Er du en av dem som la på røret til «Better Call Saul» etter de første sesongene fordi det gikk litt treigt? Da synes jeg du skal ringe opp igjen.

SPOILERADVARSEL: Etter det, kan du lese denne teksten. (For den inneholder spoilere fra både «Breaking Bad» og «Better Call Saul» – som nå er ute med sin aller siste episode på Netflix.)

Da kameraet forsvant opp i taket og forlot Walter White (Bryan Cranston) i en evig summetone på gulvet, akkurat slik han selv ønsket, på sine premisser, var jeg meget fornøyd. Jeg var underholdt.

De siste episodene av «Breaking Bad» viste at serieskaper Vince Gilligan og hans venner på skriverommet er kapable til noe som er vanvittig vanskelig – og sjelden i moderne TV: De hadde faktisk konstruert en god slutt.

SATTE NEDSLAG: «Breaking Bad» og Walter White (Bryan Cranston) endte med en god TV-serieslutt. FOTO: AMC).

Avslutningens kunst

Spørsmålet er, har de klart det igjen?

Da jeg hørte at en mulig «spin-off»-serie om Saul Goodman (Bob Odenkirk) var planlagt ble jeg overrasket og glad, men også litt stresset. Jeg tenkte det var risikabelt av serieskaperne å oppsøke et univers som hadde gitt oss en fullendt historie over fem sesonger.

Saul, den frekke og bråkete advokaten til skurkene i Albuquerque var en morsom fyr og en god komisk bris i det ellers ganske harde klimaet i «Breaking Bad», men var han spennende nok til å bære sin egen serie?

Gilligan og hans co-serieskaper, Peter Gould, følte seg nok ikke helt ferdig etter «Breaking Bad» var slutt. Selv om det var gripende og underholdende TV, mistenker jeg at de ville si mer!

Det Walt endte opp med å bli lå latent i ham. Kanskje ligger den bitre selvhevdelsen der og murrer i oss alle, klar til å blusse opp hvis riktige/feil forutsetninger skulle ramme oss. Mot slutten av piloten til «Breaking Bad» har Walt allerede drept en mann. «Dette blir en mørk historie,» husker jeg at jeg tenkte. Spørsmålet var bare: hvor mørk?

En av mange spørsmål vi sitter igjen etter den morsomme og ganske langsomme første episoden til «Better Call Saul» er: Hvordan kan den aspirerende advokaten og likandes karen Jimmy McGill bli til Saul Goodman? Ja, vi vet HVA han skal bli, men genistreken for premisset til serien, er at vi ikke aner HVORDAN.

Det har vært en «masterclass» i historiefortelling for å finne svaret.

FRA JIMMY TIL SAUL: Bob Odenkirk storspilte i rollen som Jimmy McGill / Saul Goodmani. Her fra sesong 3 av «Better Call Saul». FOTO: Netflix.

Alt vi har mistet

For nå, seks sesonger senere, vet vi hva som skjedde med Jimmy før «Breaking Bad», og senere med hans nye identitet Gene Takavic, nydelig fotografert i gnistrende svart-hvitt.

Vi vet at spillet mot – den ufortjente nemesisen – Howard Hamlin (Patrick Fabian) hadde forferdelige konsekvenser. Vi vet hva som gjør øynene til Mike (Jonathan Banks) så triste. Bak dem ligger feilen han gjorde på 80-tallet, da han tok imot sin første bestikkelse – og konsekvensene det valget hadde for livet og familien hans. Vi vet at Nacho (Michael Mando) aldri kom seg ut av leken – enn hvor mye han ønsket – og fortjente det. Vi vet hvor høyt Jimmy og Kim (Rhea Seehorn) elsker hverandre, selv om de er en kjemisk farlig duo. Vi vet hvordan skyldfølelsen ovenfor broren, Chuck (Michael McKean) – med rette – har gnaget på samvittigheten til Jimmy.

Chuck dør. Walter dør. Mike dør. Jesse (Aaron Paul) stikker av.

Det er ikke mange igjen. Til og med sterke og flotte Kim føles tapt. Heldigvis finner Saul tilbake til Jimmy, og det er dette som skal gi våre antihelter en livbøye – og en slags hederlig slutt.

TO SERIER SOM UTFYLLER HVERANDRE: Gus Frings (Giancarlo Esposito) og Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) er viktige rollefigurer i både «Breaking Bad» og «Better Call Saul».

FOTO: Netflix,

Nyanser i det lille

I seriens siste scene har Kim utgitt seg for å være advokaten til Jimmy. Hun besøker han i fengslet. De deler en siste sigarett, og da gloen fra røyken – midt i svart-hvitt- bildene – lyser opp i en svak oransjefarge har det dyp mening.

I BCS-universet signaliserer rødt fare og kriminalitet, mens gult er lovens farge. Et sted midt mellom har sagaen om konsekvenser fått sin ordentlige slutt. Ikke med nazister i et fyrverkeri av skyting, men med en liten oransje glo.

De deler en røyk. Et (lovlig) narkotikum, som gir umiddelbar nytelse, men som på sikt ikke er bra for dem. Det er vakkert og stygt. Det har nyanser. Det er ikke svart/hvitt.

Det er en slutt som tematisk henger på greip, som har fulgt en logisk linje, hvor rollefigurenes levende – og av og til ulogiske handlinger – har reelle konsekvenser. Serieskaperne har gitt oss noe vi kan fundere på.

En fortelling som ikke forteller alt, men nok til vi kan føle og tenke når vi setter sammen bitene. Det er en historie som krever å bli opplevd, som ikke vil bli jafset på mens man spiller «Candy Chrush» på telefonen.

FLERE STERKE HOVEDROLLER: Kim Wexler (Rhea Seehorn) er en av de rollefigurene som gjør det verdt å opprette kontakt med Saul Goodman og gjengen! FOTO: Netflix

Hvem skal vi ringe?

Skikkelig bra TV er mer enn et spennende plott med gode cliffhangere som gjør at du blir værende på strømmetjenesten en episode til. En ordentlig god historie krever noe av deg.

Gould, Gilligan, deres team og fantastiske skuespillere har komponert noe flott til deg. Med velkomponert dialog og spektakulære bilder – full av en detaljrikdom – som ikke gjør mye ut av seg ved første øyekast. Du må se godt etter.

Så!

Bør du ringe, Saul Goodman? Kanskje ikke, men er du heldig, kan det være James McGill eller Kim Wexler tar telefonen. Du finner nummeret deres i den særdeles eksklusive delen av telefonkatalogen. Ved siden av «The Wire», «The Sopranos», «Mad Men», «Six Feet Under» (og «Breaking Bad»).

Alle sesongene av «Better Call Saul» er tilgjengelige på Netflix. Der ligger også «Breaking Bad» og oppfølgerfilmen «El Camino».