PÅ NETFLIX 1. DESEMBER 2022: Det er egentlig rart at troll fra norske folkeeventyr ikke har blitt brukt oftere på film. Tenk bare så fantastisk det ble gjort i André Øvredals «Trolljegeren», men det er allerede 12 år siden.

Heldigvis gjør regissør Roar Uthaug noe med det – og det til gagns – i «Troll», der han virkelig tar tak i eventyrmytene og setter dem inn i en moderne og actionfylt kontekst.

Dette er riktignok først og fremst en generisk monsterfilm som låner alle mulige troper og klisjeer fra de siste 30 årenes Hollywood-produksjon. Ikke alle glir like smertefritt inn i norske forhold, og man ler kanskje litt overbærende av enkelte deler av dialogen og handlingsforløpet.

Det er også på det rene at «Troll» er et strømlinjeformet og publikumsvennlig actioneventyr med imponerende effekter og høy underholdningsfaktor. Denne Netflix-filmen bør sees på husets aller største skjerm!

SER NOE STORT: Kaptein Kris (Mads Sjøgård Pettersen). Nora (Ine Marie Wilmann) Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) og Tobias (Gard B. Eidsvold) i «Troll». Foto: Netflix © 2022

Noe vekkes til live i fjellet

Paleontologen Nora Tidemann (Ine Marie Willmann) blir uventet hentet fra feltarbeid på Vestlandet til et hemmelig kommandosenter i Oslo, der blant andre statsminister Moberg (Anneke von der Lippe), forsvarsminister Markussen (Fritjof Såheim) og forsvarssjef Lunde (Dennis Storhøi) sitter i krisemøte.

En sprenging på Dovre har nemlig vekket noe til live inne i fjellet, og Nora er innkalt i fall det skulle bli bruk for hennes kunnskap og ekspertise. Hun ber om å bli fløyet nordover for å selv kunne sjekke hva som er på ferde, og blir tett fulgt av statsministerens rådgiver, Andreas Isaksen (Kim S. Falck-Jørgensen) og kaptein Kristoffer «Kris» Holm (Mads Sjøgård Pettersen).

Der søker de råd hos en mann som har trukket seg tilbake i fjellheimen med ville teorier om sannheten bak norske folkeeventyr, nemlig Noras egen far, Tobias Tidemann (Gard B. Eidsvold).

Hele ensemblet spiller ganske enkle figurer, men alle har klart definerte funksjoner, og de dyktige skuespillerne gir dem den nødvendige tyngden som trengs for at de kan fungere etter hensikten.



Både filmens tittel, plakat og trailer levner liten tvil om hva som ligger bak de mystiske hendelsene, men det ligger likevel en klar spenning i oppbyggingen som skaper både undring og forventning til hva som kan skje.

Når dramatikken virkelig tar av, er det med et driv og effektmakeri av ypperste klasse i scene etter scene der Roar Uthaugs teft som actionregissør er tydelig fremtredende, akkurat som vi har sett i «Fritt vilt», «Flukt», «Bølgen» og «Tomb Raider».

En trefning i skogen i Gudbrandsdalen, et helikopterangrep noe lenger sør og ødeleggelse av visse landemerker enda lenger sør (avslørt i traileren) inneholder både yrende spenning, vantro hakeslepp og glisende gjenkjennelseseffekt.

Disse høydepunktene gjør «Troll» til en hyperaktiv eventyrstund som aldri kjeder, som om Asbjørnsen og Moe skrev på speed og Kittelsen malte med koffeinsjokk.

BOMBER OG GRANATER: Trollet utsettes for kraftig skyts i «Troll». Foto: Netflix © 2022

Snakker et internasjonalt filmspråk

Samtidig er det noe trygt og konservativt over filmens mistenkelig kjente sjangergrep. Nora snakker på et tidspunkt om at man må tenke utenfor boksen, men filmen selv befinner seg definitivt inne i den, og det er åpenbart at Uthaug har hatt som mål å leke Hollywood-film på norsk.

Anneke von der Lippes statsminister får tale til folket akkurat som Bill Pullmans president i «Independence Day». Gard B. Eidsvold spiller en variant av Randy Quaids halvgale figur fra samme film.

Mads Sjøgård Pettersens kaptein Kris roper «ikke på vår vakt» i en helhjertet pep-talk til sine medsoldater, et sitat brukt i både «Apollo 13», «A Few Good Men» og «The Dark Knight Rises». Uthaug «stjeler» vannkopp-scenen fra «Jurassic Park». Trollet håndterer både tanks og helikoptre «King Kong-style».

Og hele historietråden med Nora og hennes gal-eller-ikke-far speiler blant annet Aaron Taylor-Johnson og Bryan Cranstons figurer i «Godzilla». Det gjør kanskje «Troll» alt annet enn original, men den utstrakte kopieringen er i det minste gjort åpent og ærlig.

AVFYR! Kaptein Kris (Mads Sjøgård Pettersen) gir ordre, flankert av Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) og Tobias (Gard B. Eidsvold) i «Troll». Foto: Netflix © 2022

«Troll» er en overbevisende underholdningspakke med en effektiv spilletid på 1 time og 43 minutter. Den snakker et internasjonalt filmspråk som det store Netflix-publikummet vil gjenkjenne, selv om lokasjoner som for eksempel Dovre, Lesja og Rena kanskje vil fremstå som litt eksotiske.

For oss nordmenn er det gøy å se miljøer og omgivelser som mange av oss kjenner til i en definitivt eventyrlig sammenheng, med storslagent foto av Jallo Faber, pompøs orkestermusikk av Johannes Ringen og et bombastisk lyddesign av Christian Schaanning.

Det er prisverdig at Espen Aukan, som har skrevet manuset etter en historie av regissøren, utnytter potensialet som ligger i norske folkeeventyr, og syr inn flere morsomme referanser til noen av våre fremste eksponenter for dem, som Tidemand, Kittelsen og – selvfølgelig – Asbjørnsen og Moe.

«Troll» er absolutt god nok til å gi en ny generasjon sansen for våre skumleste eventyrfigurer, og man kan bare håpe at seertallene blir høye nok til at Roar Uthaug & Co får muligheten til å følge opp den strategisk plasserte ekstrascenen i rulleteksten!