PÅ KINO 26. AUGUST 2022: Jeg trodde aldri jeg skulle bli rørt til tårer av en sexhandel, men her er vi altså.

«Good Luck to You, Leo Grande» er noe helt annet enn jeg forventet da jeg leste at dette er en «sexkomedie». Filmen er ikke like frekk og barnslig i hvordan den portretterer sex og dets mange forskjellige fasetter, slik klassikere som «American Pie» og «Porky’s» har fått kritikk for før.

Likevel er filmen langt fra kjedelig. Oppriktig morsomme scener og gjennomgående underholdende dialog mellom de to hovedpersonene legger grunnlaget for en medrivende filmopplevelse.

Det som skiller regissør Sophie Hydes film fra røkla av sexkomedier, er at den rører ved noen genuint interessante og skikkelig rørende temaer.

ANMELDELSE: «Where The Crawdads Sing» er et forutsigbart kjærlighetsdrama med et uengasjerende mordmysterium

FRUSTRERT ENKE: Emma Thompson spiller enken Nancy Stokes i «Good Luck to You, Leo Grande». Foto: Nick Wall / Ymer Media

Nevrotisk sexhandel

Nancy Stokes (Emma Thompson) er en godt voksen enke, som etter å ha vært gift med den samme seksuelt utilfredsstillende mannen hele livet, aldri har opplevd nytelse. Derfor bestiller hun tjenestene til Leo Grande (Daryl McCormack), en ung mann som selger sex.

Det viser seg å ikke være så lett. Nancy er nemlig nervøs og usikker på om hun vil gjennomføre akten. I løpet av flere møter åpner de to seg opp for hverandre, og utforsker temaer som moraliteten rundt sexarbeid, familiære forhold, og selvsagt, sex i seg selv.

Filmen fremmer idéen om at sexarbeid ikke kun er et perverst kjøp og bruk av en annens kropp, men en form for terapi, der begge parter har tatt et valg og står for det. Til tross for et litt kontroversielt budskap, gjør filmen en fremragende jobb i å vise hvorfor, og dialogen tar opp noen virkelige gode poenger i mellomtiden.

ANMELDELSE: «House of the Dragon» er provoserende god TV

PUTEPRAT: Nancy (Emma Thompson) og Leo (Daryl McCormack) blir gradvis mer komfortable med hverandre. Foto: Nick Wall / Ymer Media

Sjarmerende skuespill

Emma Thompson er perfekt i rollen som Nancy. En sofistikert, nevrotisk og tidligere ganske streng lærer, som sliter med å akseptere sitt eget valg om å betale for sex med en betydelig yngre, fremmed mann.

Måten hun portretterer det intense behovet for å oppleve reell nytelse, samtidig som hun har moralske kvaler hun vil opprettholde, er på en og samme tid både rørende og herlig sjarmerende. For ikke å snakke om at hun er ordentlig morsom.

Også Daryl McCormack er virkelig god her. Han er nesten i overkant karismatisk og forståelsesfull, og er villig til å gjøre alt for å få kunden til å føle seg vel, enten det betyr at han må bruke timevis på å snakke om livet og dets emosjonelle berg- og dalbaner, eller at han blir bedt om å kle seg ut og oppføre seg som en katt (den siste delen får vi dessverre ikke se, bare høre om).

ANMELDELSE: «House of the Dragon» er provoserende god TV

Ved første øyekast (eller ørekast?) er de musikalske valgene merksnodig eventyrlige. Store deler av lydbildet i starten av «Good Luck to You, Leo Grande» er preget av repetitivt pianospill som til tider høres ut som det er løftet direkte fra en amerikansk julefilm om at kjærlighet er magisk og hele den pakka der.

Samtidig er den eventyrlige musikken tematisk treffende. Det påpekes ved en rekke anledninger at Leos jobb er å spille ut kundenes fantasi og gi dem det de ønsker mest, ikke å være en direkte fremstilling av hvordan et reelt seksuelt møte ville vært.

Det er i begynnelsen av filmen, når fantasien er på sitt sterkeste, at musikken oppleves som aller mest drømmeaktig, før den gradvis glir mer og mer inn i bakgrunnen etter hvert som de to blir mer komfortable med hverandre.

«Good Luck to You, Leo Grande» er verdt å se for hvor ekstremt vellykket den viser smerten av et liv helt fritt for seksuell tilfredsstillelse, og det utrolig vakre båndet som kan dannes mellom to fremmede som sakte, men sikkert tør å være mer åpne og sårbare overfor hverandre.