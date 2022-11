PÅ TV 2 PLAY: «Interview with the Vampire» er en stilig, blodig og velspilt serieversjon basert på Anne Rices roman med samme navn fra 1976 – som også ble filmatisert i 1994 med Brad Pitt og Tom Cruise i hovedrollene.

Serieskaper Rolin Jones holder seg til historiens hovedpunkter, men gjør vesentlige endringer med tidsepoke, bakteppe og rollefigurer. Og forholdet mellom de to vampyrene er denne gangen et eksplisitt romantisk og seksuelt kjærlighetsforhold.

Historien om Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) som blir jaktet, forført og gjort om til en vampyr av den manipulerende Lestat de Lioncourt (Sam Reid) fortelles også gjennom en oppdatert intervjuramme satt til nåtiden – noe som gir serien muligheter for noen kløktige metagrep og nye perspektiv.

Det hele er elegant utført og fortalt over sju episoder – med lekre overflater, lidenskapelig romantikk og flere høydepunkt som benytter vampyrsjangerens erotiske, groteske og humoristiske kvaliteter på fiffig vis.

Men til tross for gjennomgående kvalitet, så blir serien til tider litt stiv i all sin forklarende dialog og sine gjentagende mønster. Og selv om den nye rammefortellingen er elegant, og blikket på menneskeheten anno 2022 er interessant, så klarer ikke manuset å virkelig sette tennene i den åren av nytt og friskt tematisk blod.

*Spoileradvarsel: Nedenfor kommer det noe informasjon om handlingen i «Interview with the Vampire».*

DELIKATE OVERFLATER: Det nattlige New Orleans får svinge seg på skjermen gjennom både 1910-, 1920- og 1930-tallet i sesong 1 av «Interview with the Vampire». FOTO: TV 2 Play / AMC

En vampyrs nye bekjennelser

«Det er ikke et intervju, det er en feberdrøm fortalt til en idiot». Slik beskriver journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) sin forrige samtale med vampyren Louis de Pointe du Lac tilbake i 1974.

Louis er enig i at forrige versjon har vesentlige mangler, og vil derfor gjerne intervjues på nytt. Denne gangen fra sin solbeskyttede luksusleilighet i Dubai, hvor parkinsonsyke Daniel har trosset pandemiens reiseråd for å gjøre nye opptak.

Dette kildekritiske utgangspunktet gir serien en spennende start som åpner opp historien for nye muligheter.

Historien starter i New Orleans i 1910, i et segregert, homofobisk og rasistisk samfunn, hvor Louis de Pointe du Lac er nødt til å drive sin forretningsvirksomhet i Storyville – byens bordellkvarter.

Hans muligheter endrer seg da han møter den investeringsglade og elegante franskmannen Lestat de Lioncourt. Deres forhold gir Louis nye økonomiske muskler, politisk innflytelse og en romantisk og seksuell oppvåkning. Men Lestats kjærlighet og hjelp kommer med en pris. Louis må selv bli vampyr, og opplever med det at båndene til familien, solen og egen moral må ofres i sin nye nattlige og blodtørste tilværelse.

Og uten å avsløre særlig mer av handlingen, så vokser forholdet etter hvert til et familieliv som blir farlig på flere vis. Og her gjør serien inntrykk når den bruker vampyrenes mektige krefter til å skildre hvor vanskelig det er å leve i og komme seg ut av voldelige og manipulerende relasjoner.

TIDVIS LITT STIV I MASKA: Selv om det er lekre overlater og mange sterke scener i «Interview with the Vampire», så blir det også mye forklarende dialog og gjentagende mønster mellom høydepunktene. FOTO: TV 2 Play / AMC

Vekker appetitten for neste sesong

Det er mange skjermgleder i «Interview with the Vampire» for et sjangerinteressert publikum.

Interiør, stettglass og kostymer gir serien en eim av lekkert prestisjedrama. Den ofte oppstemte musikken lar oss svinge med i New Orleans sydende natteliv. Og skuespillet er gjennomført underholdende med snertne replikkavleveringer, ufyselige drittsekker og saftig lidenskap.

I midten av dette gjør Jacob Anderson («Game of Thrones») en herlig hovedrolle som den velmenende, rause og fortvilte Louis de Pointe du Lac.

Anderson har en sjarm og en karisma som gjør han umiddelbart lett å sympatisere med. Samtidig som han spiller ut Louis sin tvil, selvforakt og familiekjærlighet på en måte som griper og gir en vemodig klangbunn til alt han har ofret for sin udødelighet. I tett samspill med Sam Reids fornøyelig pompøse og farlig arrogante Lestat de Lioncourt, sørger Anderson for å være midtpunktet i et voldelig kjærlighetsdrama som spenner fra berusende forelskelse og dekadent selskapsliv, til skrekkelige utskeielser, eksistensielle kriser og blodig alvor.

Selv om det er mange fengende attraksjoner i «Interview with the Vampire», så er det et par av de innledende handlingstrådene som blir hengende litt uforløst etter de sju første episodene. Og jeg skulle også ønske serieskaper Rolin Jones hadde fått mer ut av å flytte rammefortellingen til 2022.

Med referanser til pandemi, 8Chan, medisinske behov og smarttelefonens ødeleggende kraft settes det i gang noen tanker rundt hvordan det står til med menneskeheten om dagen – et perspektiv som absolutt er interessant satt opp mot en selvransakende vampyrs analyserende langtidsperspektiv. Men enn så lenge er dette tankegods som stort sett brukes til å krydre Dubai-intervjuets duellerende omgangstone og mystiske omstendigheter.

Så er det viktig å bemerke at sesong 1 slutter ganske så midt i et par gode historier, og det kan meget godt hende den allerede bekreftede sesong 2 vil lande både uforløste handlingstråder og interessante nåtidsperspektiver. Jeg har i hvert fall fått appetitten vekket for nye episoder etter denne første runden.

«Interview with the Vampire» har premiere på TV 2 Play med sine to første episoder 8. november. Deretter kommer det ukentlige episoder. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.