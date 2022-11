PÅ PRIME VIDEO FRA 11. NOVEMBER: «The English» er en westernserie som begeistrer med slående landskapsmotiv, en fengslende hevnhistorie og noen saftige spark mot den amerikanske tilblivelsesmyten.

Emily Blunt og Chaske Spencer storspiller i hovedrollene, og de to har en nydelig kjemi som et umake par som må kjempe seg gjennom den ville vestens rasisme og elendige kvinnesyn.

For oss som trives ekstra godt med kruttrøyk på skjermen, er dette en serie som dyrker westernsjangerens stiltradisjoner samtidig som den overrasker med snert og egenart.

Serieskaper og regissør Hugo Blick («The Honourable Woman») forteller en historie som både engasjerer som mystisk hevndrama og som smeller av harde never og blodige oppgjør. Og med noen fikse oppfinnelser, verbal duellstyrke, kul musikk, makabre utskeielser og poetiske panoreringer er denne prærieturen full av underholdende godbiter.

NYDELIG KJEMI: Emily Blunt (Lady Cornelia Locke) og Chaske Spencer

(Eli Whipp) har et inderlig og engasjerende samspill ute på den amerikanske prærien i «The English». FOTO: Amazon Studios

Fra herskapsluksus til den støvete prærien

Året er 1890 og Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) ankommer en isolert liten utpost i Kansas. Den velkledde overklassekvinnen står i kontrast til det øde og røffe landskapet, men hun har gode grunner til å være her. Hun jakter nemlig mannen hun holder ansvarlig for sin sønns død.

I Kansas møter hun krigsveteranen Eli Whipp (Chaske Spencer) som har avsluttet sin karriere i hæren, og som har fått kjenne den brutale rasismen mot den nordamerikanske urbefolkningen på kroppen.

Disse to har begge oddsene mot seg i sine respektive søkner etter rettferdighet, men de har også begge hemmeligheter og ferdigheter som gjør dem til en dødelig duo.

I tillegg til å fenge som en klassisk hevnwestern, så er dette en serie som også hakker løs på den amerikanske tilblivelsesmyten og viser de mange urettene som skjedde da USA ble nybygget.

Her er guds vilje en beleilig unnskyldning for europeere som erobrer land. Brutal makt en vei til lovlig eierskap. Og fremmedfrykten brukes som en skremmende enkel motivasjon for å plyndre, drepe og ta seg til rette.

Det er en blodig urettferdig verden, og dette åpne prærielandskapet gir rikelig med rom til ettertanke når det gjelder likene en del amerikanske formuer muligens er bygget på. Og serien skildrer med skarpt blikk hvor grusomt urbefolkningen ble behandlet, og de stadige brutte løftene som kom som følge av at nybyggerne ville ha mer land.

SLÅENDE VAKKER: Naturmotivene er nydelige, og måten regissør Hugo Blick lar landskap og mennesker utfylle hverandre i stemningsfulle komposisjoner fyller skjermen med poetiske utsikter. FOTO: Amazon Studios

Poetisk og vakker i landskapsbildene

Hugo Blick har et friskt og godt håndlag med westernsjangeren. Han utnytter de vidåpne utsiktene til å plassere menneskenes handlinger som ubetydelige små i all sin destruktive grådighet. Og han lar naturen svøpe sine hovedpersoner i all sin storslåtte prakt.

Veltalende vittigheter og tragikomiske utfall blir brukt smart for å krydre duellene, og det er ofte knyttet god magekribling til hvem som egentlig har overtaket på hvem.

Her har serien en smak av «Deadwoods» mange morsomme og filosoferende livsbetraktninger. Og i likhet med sin HBO-kollega er dette en skildring av brytningstiden på slutten av 1800-tallet som er full av kontrastfylte gnisninger mellom den regelstyrte fremtiden og den lovløse fortiden.

INNHOLDSRIKE MOTIV: Det er kontraster –

fra humor til grusomheter – i de nøye komponerte motivene til Hugo Blick. Her ser vi handelsstasjonen og hotellet hvor Lady Cornelia Locke starter sin ferd. FOTO: Amazon Studios

Rikelig med festlige og fæle biroller

Rollegalleriet er en viktig årsak til at «The English» svinger så godt på skjermen. Emily Blunt og Chaske Spencer treffer meg i hjerterota med en inderlig relasjon som forsterker deres individuelle underdog-historier, og som løfter seriens emosjonelle kraft med vemod og skjønnhet.

Rundt dette sterke hovedrolleparet er det rikelig med snedige biroller som gestalter minneverdige typer. Her er fortjener spesielt Toby Jones, Nichola McAuliffe, Ciaran Hinds, Gary Farmer, Kimberly Guerrero og Rafe Spall applaus for å gjøre både gode hjelpere og karikerte skurker til små høydepunkt på prærien.

Serien er ganske så tro til sin sjangermal. Det er mye velkjent i både handlingsmønster, estetikk, innbyggere og konflikter. Og etter hvert som bildet males ut så hviler det en viss forutsigbarhet over hvor det hele er på vei.

Likevel klarer Hugo Blick å holde på spenning, overraskelser og emosjonelle høydepunkt hele veien til finalen. «The English» er rett og slett en kruttsterk westernserie med en underholdende og poengtert historie.

«The English» har premiere med alle 6 episodene på strømmetjenesten Prime Video fredag 11. november. Anmeldelsen er basert på hele sesongen.