PÅ KINO 15. SEPTEMBER 2022: Når Norges viktigste popgruppe gjennom tidene slipper en konsertfilm med helt nye låter, er det grunn til å skjerpe blikket og spisse ørene.

«True North», regissert av Stian Andersen, beskrives av Magne Furuholmen som et brev fra bandets hjemland til resten av verden, der de nye låtene akkompagneres av spektakulære bilder fra Nord-Norges ville, vakre og værbitte natur.

Både konserten og de ledsagende bildene, flott fotografert av Kristian Engelsen, er stemningsfullt formidlet med grovkornet tekstur i det aller bredeste formatet.

Filmen gir seg imidlertid ikke ut for å være en ren konsertfilm, siden både foto, klipp, lys og lyd er ekstremt gjennomprodusert, uten rom for øyeblikkavhengige tilfeldigheter.

Samtidig lover filmen at bildene som ledsager musikken skal ha et narrativ, men det er vanskelig å se hva slags historie, mening og budskap de er ment å gi, annet enn å gi eksempler på mennesker som lever, elsker, lengter og dør i pakt med naturen over polarsirkelen.

SANGER: Morten Harket forteller hvorfor han ikke legger seg opp i bandkameratenes låtskriving i «a-ha: True North». Foto: Trafalgar Releasing

Vakre fjell og frådende hav

Konsertdelen av filmen er innspilt på scenen Svømmehallen i Bodø over to dager i november 2021, og kan anses som et ledd i byens forberedelser på å være europeisk kulturhovedstad i 2024.

Det er imidlertid umulig å se noe «Bodø’sk» i filmen, for scenen er filmet og lyssatt på en måte som gjør at opptakene i realiteten kunne ha vært gjort hvor som helst, mens naturbildene er filmet andre steder i Nord-Norge.

Her får publikum se de store kontrastene mellom vakre fjell og frådende hav som, ifølge noe Magne Furuholmen sier i filmen, kanskje er bakgrunnen for den norske melankolien som gjenspeiles i A-has musikk. Gruppas miljøbekymringer tas opp, både av Morten Harket og Furuholmen, som sier at vi nordmenn har oljens mørke flekker på våre hender og at våre etterfølgere vil mene at vi har feilet med hensyn til naturen.

I andre segmenter forklarer Pål Waaktaar-Savoy sin personlige tilknytning til Nord-Norge, mens Harket forklarer hvorfor han lar de to andre ta seg av det meste av låtskrivingen. Innholdet mellom låtene gir altså fliker av bandets oppfatning av landet, naturen og forholdet de har til hverandre.

Det er slett ikke uten interesse for en som har vært a-ha-fan i snart 40 år, men kan også oppfattes som noe springende og ufokusert.

NORDNORSKE ANER: Pål Waaktaar-Savoy forklarer sin personlige tilknytning til den nordlige landsdelen i «a-ha: True North». Foto: Trafalgar Releasing

Et perfekt kompromiss

«True North» oppleves ikke som en ren konsertfilm, noe som heller ikke er intensjonen, men som en 72 minutter lang musikkvideo for det nye albumet, som er deres første siden «Cast in Steel» fra 2015.

Lydmiksen er så myk, feilfri og presist balansert at låtene høres ut som rene studioinnspillinger, og gjør det åpenbart at fremføringen man ser ikke nødvendigvis er den den samme som den man hører.

Alle som har sett Thomas Robsahms glimrende dokumentar «a-ha: The Movie» vet at minst ett av medlemmene kvier seg for å lage et nytt studioalbum på grunn av bandets utfordrende indre dynamikk.

Derfor er «True North» kanskje et perfekt kompromiss, nemlig en liveinnspilling videreforedlet til noe man nesten kan kalle et studioprodukt.

NATURVERN: Magne Furuholmen gir uttrykk for sine miljøbekymringer i «a-ha: True North». Foto: Trafalgar Releasing

Nydelige og nærgående bilder

Låter som «Hunter in the Hills», «Forest for the Trees», «Bluest of Blue» og «You Have What it Takes» beviser at Morten, Pål og Magne fremdeles innehar den fantastiske pop-teften som har preget deres karriere gjennom fem tiår.

Harket synger fortsatt som en gud, mens samspillet med orkesteret Arktisk Filharmoni gir musikken et symfonisk preg som kler låtene deres (jeg mener for eksempel at den beste versjonen av «Summer Moved On» er den de fremførte med KORK på Nobelkonserten i 1998).

De tre ungguttene som erobret verden på midten av 1980-tallet har blitt godt voksne menn, noen filmens nydelige og nærgående bilder ikke legger skjul på. Å se og høre dem fremføre den nye musikken i en så elegant innpakning er en gavepakke for like gamle tilhengere.

(«a-ha: True North» vises på Cinemateker rundt i landet fra 15. oktober, mens albumet slippes 21. oktober.)