PÅ KINO FRA 9. SEPTEMBER: «Hendelsen» vant Gulløven på Filmfestivalen i Venezia 2021 og er en gripende, vellaget og meget velspilt film. Manuset er basert på romanen «L’événement» («Hendelsen») skrevet av Annie Ernaux, og forteller historien om litteraturstudenten Anne Duchesne som blir gravid i Frankrike i 1963 – i en tid da abort var forbudt og straffbart. Anamaria Vartolomei storspiller i hovedrollen. Og i spennet mellom et 60-tall i kulturell oppvåkning og et konservativt formynderi trekkes vi inn i en historie som både er dypt personlig, sviende systemkritisk og brennaktuell. ANMELDELSE: Syk pike – Sylskarp satire over oppmerksomhetstyranniet STUDIEVENNINNER: Anne Duchesne (Anamaria Vartolomei) har et godt studentliv og gode venner, men det snur seg fort da hun blir gravid og snakker høyt om å ønske en abort. FOTO: Another World Entertainment Imponerende troverdig skuespill Anne Duchesnes er en skarp, aktiv og ambisiøs student som får livet snudd på hodet da legen forteller at de siste dagers magesmerter skyldes at hun er gravid. Regissør Audrey Diwan bruker dette utgangspunktet til å fortelle en historie rik på nyanser og tematiske lag. Her får vi se dømmende blikk, provoserende kvinnesyn, den personlige fortvilelsen, urettferdigheten i guttenes ansvarsfraskrivelse, leger som frykter straff, leger som lyver, venner som svikter og den livsfaren kvinner skyves ut i. Samtidig som studentlivets energi, kjærlig familieliv og ungdommelig livsglede også maler ut et rikt bilde av hovedpersonens liv. Alt er nydelig fanget gjennom et bevegelig og intimt kamera som følger Anne tett i et åpent 4:3-utsnitt – en lett nostalgisk kinorute som er veldig godt egnet til ansiktets nærhet og uttrykksfullhet. Og for en uttrykksfullhet. Anamaria Vartolomei mestrer hovedrollen med imponerende troverdig skuespill. Enten vi ser henne i øynene, eller vi henger på skulderen og deler hennes verdensanskuelse, så opplever vi et filmspråk som hele tiden holder oss tett inntil handling, hovedperson og ektefølte påkjenninger. ANMELDELSE: Olsenbanden – Siste skrik! – enkel underholdning BRUTALE SKILDRINGER: «Hendelsen» er til tider vanskelig å se på i sin sviende ærlige skildring av abortforsøk. FOTO: Another World Entertainment Skildrer så ærlig at det svir Selv om hun opplever mye fælt, er Anne Duchesnes en karismatisk hovedperson med en kjapp replikk, en opprørsk energi og mye sjarm. Og «Hendelsen» er full av livsglede når den byr på vakre motiv, hjertevarme, ung nysgjerrighet og et livsbejaende studentliv med optimistiske 60-tallsbilder. Men «Hendelsen» er også en film som i enkelte scener, gjennom sin ærlighet og brutale skildringer av virkeligheten, er vanskelig å se på. Regissør Audrey Diwan tør å nærme seg noen av filmens vondeste scener med et sobert kamera som holder oss ubehagelig fast i situasjonen. Og ved å fjerne all musikk i disse scenene, så blir også lyden et veldig sterkt og virkningsfullt virkemiddel. Disse fortellergrepene, hvor utsnitt, foto og lyd brukes til å forsterke en kruttsterk skuespillerprestasjon, gjør at «Hendelsen» smeller som filmfortelling. Her har Audrey Diwan virkelig funnet en effektiv og gripende forening mellom form og innhold. «Hendelsen» har kinopremiere fredag 9. september.

Om FILMEN Hendelsen

Slippdato: 09.09.2022

Regi: Audrey Diwan

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: L'événement

Aldersgrense: 15 år

Sjanger: Drama



