TV-serien, klarer ikke regissør Carrie Cracknell denne balansegangen i «Persuasion». Dette er en kunst som nok hadde vært mye enklere å mestre med for eksempel «Emma» eller «Pride and Prejudice», fordi rollefigurenes skarpe humor kler denne formen bedre. Men i «Persuasion» dreper filmens vittigheter sårheten som er hjertet i historien, og jeg kjenner aldri Annes sorg og lengsel på kroppen. «Persuasion» ser du på Netflix fra 15. juli.

Om FILMEN Persuasion

Slippdato: 15.07.2022

Regi: Carrie Cracknell

Utgiver: Netflix

Sjanger: Drama, Komedie, Romantikk



