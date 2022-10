PÅ KINO 21. OKTOBER 2022: Det er mye å se på, men lite å bry seg om i «Black Adam», den første DC-filmen med Dwayne Johnson i hovedrollen.

Den er preget av store mengder digitale effekter, som gjør at det blir travelt for hjernen å prosessere alt man ser. Det føles som en overdose visuelt sukkerspinn, og dersom det er alt man krever, kan man påstå at filmen leverer varene.

Dersom man også ønsker å la seg engasjere av – og kanskje til og med føle noe for – figurene, skuffer den dessverre.

«Black Adam» kan beskyldes for å være både sjelløs og intetsigende og har en våsete historie som virker nesten generert av en algoritme. Det smeller riktignok prisverdig mye på både billed- og lydfronten, men ikke nok til å skjule manusets tilkortkommenheter.

SKAPER BLEST: Cyclone (Quintessa Swindell) kontrollerer vindkraften i «Black Adam». Foto: © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Vekkes til live etter 5000 år

Historien foregår i det fordums mektige riket Kahndaq, ett sted i Midtøsten, der legenden Teth Adam (Dwayne Johnson) vekkes til live etter 5000 år i dvale.

Han ble i sin tid tildelt superkrefter av egyptiske guder som han nå bruker på brutalt vis for å bekjempe leiesoldatene i Intergang, som har kontrollen over Kahndaq.

De fire superheltene i Justice Society sendes dit for å stoppe ham, nemlig Carter Hall/Hawkman (Aldis Hodge), Al Rothstein/Atom Smasher (Noah Centineo), Maxine Hunkel/Cyclone (Quintessa Swindell) og Kent Nelson/Doctor Fate (Pierce Brosnan).

Ved hjelp av den lokale kvinnen Adrianna (Sarah Shahi) og hennes sønn as Amon (Bodhi Sabongui) prøver de å få kontroll over Teth Adam, samtidig som skumle krefter forsøker å få tak i en krone av eternium som kan åpne for enda skumlere krefter.



Fargesprakende effekter

Regissør Jaume Collet-Serra skaffet seg et navn med den første «Orphan» i 2009. Siden regisserte han de fire Liam Neeson-filmene «Unknown», «Non-Stop», «Run All Night» og «The Commuter».

Etter den kompetente hai-thrilleren «The Shallows» i 2016 fikk han lage Disney-filmen «Jungle Cruise» med Dwayne Johnson, og kanskje er det derfor han fikk muligheten til å lage «Black Adam» med samme stjerne.

Han har åpenbart jobbet intenst for å gi filmen et visuelt formspråk som skal overvelde publikum med fargesprakende effekter – ofte i sakte film – og mye av dette ser unektelig stilig ut.

Ingen kan påstå at den har for lite hardtslående action med bombastiske eksplosjoner, og mange av sekvensene har spektakulære kvaliteter som effekthunder vil kunne sette pris på.

SAMARBEIDER: Adrianna (Sarah Shahi) og Doctor Fate (Pierce Brosnan) i «Black Adam». Foto: © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Tøvete manus

Filmens problem er at det tøvete manuset, skrevet av Adam Sztykiel, Rory Haines and Sohrab Noshirvani, ikke greier å etablere et særlig spennende univers som figurene kan operere i.

Dwayne Johnsons tittelfigur er stor og mektig, men ingenting mer enn det. Han kunne ha fungert bedre med avvæpnende humor, men «The Rock» er ingen komiker, slik at noen spede forsøk på sarkasme faller steindøde til jorden.

De fire heltene i Justice Society får heller ikke mye til introduksjon, og rekker aldri å gjøre særlig inntrykk. Unntaket er kanskje Pierce Brosnan i rollen som Doctor Fate, men jeg mistenker det har mer å gjøre med Bond-nostalgi enn figurens tyngde og kompleksitet (som han mangler).

«Black Adam» legger nok opp til at Teth Adam skal fortsette å være antihelt i senere DC-filmer (følg med i rulleteksten). Kanskje vil Dwayne Johnson fungere bedre når han slipper å være hovedfiguren, for her har han ikke nok strenger å spille på til å gjøre «Black Adam» til mer enn et middelmådig sidespor i DC-universet.