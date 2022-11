PÅ NETFLIX 4. NOVEMBER 2022: Den første filmen fra 2020 var et friskt møte med Enola Holmes i Millie Bobby Browns energiske skikkelse, den mindre kjente lillesøsteren til den legendariske privatdetektiven Sherlock Holmes.

Oppfølgeren tilbyr mer av akkurat det samme, og det er absolutt ikke en negativ beskrivelse.

«Enola Holmes 2» er et akkurat passe underholdende mysterium, med friske fortellergrep, gjennomførte miljøskildringer fra London anno 1885 og et manus (skrevet av Jack Thorne) basert på en historisk viktig hendelse.

Regissør Harry Bradbeer følger nøyaktig samme oppskrift som i den første filmen, bortsett fra en enda større dose Henry Cavill som Sherlock, som gir gode utslag.

«Enola Holmes 2» er kanskje produsert etter trygge retningslinjer, uten rom for store kreative sjansespill, men sluttproduktet er godt nok til å holde på engasjementet og eventyrlysten.

FARLIG OPPDRAG: Enola (Millie Bobby Brown) må flykte fra London-politiet i «Enola Holmes 2». Foto: Alex Bailey/Netflix © 2022

Forsvunnet fra fyrstikkfabrikk

Etter de dramatiske begivenhetene i den første filmen, har Enola Holmes nå startet sitt eget privatdetektivbyrå i London, mens den unge Lord Tewksbury (Louis Partridge) opplever fremgang som fersk politiker.

Enola har riktignok problemer med å få oppdrag, men blir til slutt hyret av lille Bessie (Serrana Su-Ling Bliss) for å finne hennes storesøster Sarah.

Hun har nemlig forsvunnet fra fyrstikkfabrikken begge jobbet på, og Enola oppdager snart noen mystiske spor som tyder på at Sarah var i ferd med å avdekke svindel og korrupsjon i ledelsen.

Enola blir innblandet i et dramatisk opprør i fyrstikkfabrikken, og får et ublidt møte med den tvilsomme politioverbetjenten Grail (David Thewlis).

Derfor må hun søke hjelp hos storebror Sherlock (Henry Cavill), samtidig som han følger et mystisk pengespor gjennom London i en annen sak.



Actioneventyrlig ramme

Som i den første filmen, bruker regissør Harry Bradbeer også her det samme trikset han brukte så godt i serien «Fleabag», nemlig at hovedfiguren til stadighet – kanskje litt for ofte – bryter den fjerde veggen og snakker direkte til publikum.

Millie Bobby Brown er riktignok ingen Phoebe Waller-Bridge, og er mer flink en fabelaktig som komiker, men dette grepet skaper likevel et mer direkte bånd mellom Enola og seeren.

Mange vil også kunne relatere seg enklere til det viktorianske London anno 1885 fordi byen skildres gjennom moderne woke-briller, der kvinner er både smartere og sterkere enn de fleste menn.

Se for eksempel scenen der tre kjolekledte 1800-talls-kvinner nedkjemper fire bevæpnede politimenn som den største selvfølgelighet. Kanskje ikke særlig sannsynlig, men morsomt skildret i en actioneventyrlig ramme.

Filmen er også tidsriktig fargeblind, som forgjengeren, der noen av sir Arthur Conan Doyles mest kjente figurer endrer både kjønn og etnisitet for å minske dominansen av hvite menn. Det bryter kanskje med forfatterens opprinnelige univers, men gjør det mer spiselig sett med samtidens øyne.

Man må også huske at Enola ikke ble introdusert i Doyles egne Sherlock Holmes-romaner og noveller, utgitt mellom 1892 og 1927, men i en serie på sju ungdomsbøker skrevet av Nancy Springer mellom 2007 og 2021. Filmskaperne har derfor en større frihet til å endre på Sherlock-universet etter eget forgodtbefinnende.

STOREBROR: Henry Cavill er tilbake som selveste Sherlock Holmes i «Enola Holmes 2». Foto: Alex Bailey/Netflix © 2022

Vinn-vinn-situasjon for alle parter

«Enola Holmes 2» har et mysterium der hovedtrekkene kanskje ikke er de aller vanskeligste å knekke, men det ligger likevel en hel del underholdning i å se figurenes forsøk på å løse saken.

Som vanlig kan både Enola og Sherlock Holmes med jevne mellomrom imponere med sine i overkant detaljfokuserte observasjonsevner, som Harry Bradbeer og hans stab formidler på en underholdende måte med nærgående kameraføring og kjapp klipping.

Det blir feil å påstå at dramatikken er direkte spennende, for filmens lett-humoristiske stemning gjør at man sjelden føler at hovedfigurene er i reell fare.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan det vil gå med dem til slutt, og man kan ane at den virkelige historien bak «Matchgirls’ strike» i fyrstikkfabrikken Bryant & May i London har langt mørkere trekk enn vi ser her.

«Enola Holmes 2» underholder likevel med en historie som stadig drives fremover ved hjelp av et mangfoldig persongalleri med fornøyelig karikerte figurer, heldigvis inkludert et gjensyn med Helena Bonham-Carter som Enolas mor.

Og det faktum at Millie Bobby Brown og Henry Cavill har enda mer å gjøre sammen denne gangen som Holmes-søsknene, er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.