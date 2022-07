PÅ KINO FRA 6. JULI: «Thor: Love and Thunder» er en fartsfylt og fullstappet sommer-«blockbuster» som lar en av de største Avengers-stjernene herje rundt i en stjernespekket og stjernehoppende actionkomedie.

Dette er den fjerde «Thor»-filmen (i tillegg til de fire «Avengers»-filmene), og den andre regissert av Taika Waititi («Thor: Ragnarock»). Og dette er umiskjennelig en Taika Waititi-film.

Den morsomme og kreative filmskaperen fra New Zealand smører skamløst på med sine foretrukne popkorngleder. Her kombineres fjasete komedie, fargelekker superheltfantasi, geitedrevet romferd, monsterglad skrekkfilmflørt og episke tordenslagsmål tonesatt av Guns N’ Roses.

Chris Hemsworth fortsetter å underholde på sin søkende reise som hammersvingende muskelgud med varierte komplekser og rusk i selvinnsikten.

Samtidig bidrar Christian Bale og Natalie Portman til å gi filmen noen såre klangbunner hvor deres kvaliteter som seriøse skuespillere glimtvis får lov å skinne gjennom filmens vitseglade overflater.

Handlingen blir ikke skrudd helt sammen på engasjerende vis, og det blir jo aldeles altfor mye av det gode til tider. Men Taika Waititi har nok glimt i øyet til å komme unna med både det teite, det tullete, det svulstige og det ganske så harry.

EN SØKENDE GUD: Thor (Chris Hemsworth) har mange spørsmål og får noen gode råd fra sin gamle venn Star-Lord (Chris Pratt) fra Guardians of the Galaxy. FOTO: The Walt Disney Company Nordic

Et show av rock, muskler og glimt i øyet

Gorr the God Butcher (Christian Bale) er antagonisten i denne filmen, og som hans navn antyder – han er ute etter en grusom hevn på verdens guder.

For å fullføre den hevnen trenger han noe Thor (Chris Hemsworth) har, og det bringer både Thor og Gorr til nye Aasgaard. Der er også Thors ekskjæreste Jane Foster (Natalie Portman), og hun har fått nye krefter.

Særlig mer handling skal vi ikke avsløre. Men alle tre hovedpersonene har mye å bearbeide, og de er alle på steder hvor de virkelig kjenner på livets alvor.

Siden dette er en superheltkomedie fra en filmskaper som setter pris på sort humor og store dumme overdrivelser, så blir mye av dette presentert gjennom korny sidespor og treffsikker humor. Spesielt Thors historie er preget av en lett parodisk søken etter mening og noen harde erkjennelser.

Men Waititi er ikke redd for det underliggende alvoret. Han gir ekte følelser til sine rollefigurer, og både Gorrs og Janes historier spiller på strenger som gir filmen noen vemodige lag. Og når filmens siste slag skal kjempes er vi såpass emosjonelt engasjert i hele rollegalleriet, at musikk, storslåtte effekter og helteaction smelter sammen i et gnistrende godt og morsomt klimaks.

SKYGGEMESTER: Filmens store skurk er Gorr the God Butcher, og både Christian Bales glimrende skuespill og noen kunstferdige fortellergrep gjør at han blir en minneverdig trussel i MCUs omfattende superheltunivers. FOTO: The Walt Disney Company Nordic

Ikke like frisk og morsom som «Thor: Ragnarock»

«Thor: Love and Thunder» spiller på mange av styrkene til den glimrende «Thor: Ragnarock» (2017), og Taika Waititi byr på flere oppfølgergleder for fansen.

Her er det igjen rikelig med overdreven slapstick, filmreferanser, kvikke replikker og teite skråblikk på superheltsjangeren. Tessa Thompson gjentar sin hardbarka og godlynte Valkyrie. Og vi møter igjen Korg (Waititi), den steinharde gladiatoren som har en noe bokstavelige verdensforståelse.

Men oppfølgeren er ikke like frisk, morsom og renskåren i tema og handling som «Thor: Ragnarock». Dette er en mer ujevn film, og en rekker å kjenne på litt MCU-slitasje i både humor, velbrukte poenger og noen syltynne biroller. Men heldigvis har «Thor: Love and Thunder» også et par nye attraksjoner som gjør den til mer enn bare en ny runde Thor-komedie.

Jane Foster, aka Mighty Thor, er dundrende kul og får virkelig svingt godt fra seg med hammeren. Det er også et gjensyn som bringer tilbake kjærlighetshistorien fra de to første «Thor»-filmene, og gir filmen et drag av «romkom». Og deler av bakgrunnen for hennes nye superkrefter, gir filmen et absurd og artig sjalusidrama.

Og så er Gorr the God Butcher er en minneverdig figur i Christian Bales farlige tolkning. Han kobler på et lag av monsterskrekk som både er uhyggelig og gir filmen flere visuelle godbiter.

Bales figur burde fått en enda større plass i handlingen, og jeg skulle gjerne sett at filmen tok seg bedre tid til å utforske de bakenforliggende religionsspørsmålene som motiverer gudefienden. Dette blir en hastig fortalt film som er bedre på enkeltscener enn som helhet. Og siden smaken er som baken, så er det ikke alle vitsene og scenene som sitter like godt hos meg – deriblant en prominent gjesterolle fra Russell Crowe.

Men for oss som trives veldig godt i den humørfylte romdelen av MCU, og som lett får fot av «Welcome to the Jungle», så er dette likevel et underholdende superhelteventyr fullt av smadreglede og kule kinoriff.

«Thor: Love and Thunder» har kinopremiere onsdag 6. juli.