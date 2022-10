The White Lotus S2

PÅ HBO MAX FRA 31. OKTOBER: Den Emmy-vinnende serien «The White Lotus» er tilbake med nok en velspilt, vakker og vittig strandferie som gyver løs på rikfolk og klasseskiller med sort humor, lekre fasader og treffsikre poeng.

Som så ofte med sesong nummer to, så er ikke alt like friskt og originalt når en suksessoppskrift skal gjentas. Men serieskaper Mike White har nok på hjertet til å lage et nytt raffinert stykke TV som treffer tidsånden – både som sosial kommentar og som saftig sofaglede.

Igjen brukes mordmysteriets innbydende ramme til å la brekkekle rikfolks småligheter, privilegier, selvberettigelser og blindflekker grilles over sterk satirisk varme.

Aubrey Plaza og F. Murray Abraham er blant høydepunktene på gjestelisten, og en sedvanlig knallgod Jennifer Coolidge sørger for at båndene til forrige sesongs Hawaii-ferie lever videre i denne ellers selvstendige oppfølgersesongen.

TRE GENERASJONER, INGEN KVINNER: Kvinnene i familien Di Grasso vil ikke være med når bestefar Bert (F. Murray Abraham) tar med sin sønn Dominic (Michael Imperioli) og barnebarn Albie (Adam DiMarco ) for å bli kjent med deres familierøtter på Sicilia. FOTO: HBO Max

Idylliske overflater med farlige understrømmer

«The White Lotus» har med sin andre sesong blitt en antalogiserie som under hotellkjedens navn forteller en ny historie for hver sesong – denne gangen fra The White Lotus på Sicilia.

Her starter handlingen med funnet av et lik, og så kastes vi en uke tilbake i tid for å se hva som kan ha gitt luksusferien et dødelig utfall. Og det skorter ikke på konflikter.

Blant de nyankomne gjestene er to rike vennepar, en amerikansk bestefar som vil vise frem familiens Sicilianske røtter og et gjensyn med den søkende og kravstore Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge).

Som kontrast til disse privilegerte menneskene møter vi hotellets stab, en lokal sexarbeider og hennes artistdrømmende venninne og Tanyas assistent. Rollefigurer som lar oss se den overdådige luksusen og pengebruken utenifra.

På denne glansede og solfylte overflaten lekes det med poengterte skråblikk på de rikes nærsynte egoisme og selvsentrerte verdenssyn. Og like under overflaten ligger sex, sjalusi, utroskap, objektifisering av kropper, manipulativ oppførsel og bedrageri klar til å skape trøbbel.

FAST GJEST: Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge) er gjestelinken mellom sesong 1 og sesong 2. Hun dukker opp for nok en luksusferie på et White Lotus-hotell. Og som i sesong 1, blir det en minneverdig ferie med sol, stettglass og død. FOTO: HBO Max

Stappet med seriegleder

Etter fem av sju episoder (hele sesongen var dessverre ikke ferdigstilt for anmeldere til premieren) er det vanskelig å vite akkurat hvor bra «The White Lotus» sesong 2 egentlig er. Siden serien bruker mordmysteriets avslutningsfokuserte ramme, og en del fiffige fortellergrep, hviler mye av den totale kvaliteten på om finaleepisoden klarer å sette sløyfe på oppgjørene og lande serien på formfullendt vis.

Sesong 2 er ikke like drivende god og intenst spennende som den glimrende førstesesongen. Og selv om rollegalleriet er av gjennomgående høyt nivå, så når det ikke helt de samme klimaksene som Murray Bartlett brakte til hotellets stab i sin Emmy-vinnende managerrolle.

Men dette er likevel en sesong stappet med seriegleder!

Her smuldres de oppstilte og smellvakre fasadene opp på deiligste sorthumoristiske vis. Manuset leker seg smart med fordommer, arvesynd og elementære bekreftelsesbehov. Og et godt vant seriepublikum serveres kjente HBO-gleder når det gjelder nakne kropper, drøye utskeielser og skjermvakkert prestisjedrama.

Og som i sesong 1, så har Mike White gitt serien noen nesten symfoniske formmessige kvaliteter som virker å bygge sakte mot et mektig crescendo.

Lydsporet, en symbolsk bruk av naturelementene, lokal overtro og en lek med postkortklisjefylte tidtrøyter er med på gi serien en mørk understrøm som tiltar i styrke og trekker idyllen sakte ned mot avgrunnen. Og med to episoder igjen, er jeg fullt engasjert i å se hvor dypt denne ferieturen går.

«The White Lotus» sesong 2 har premiere på HBO Max mandag 31. oktober. Anmeldelsen er basert på 5 av 7 episoder.