PÅ KINO 28. OKTOBER 2022: Jo da, det går absolutt an å lage science fiction uten romskip og laservåpen.

«After Yang» er nemlig et smart, melankolsk og tankefullt sci-fi-drama som stiller noen store spørsmål i en tilsynelatende liten historie. Hva betyr det å være menneske? Hva gjør vi med livene våre? Og hva gir egentlig livet mening?

Den koreansk-amerikanske regissøren Kogonada («Pachinko») har også skrevet manuset, basert på en novelle av Alexander Weinstein, og fascinerer med en interessant diskusjon rundt vårt forhold til sorg, savn, minner, teknologi, konsum og mellommenneskelige relasjoner.

Noen vil kanskje påstå at «After Yang» ikke er den mest tilgjengelige sjangerfilmen, men den har flere nydelige innslag av poesi og refleksjon, og har Colin Farrell og Jodie Turner-Smith i gode hovedroller. Dette fremstår derfor som et tiltalende tilskudd til en sjanger som trenger intelligente filmer med friske innfallsvinkler.

«SØSKEN»: Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja) og androiden Yang (Justin H. Min) i «After Yang». Foto: Arthaus

Androide slår seg av

Filmen sier ingenting om hvor og når historien er satt, men det er rimelig å anta at vi befinner oss i en relativt nær fremtid ett sted i USA. Her møter vi ekteparet Jake (Colin Farrell) og Kyra (Jodie Turner-Smith), deres adoptivdatter Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja) og familiens «techno», Yang (Justin H. Min).

Han (eller «den») er en androide som ble innkjøpt da Mika ble adoptert fra Kina for å gi henne en kulturell relasjon til sitt opprinnelsesland, og er nå en fast del av familien.

En dag slår Yang seg plutselig av og ikke lar seg restarte. Selskapet de kjøpte ham hos, finnes ikke lenger, og Jake må derfor forsøke å finne en alternativ løsning.

Det innebærer blant annet å lete i androidens minnebrikke, der Jake avdekker uventet informasjon som setter hans forhold til både kona og datteren i et interessant perspektiv.



Bitende betraktninger

Det er nesten pussig å se hovedfigurene reagere på Yangs tilstand, for det spiller kløktig på våre egne avhengighetsforhold til tekniske dingser vi omgir oss med i det daglige.

De diskuterer innkjøp, garanti, og reparasjon av androiden omtrent som når vi diskuterer mobiltelefoner, datamaskiner og spillkonsoller.

Historien har til og med noen bitende betraktninger rundt teknologiens mørke sider når det gjelder overvåkning og personvern.

Samtidig er det spennende å følge filmens blikk på kunstig intelligens, hvordan den betrakter oss og hvorvidt den er i stand til å fange essensen av det å være et menneske.

SPILLER GODT: Colin Farrell viser sin imponerende spennvidde i «After Yang». Foto: Arthaus

Det menneskelige i fokus

Kogonada forteller historien med et poetisk, lekende og nærmest meditativt filmspråk, blant annet gjennom den norsk-kanadiske fotografen Benjamin Loebs varme og nydelige bilder, som veksler mellom tre ulike formater etter hvilket perspektiv historien følger.

Det flotte produksjonsdesignet av Alexandra Schaller sørger for at man aner den futuristiske estetikken i bakgrunnen, uten at det kommer i veien for historien og figurene.

Selv om den sentrale problemstillingen i «After Yang» er tuftet på teknologi, er det så avgjort det menneskelige aspektet som står i fokus, nemlig hva som gjør oss til oss og hva vi betyr for hverandre.

Skuespillet er svært godt, spesielt fra Colin Farrell, som igjen viser sin imponerende spennvidde. Man må bare applaudere hans vilje til å bruke sin stjernestatus i små, spennende produksjoner som dette.

Det er mulig at Kogonada ikke kommer helt i mål med sine funderinger, for man sitter nok igjen med noen spørsmål om hva meningen egentlig er etter den litt løse slutten. Samtidig er det jo deilig med filmer som man må jobbe litt med for å forstå.