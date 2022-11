PÅ STRØMMETJENESTEN SKYSHOWTIME: Det velproduserte neo-westerndramaet «Yellowstone» har blitt en stor suksess i det amerikanske serielandskapet. Serien om rancheier John Dutton (Kevin Costner) og hans familie har gjort medserieskaper Taylor Sheridan («Mayor of Kingstown» og «Tulsa King») til en av de mest populære og mest produktive serieskaperne i USA om dagen. Og serien har utvidet sine skjermområder med store «spin-off»-satsinger som den historiske westernserien «1883» og de kommende seriene «1923» og rodeoserien «6666». De innledende sesongene av «Yellowstone» fenget med storslåtte naturbilder, medrivende rollefigurer, stilige miljøskildringer og saftige konflikter. Serien blandet velkjente TV-gleder til en underholdende komposisjon av romantisert ranchkultur, prestisjesåpe, skittent politisk spill og voldelige oppgjør. Og jeg har i en tidligere anmeldelse omtalt «Yellowstone» som et slags «Sons of Anarchy» møter «House of Cards» og «Dallas» – alt satt i et moderne og brutalt westernlandskap. Så meldte det seg noen manusslitasjer i sesong fire, hvor også et par av de drøyeste intrigene og familiehemmelighetene røsket i fiksjonstroverdigheten. Og det er også i de mest såpete handlingstrådene at sesong fem er på sitt minst engasjerende i starten. Sesongåpningen «One Hundred Years Is Nothing» forsterker inntrykket av en serie som har tapt seg litt i både handling, spenning og driv. Men det er likevel tydelig at Taylor Sheridan og gjengen vet akkurat hva «Yellowstone»-publikummet liker, og det er fremdeles mye godt TV-selskap i Dutton-familiens høydramatiske og cowboystilige ranchliv. *Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det litt informasjon om handlingen i «Yellowstone» opp til sesong 4 og fra etableringen av sesong 5.* ANMELDELSE: 1883 – Billedskjønn og blodig westernserie TO AV SERIENS BESTE ROLLEFIGURER: Kjærlighetsforholdet mellom Beth Dutton (Kelly Reilly) og Rip Wheeler (Cole Hauser) fortsetter å være en av «Yellowstones» fineste og mest vemodige historier. FOTO: SkyShowtime Hestetyver og storpolitikk Det har gått litt tid siden slutten av sesong 4, og John Dutton er i ferd med å vinne guvernørvalget i Montana da sesong fem smeller i gang. Det gjør at storpolitikken rundt Montanas naturressurser, landbruk og turistnæring får mye plass i sesonginnledningen. Noe som igjen gir en økt andel kontorlandskap, fancy frokostbuffeer, langbord og penklær på skjermen. Men den ujålete Dutton-familien er selvsagt fremdeles mest opptatt av ranchen, makten og sine egne. Og det er ikke umulig at noen av de viktigste politiske kampene vil bli kjempet med tjuvtriks og pistoler i de sene nattetimer. For selv om konfliktlinjene er store, så blir det fort svært personlig. Det ser ut til å bli spesielt spennende for fanfavoritten Beth Dutton (Kelly Reilly), som har skaffet seg mektige fiender fra storbyen. ANMELDELSE: The English – full av underholdende godbiter Ved å flytte John Dutton inn i storpolitikken, så får serien noen nye utsikter og muligheter. Men sesongåpningen klarer ikke å aktivisere den nye politiske spenningen utover at det skal kjempes om makt. Den gryende tematikken rundt naturforvaltning, proteksjonistiske virkemidler og potensiell hindring av økonomisk vekst er interessant i en serie dynket i amerikanske kjerneverdier, men enn så lenge bygges ikke de politiske motsetningene opp som mer enn et plottdrivende alliansespill. Og så blir serien i overkant tung på labben med enkelte fortellergrep. Det gjelder spesielt de lange «husk at jeg vet hva du har gjort»-blikkene som nærmer seg det parodiske i denne episoden. ANMELDELSE: The Crown S5 – Vellaget om det skandaløse 90-tallet DANSER MED POLITIKERNE: Kevin Costner får litt mindre tid på hesteryggen og mer på kontoret når hans rollefigur begynner i politikken. Men skuespilleren får fremdeles brukt sitt store register som naturglad og erkeamerikansk alfahund i rollen som den konservative og knallharde rancheieren John Dutton. FOTO: SkyShowtime Kevin Costner leverer en helstøpt hovedrolle Det er lett å la seg underholde på besøk hos Dutton-familien. Her er mange av TV-seriens velprøvde og fengende egenskaper finjustert og skrudd sammen til et univers som står stødig på flere bein, og som stadig rullerer på sine attraksjoner. Episodehåndverket er av topp kvalitet og sørger for sceneskifter som uanstrengt veksler mellom spenning, drama, hygge og smellvakre utsikter. Dialogen er rik på nostalgisk amerikansk livsvisdom. Og seriens lune kvaliteter – med tradisjonsrik ranchkultur, poetiske naturmotiv og cowboylivets stemningsfulle rytmer – sørger for å gi TV-publikummet en jevn strøm av skjermgleder. Og så er det et rollegalleri som det har vært lett å engasjere seg i. Forholdet mellom Beth og Rip (Cole Hauser) får flere lag i denne åpningsepisoden, og fortsetter å være en rik åre til medmenneskelighet og vemod. Og Kevin Costner er fremdeles lett å både mislike og heie på i den komplekse patriarkrollen som skal ha viljen sin – koste hva det koste vil. Hollywood-stjernen, kjent for storfilmer som «Danser med ulver» og «JFK», legger ikke én eneste ansiktsrynke feil i sin helstøpte fremføring av storbonden John Dutton. Costner bringer automatisk en ektefølt kjærlighet til cowboylivet, et bankende familiehjerte og en nådeløs holdning til sine fiender som gir «Yellowstone» en anselig pondus som kvalitetsdrama. Og med Costner under den sorte cowboyhatten, så bør det kunne smelle litt av de politiske duellene også. Med både skuespillere, stil og stemninger på plass, er det manuset som vil avgjøre hvor bra sesong fem blir. Det er litt seig luft inne på Montana-skjermen nå, med mønster og konflikter som gjentar seg uten å nå gamle høyder. Så da gjenstår det å se om guvernørkontoret kan bli et vindu som kan åpnes og bringe litt tiltrengt luft og energi til Dutton-familiesagaen. «Yellowstone» sesong 5 har premiere på strømmetjenesten SkyShowtime mandag 14. november kl 18:00 med de 2 første episodene, deretter følger ukentlige episoder. Anmeldelsen er et førsteinntrykk basert på den første av 14 episoder.

Om SERIEN Yellowstone

Slippdato: 14.11.2022

Sesong: 5

Utgiver: SkyShowtime

Serieskaper: Taylor Sheridan og John Linson

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Drama, TV-Serie, Western



