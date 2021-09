PÅ NETFLIX FRA FREDAG 24. SEPTEMBER: «Midnight Mass» er en drivende god og leken dramaskrekkserie som begeistrer med smellvakre stemninger, groteske gjerninger og en saftig religionskritikk som smeller med overnaturlige grøss og humør. Regissør og serieskaper Mike Flanagan, kjent for Netflix-serien «The Haunting of Hill House» og «The Shining»-oppfølgeren «Doctor Sleep», skildrer et lite øysamfunn med en herlig teft for sosiale problemer, nær medmenneskelighet, bitter smålighet og gamle sår. Skrekken er mild, men han skildrer brekkekle bedehusglis på gnistrende vis. Og han bruker bibelens blodigste sider i et vittig oppgjør med menneskers vilje til å lindre sorg og savn med en tørst etter mirakler. ANMELDELSE: Doctor Sleep – Director’s Cut – «The Shining»-oppfølgeren har blitt enda bedre! STERKE HOVEDROLLER: Seriefavorittene Kate Siegel («The Haunting of Hill House») og Zach Gilford («Friday Night Lights») spiller barndomsvennene Erin og Riley som begge har flyttet hjem til øya. FOTO: Eike Schroter, Netflix En isolert øy med en sterk tro To nye mennesker ankommer den nedslitte landsbyen på den sterkt religiøse øya Crockett Island. Den ene er Riley Flynn (Zach Gilford) som vender hjem etter å ha sonet en drapsdom i fengsel. Den andre er den karismatiske presten Paul (Hamish Linklater), som skal vikariere for øyas gamle åndelige leder. Presten er en umiddelbar hit fra alteret, og dem som tar til seg den nye prestens gaver, merker snart at flere små mirakler er i ferd med å skje. Men til tross for inspirerende ord og et oppstemt budskap om håp og kjærlighet, så begynner likevel noen av øyboerne å lure på hvem denne presten egentlig er. ANMELDELSE: Furia – Fenger i Norge, Famler i Berlin Det er mye som begeistrer i Mike Flanagans billedskjønne og stemningsfulle serielandskap. Dialogene er full av gripende historier og interessante refleksjoner rundt livets store spørsmål. Lyssetting og billedkomposisjoner er forseggjorte og full av visuelle opplevelser. Lydsporet er høystemt med vakre salmer, country og gammel popmusikk som gir klangbunn til historien. Gjennom ektefølte miljøskildringer får Flanagan også skildret de sosiale problemene. Her er det knappe fiskekvoter, slitne arbeidskropper og en grådig kirke som har bygget nytt mens menigheten har gått fra å være huseiere til å bli leietakere. Alt dette bereder grunnen for at oppgjørene blir saftige etter hvert som blodet virkelig begynner å bruse blant folket på Crockett Island. Det er rett og slett en glimrende oppbygging av denne serien. Og selv om den kan bli litt langdryg og pratsom på sine syv timer, så er den definitivt verdt investeringen. ANMELDELSE: Kjære landsmenn – vil være vel mye på en gang GRIPENDE: Det er flere scener som virkelig får frem det menneskelige dramaet som det lille samfunnet på øya opplever. FOTO: Eike Schroter, Netflix Et sterkt rollegalleri Det er flere kjente seriefjes som gir «Midnight Mass» et velkomponert rollegalleri som skaper et fengende lokalsamfunn, og som også trekker litt på gamle seriefavoritter. Gjennom Zach Gilford og Kate Siegel kombineres det americanastemninger fra «Friday Night Lights» og det lune vemodet fra «The Haunting of Hill House». Og Hamish Linklater («Legion») er et funn som den sympatiske og rause presten som riktignok har noen hemmeligheter med seg i bagasjen. Mest minneverdig er likevel Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy) som prestens grusomt gode hjelper Beverly Keane. Den skinnhellige bedreviteren Bev er umiddelbart «Søster Ratched»-provoserende. Hun får tennene til å gnisse med sitt selvtilfredse bedehusglis, og en eskalerende utforskning av hvor hensynsløst et menneske kan bli når de tvinger guds ord til å passe egne lyster og behov. ANMELDELSE: Gagarine – Drømmende drama med fantasifulle virkemidler Serien tar et flammende oppgjør med egoistisk bruk av religion, og det er hint av både Nick Cave og Tristan Egolf i måten «Midnight Mass» blottstiller hvor djevelsk de foldede hender kan være rettet mot sine medmennesker. «Midnight Mass» blir aldri spesielt skummel i tradisjonell «bø!»-forstand, men den er god til å ta oss med dit det kan være skrekkelig vondt å være menneske. Og med monsterglimt i øyet, noen corny sminkejobber og noen herlige skråblikk på kreativ bibellesning, så er dette også en serie som lyser opp TV-skjermen som et humørfylt bidrag til høstsesongen. Passer også godt opp mot Halloween denne. «Midnight Mass» har premiere på Netflix fredag 24. september. Anmeldelsen er basert på alle 7 episodene.

Om SERIEN Midnight Mass

Slippdato: 24.09.2021

Regi: Mike Flanagan

Utgiver: Netflix

Serieskaper: Mike Flanagan

Sjanger: Drama, Skrekk, TV-Serie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.