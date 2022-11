PÅ SKYSHOWTIME: Sylvester Stallone gjør sin første hovedrolle i en TV-serie når han tar på seg gullpynten og spiller nylig løslatt mafiakaptein i Taylor Sheridans («Yellowstone») nye storproduksjon «Tulsa King».

Og serien starter underholdende og lovende med en hardtslående og sjarmerende Stallone i hovedrollen, og en lettbent tone som gir rikelig med skråblikk på USAs kriminelle fauna.

I både stil, situasjoner og toneleier er dette en serie som låner fra både «The Sopranos», «Fargo» og Stallones gamle actionfilmer – hvor hovedpersonen spiller med litt av det samme glimtet i øyet som gjorde «Demolition Man» (1993) til en personlig favoritt.

Den sjangerblandingen er frisk og kul, selv om Taylor Sheridan og showrunner Terence Winter («The Sopranos» og «Boardwalk Empire») lener seg tungt på velkjente oppskrifter her. Det går mye tid til etablering av de opplagte konfliktlinjene i de to første episodene. Det er ikke all gladvolden som treffer like godt, og noen av vitsene er av det meget enkle slaget.

Men en opplagt Stallone kler TV-rutas roligere episoderytmer. Rollegalleriet er umiddelbart fengende, serien har en innbydende og velprodusert estetikk og jeg blir lett med videre på denne Tulsa-turen.

MAFIASKRÅBLIKK: Manfredi (Sylvester Stallone) benytter gamle mafiatriks for å sette opp sin kriminelle virksomhet i Tulsa. Og det er ikke alle metodene som imponerer hans nye og ufrivillige partner Bohdi (Martin Starr ). FOTO: SkyShowtime

Storbygangster på kulturutveksling

De første ti minuttene av «Tulsa King» har opptakten til en middels god (og litt stivt fremført) actionfilm i seg.

Mafiakapteinen Dwight Manfredi (Stallone) kommer hjem etter å lojalt ha sonet 25 år for sin Cosa nostra-familie. Men i stedet for en velkomstfest får han en kald skulder. En ny generasjon har tatt over makten. De vil kvitte seg med Manfredi, og sender han til Tulsa for å starte lokalkontor.

Stallone skal selvsagt vise både publikum og mafiajyplingene at de gamle fortsatt er eldst. Men der den nevnte actionfilmen nok ville resultert i 90 minutter med enkel, kjapp og humørfylt action, så tar denne serien seg god tid med karrierebyttet og Tulsa-tilværelsen – og det gir plass til en mer interessant historie.

ANMELDELSE: Kids in Crime – 2001 tyter ut av skjermen

Den opplagte friksjonen i de innledende episodene, er den stereotypiske New York-bossens møte med Oklohomas tilsynelatende gangsterfrie økosystem. En kulturkollisjon som byr på en del tilpasningsutfordringer for både Manfredi og lokal cannabisindustri.

Men manuset lar også den kriminelle veteranen fange opp flere tilbakeskuende perspektiver som gir serien en rikere klangbunn. Enten det er gjennom å dele fengselshistorier med bartenderen på det lokale vannhullet, eller det er at hovedpersonen roper ut sin sorg i stillhet på en av Tulsas akustiske attraksjoner.

Her serveres også en del «alt var bedre før»-poeng som spiller ganske forutsigbart på at hovedpersonen er en 75 år gammel mann som har vært bak murene siden 90-tallet.

Av og til er det morsomt, med observasjoner som beriker historien. Men det er også i noen av disse kommentarene og blikkene at serien er på sitt mest trauste.

ANMELDELSE: Wednesday – Hovedpersonen hadde fortjent en bedre serie

SKUMLE BAKMENN: A.C. Peterson spiller mafiasjefen Pete «The Rock» Invernizzi. Mannen som forviser Manfredi (Sylvester Stallone) til Tulsa. FOTO: SkyShowtime

Har potensialet til å bli en publikumsfavoritt

Sylvester Stallone er en Hollywood-stjerne med sterke kvaliteter som hovedperson i røffe sjangerlandskap.

Han har gjennom sine mange kjente roller – fra Rambo og Rocky via seriøst krimdrama i «Cop Land» til humørfylte actionhelter – vist at han kan begeistre både som slåsskjempe, dramaskuespiller og komiker. Og det er interessant å se den aldrende skuespilleren få TV-seriens romslige episodestruktur og utviklingsmuligheter til å spille ut en ganske kompleks mafiatype med flere spennende kontraster.

Serien viser en uhøytidelighet og en selvironi som gjør at den kan leke med Stallones karikerte sider, og det blir ganske tøysete i enkelte scener. Samtidig har Taylor Sheridan bygd et serieunivers som lar Stallone spille angrende familiefar og en mann som har hatt god tid til å reflektere over livet han har levd.

Og i denne sjangerblandingen, av lun americana, menneskelig drama, tradisjonell mafiafilm og sorthumoristisk krimkomedie, er mye som lover godt for fortsettelsen.

Kule biroller fra blant annet Jay Will og Martin Starr sørger for at det svinger godt av den nykomponerte Tulsa-mafiaens underdogkamp. Og med Stallones stjernekraft og Sheridans teft for bred og fengende TV, så har «Tulsa King» potensialet til å bli en publikumsfavoritt.

«Tulsa King» har premiere på strømmetjenesten SkyShowtime 28. november med ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på 2 av 10 episoder.